Il Superenalotto regala una grande gioia nel sud Italia, il Jackpot è ad un passo ma c’è da festeggiare.

Ad un passo dal grande sogno. Non saranno più i 156 milioni vinti a Montappone mesi fa, ma poco ci manca ormai, il jackpot del Superenalotto è comunque altissimo e in grado di cambiare radicalmente la vita a chiunque riuscisse a violarlo. 103.300.000 € è la cifra astronomica messa in palio per la prossima estrazione di martedì 2 novembre.

Nell’estrazione di ieri, 30 ottobre, c’è chi sorride comunque. Sorride il sud Italia con tre vincite da sogno.

Superenalotto: ad un passo dal Jackpot, numeri e quote

I numeri estratti sabato 30 ottobre

SuperEnalotto di oggi: 41 43 79 31 20 48

Numero Jolly: 26

Numero SuperStar: 46

Le quote

6 punti 102.202.782,82 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 76.805,00 € 3 4 punti 520,65 € 450 3 punti 33,42 € 21.126 2 punti 6,06 € 362.035

Spiccano i ‘5’ centrati ad Altamura e Santeramo in Colle, due località in provincia di Bari alle quali si aggiunge Sant’Antimo. in provincia di Napoli.La vincita vale 5 anni di normali stipendi. 76.805,00 € ciascuno. Ad un passo dal jackpot ma chi ha vinto non ha motivi per lamentarsi.

Superenalotto: le quote Superstar

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar – 0 3 punti + SuperStar 3.342,00 € 90 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.763 1 punti + SuperStar 10,00 € 12.328 0 punti + SuperStar 5,00 € 28.820 Seconda Chance 1 50,00 € 126 Seconda Chance 2 3,00 € 18.986

Centrati dunque tre ‘5’ con vincite che rendono la domenica di Halloween davvero speciale. Un sabato speciale e una domenica diversa dal solito, quindi, per 3 italiani che in un momento difficile come quello che stiamo attraversando causa covid e green pass, possono guardare al futuro con occhio diverso. Martedì riparte la caccia al jeckpot milionario, chissà se i fortunati vincitori di ieri proveranno il grande colpo.

Sarà ancora caccia al metodo per raggiungere il sogno milionario. Online sono presenti migliaia di sistemi precompilati di utenti che li hanno pubblicati. Se trovate quello che più vi piace, segnatevi il nome utente e andate in ricevitoria a cercarlo. La raccomandazione è sempre quella di non esagerare, bastano pochi euro per sperare con un sistema che mette in gioco più numeri. E se proprio siete indecisi, fate come quell’uomo che ha giocato gli stessi numeri per 10 anni fino a vincere 1 milione di euro. Buona fortuna.