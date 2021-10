Rossano Rubicondi era il quarto marito di Ivana Trump. Ecco a quanto ammonta il patrimonio della ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti.

L’attore e showman Rossano Rubicondi si è spento il 29 ottobre 2021 a soli 49 anni. A darne il triste annuncio è stata Simona Ventura. Tramite social, la nota conduttrice ha scritto: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip“. La sua scomparsa ha generato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo, e non solo.

Noto personaggio televisivo e quarto marito di Ivana Trump, l’uomo era apparso in tv l’ultima volta circa un anno fa, proprio assieme all’ex moglie. Quest’ultima, a sua volta, è divenuta celebre per il suo matrimonio con il magnate Donald Trump. Una relazione per cui è finita spesso al centro del gossip, soprattutto per via del suo patrimonio.

Rossano Rubicondi era il quarto marito di Ivana Trump: il patrimonio dell’ex moglie dell’ex presidente USA

Ivana Marie Zelníčková, è nota per essere stata sposata dal 1977 al 1992 con Donald Trump, con il quale ha avuto tre figli, ovvero Donald jr., Ivanka ed Eric. Prima è stata sposata con l’amico d’infanzia George Syrovatka. Dopo Donald Trump, inoltre, l’ex fotomodella si è risposata altre due volte. Nel 1995, con l’imprenditore Riccardo Mazzucchelli.

Nel 2008, invece, è convolata a nozze con Rossano Rubicondi, con cui si è separata poco dopo. Famosa in tutto il mondo, ha mantenuto il cognome dell’ex marito Donald Trump. Una scelta che le ha permesso nel corso degli anni di garantirsi un ottimo ritorno dal punto di vista degli affari. Proprio il patrimonio di Ivana Trump ha destato nel corso degli anni particolare interesse.

A tal proposito, dopo il divorzio, in base a quanto riportato all’epoca dal New York Times, avrebbe ottenuto: 14 milioni di dollari, una dimora da 45 stanze a Greenwich e un appartamento al Trump Plaza. Ma non solo, anche un mantenimento di 650 mila dollari all’anno per lei e i loro 3 figli. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono note notizie certe in merito al patrimonio dell’ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti.