Disservizi, lamentele, segnalazione da parte del Garante delle Comunicazioni ma DAZN non funziona ancora. Come fare a contattare l’Assistenza Clienti? Si può parlare con un operatore al telefono?

È una domanda che purtroppo moltissimi utenti si stanno ponendo da quando questa piattaforma di streaming ha cominciato a trasmettere, tra le altre cose, le partite del Campionato. DAZN è una realtà relativamente recente: nasce infatti nel 2015 e comincia ad operare in diversi paesi europei e d’oltreoceano, arrivando qui in Italia circa un anno fa. Si presenta come un’alternativa alle altre aziende in streaming e in sostanza non è molto diversa da Netflix, tanto per fare un esempio, solo che la sua specializzazione è trasmettere in diretta eventi sportivi di vario genere.

DAZN ha i diritti per la trasmissine delle partite di Serie A

L’annuncio, dopo aver vinto i diritti TV a trasmettere tutte le partite del Campionato di Calcio Serie A, fu molto entusiastico: “Il calcio in Italia è una vera e propria passione, uno stile di vita. Per questo siamo orgogliosi di lanciare DAZN in Italia offrendo alcune delle migliori partite della Serie A in esclusiva” commentò James Rushton, CEO di DAZN. “DAZN nasce con il desiderio di riavvicinare lo sport agli appassionati, dando la possibilità a chi non ha mai potuto sottoscrivere un abbonamento pay-tv di godere di una piattaforma multisport a costi accessibili. DAZN costa solo 9,99€ al mese con la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento. Con DAZN, i fan potranno finalmente vedere lo sport a modo loro”.

Ma le promesse sono state mantenute? Purtroppo sembra proprio di no. Problematiche tecniche, per usare un eufemismo, si sono riscontrate sia su Pc che su televisori, sia su Tablet che nella App, insomma in qualunque tipo di dispositivo abilitato alla ricezione delle trasmissioni: streaming a singhiozzo, qualità video molto scarsa, interruzioni nei momenti clou. Ma a cosa sono dovuti i problemi di DAZN? Sembra proprio che alla base ci sia una insufficienza da parte dei server della piattaforma a offrire un segnale buono a milioni di utenti contemporaneamente. L’azienda si è però difesa dalle (feroci) critiche invitando i propri utenti a controllare l’effettiva velocità di connessione dei loro operatori telefonici, che potrebbero aver dichiarato (e fatto pagare) connessioni più potenti in realtà più lente.

Il danno purtroppo rimane, ma ci sono alcune cose che si possono fare per tentare di risolvere. Come contattare l’Assistenza Clienti DAZN e come provare a ristabilire un collegamento soddisfacente?

La guida online

Chi vuole provare a risolvere i disguidi tecnici – che non è detto siano rimandabili esclusivamente alla piattaforma – può provare a collegarsi qui. Troverà numerose auto-guide disponibili. Per usufruire al meglio della visione dei contenuti, infatti, è necessaria una connessione ad Internet stabile, e in questa pagina di Supporto online si possono risolvere le più comuni problematiche. Vi è addirittura una sezione di aiuto per i clienti TIM. Tra le sezioni principali si trova anche quella dedicata ai pagamenti e fatturazioni. Cliccando in questa finestra si può accedere direttamente alla funzione di richiesta di rimborso per i disservizi avvenuti a settembre scorso. DAZN informa i suoi utenti che non devono fare richiesta ma che verranno contattati singolarmente tramite email per iniziare la pratica di indennizzo. Le altre argomentazioni trattate nella pagina Help di DAZN sono molte e variano dalla Registrazione all’elenco dei dispositivi supportati, dall’impostazione/cambio/reset della password ai consigli per l’ottimizzazione dei contenuti.

Chat Live di DAZN o Modulo di Contatto

Sempre dalla pagina internet di cui sopra, si può tornare alla Home dal menù in alto a sinistra e contattare DAZN tramite una comoda Chat Live. Questo servizio è fruibile sia dagli abbonati che non. Inviando un messaggio nella chat, risponderà un assistente digitale, Zed. Scrivendo una frase come ad esempio “Voglio parlare con un operatore”, l’assistente virtuale procederà a eseguire il comando, fornendo un operatore umano in grado di ascoltare domande e fornire l’assistenza richiesta. Idem per la richiesta di contatto da inviare tramite modulo apposito, che però è visibile solo a chi effettua l’accesso al proprio account. Tramite questi canali si può ricevere una risposta ai propri dubbi e magari reimpostare una connessione soddisfacente prima che inizi la partita della propria squadra del cuore.

Qual è la email di DAZN?

Chi non ha fretta e desidera richiedere informazioni allo staff DAZN, o magari le istruzioni per disdire l’abbonamento, può scrivere una mail. Due gli indirizzi disponibili help@dazn.com oppure dazn.support@performgroup.com. Se la volontà è però quella di chiudere definitivamente con questa piattaforma, la procedura è più facile da effettuare direttamente dal proprio account. Ecco come fare:

Dalla Home Page del sito ufficiale di DAZN cliccare sul menù in alto a destra e selezionare “Il mio Account”

Una volta loggati, cercare l’opzione “Disdici Abbonamento”

DAZN chiederà una conferma per sicurezza ed è necessario cliccare sulla finestra “Voglio comunque cancellare

Spuntare una a scelta tra le motivazioni proposte e poi confermare cliccando su “Conferma Disdetta”

Verrà inviata una email di conferma della procedura e l’abbonamento cesserà di essere attivo. Si tratta di una soluzione “estrema” in caso la qualità video dei contenuti sia davvero pessima. Purtroppo il contratto di abbonamento non prevede forme di risarcimento dirette. Anche perché è davvero difficile dimostrare che il problema sia esclusivamente riconducibile a DAZN. Vale la pena dunque sfruttare almeno la possibilità di recedere dall’abbonamento in qualsiasi momento senza pagare penali.

LEGGI ANCHE >>> Amazon, il pacco è sbagliato? Come contattare l’Assistenza Clienti per il reso

Come chiamare al telefono DAZN

Se tramite Help Desk o email non avete risolto la problematica, o se avete difficoltà nell’utilizzo delle funzioni della App, non rimane che contattare via telefono DAZN. Purtroppo però c’è una brutta notizia. L’azienda non offre un Numero Verde per i clienti. L’unico modo per parlare con un operatore umano al telefono è chiamare il numero di telefono della Sede Ufficiale situata in Inghilterra: +44 (0)20 3372 0600. Occhio ai costi, dunque. Una telefonata potrebbe costare più dell’abbonamento mensile.