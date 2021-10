Grazie ad un semplicissimo oggetto reperibile in ferramenta possiamo riscaldare casa e al contempo risparmiare sulla bolletta del gas

Godere di un ambiente casalingo caldo durante la stagione invernale è una necessità fondamentale. Per questo si tratta di un costo fisso che nessuna famiglia può tagliare dalle proprie spese.

Purtroppo però per molti nuclei l’esborso è talmente eccessivo tanto da diventare un problema. I termosifoni ad esempio ne comportano uno doppio, ovvero sia sulle rate del condominio, sia sulla bolletta del gas. La stufa elettrica invece comporta una maggiorazione della bolletta della luce.

Riscaldare casa con un piccolo acquisto in ferramenta: ecco di cosa si tratta

Quindi si rende necessaria una contromisura in grado di limitare in parte il problema economico, soprattutto se l’abitazione non contempla un vero e proprio impianto di radiatori che consentono una diffusione del calore omogenea e ben distribuita.

A tal proposito potrebbe essere molto interessante una soluzione fai da te decisamente economica. Bisogna partire dal presupposto che una delle fonti principali di dispersione del calore sta nelle pareti.

Ciò accade in particolar modo negli edifici vecchi e datati sprovvisti di una buona coibentazione, dove magari sono proprie le nicchie in cui sono stipati i termosifoni a presentare pareti sottili ed esposte maggiormente al freddo.

L’applicazione di pannelli termoriflettenti è un’arma vincente in questo senso. In pratica sono degli fogli che vanno fissati a ridosso dei caloriferi ed evitano la dispersione di calore dalla parete stessa. Il materiale dei pannelli consente di riflettere il calore e di conseguenza riscaldare meglio la stanza.

Così facendo si migliora il rendimento dei termosifoni e li si può tenere accesi per meno tempo. La logica conseguenza è un consistente abbassamento dei costi nella bolletta del gas (clicca qui per conoscere i migliori consigli per risparmiare).

Dunque un rimedio applicabile nella maggior parte dei casi in piena autonomia e che soprattutto comporta una spesa accessibile. Un pannello può costare intorno ai 5-6 euro e spesso sono disponibili in confezioni da 5-6 pezzi ad un costo complessivo che si aggira tra e i 30 e i 32 euro.