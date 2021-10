Hai provato l’innovativo sistema di tabacco riscaldaot IQOS ma hai qualche problema? Rivolgiti facilmente all’Assistenza Clienti e ottieni il supporto e la guida completa all’utilizzo.

Chi fuma sigarette sa benissimo quali rischi corre e a quali problemi di salute può andare incontro, ma anche che è un piacere quasi irrinunciabile; le aziende di tabacco negli ultimi anni hanno cercato di realizzare prodotti che potessero soddisfare i consumatori ma che al tempo stesso nuocessero di meno. IQOS è uno dei più conosciuti in Italia ed è un vero e proprio sistema innovativo che garantisce la soddisfazione del fumo ma anche di inalare minor quantità di sostanze chimiche. Non è una sigaretta elettronica ma un dispositivo che in pratica scalda la sigaretta invece che bruciarne il tabacco all’interno; in questo modo si sviluppa un vapore che offre gusto al fumatore ma non vengono prodotte ceneri e non vengono bruciate altre sostanze contenute nella miscela di tabacco.

La differenza tra una sigaretta normale e IQOS

Devi sapere che una sigaretta normale brucia ad una temperatura di 900 gradi, ed emana quindi tutte le sostanze chimiche presenti al suo interno. IQOS non è una sigaretta ma un bruciatore elettrico che scalda la sua sigaretta a soli 300 gradi; limita quindi il formarsi di molte sostanze tossiche, regalando comunque soddisfazione al fumatore. IQOS quindi è un vero e proprio dispositivo elettronico che serve a scaldare le sigarette. Se questo tipo di fumo sia realmente meno dannoso rispetto a quello classico in realtà è ancora oggetto di studi: secondo i risultati di una ricerca pubblicata nel 2017 da JAMA Internal Medicine, “la IQOS contiene, sia nel ripieno sia nel fumo emesso, nicotina e altre sostanze chimiche in quantità analoga alle sigarette comuni, ma un quinto delle nitrosamine e un centesimo dell’anidride carbonica. Gli stessi composti volatili presenti nelle sigarette classiche si ritrovano nelle sigarette a riscaldamento”; la conclusione fa comprendere che questo tipo di sigaretta dia comunque dipendenza a causa della nicotina ma che comunque sia una valida alternativa per chi desidera inspirare minor quantità di sostanze nocive.

Quali vantaggi e servizi offre il dispositivo di tabacco riscaldato di Philip Morris

Hai acquistato o ti hanno regalato una IQOS e vuoi saperne di più? Questo dispositivo è molto facile da utilizzare ma puoi riscontrare dei problemi oppure puoi avere la curiosità di saperne di più; nel sito ufficiale puoi conoscere i vari servizi/vantaggi offerti ai clienti che acquistano il dispositivo; iscrivendoti all’IQOS Club entri a far parte di una Community e accedi ad esclusivi sconti, promozioni e concorsi a premi; registrando il tuo prodotto sul sito ufficiale puoi cominciare ad esempio a raccogliere punti ad ogni acquisto e ottenere punti extra invitando i tuoi amici ad entrare nel Club e/o acquistare IQOS; questi punti, ti permetteranno di scegliere dei premi da un catalogo accessibile solo ai membri del Club. Far parte di questa community ti offre anche un’assistenza dedicata 24/h, più rapida rispetto a clienti standard, e la possibilità di acquistare in anteprima i nuovi prodotti del marchio. Se però non sei interessato a questo genere di promozioni e hai bisogno di assistenza per la tua IQOS hai a disposizione diversi modi per contattare il Customer Care.

Come posso contattare l’Assistenza Clienti IQOS

L’azienda fornisce diversi canali a cui rivolgerti, dal numero di telefono all’aiuto online, dai punti vendita e assistenza fisici fino ad un call center operativo 24 ore su 24. Se hai bisogno di aiuto per utilizzare al meglio la tua IQOS o se riscontri problemi o ancora se hai curiosità, puoi chiamare il Customer Service attraverso queste modalità:

Contact Center IQOS

Il servizio telefonico è attivo 24 ore su 24: chiamando il Numero Verde 800 22 60 42, potrai ottenere supporto per quanto riguarda l’uso del dispositivo o dei vari accessori disponibili, comunicare un malfunzionamento e reclamare la tua garanzia, ma anche registrarti al Club per iniziare ad avere i vantaggi sopra elencati. Lo staff è molto attento e la sua missione è quella di soddisfare il cliente nel miglior modo possibile

Canali Social

Facebook e Instagram puoi comunicare le tue necessità e ricevere risposta puntuale e in breve tempo dagli esperti IQOS. Puoi contattarli dalle 9:00 alle 20:00, 7 giorni su 7.

Auto diagnostica Online

Se hai dimestichezza con il pc e non vuoi perdere tempo a contattare gli operatori telefonici o recarti in negozio, puoi collegarti a questa pagina. Selezionare in piena comodità il comparto in cui hai bisogno di aiuto. Da qui infatti puoi accedere a diversi servizi, come ad esempio: metodi corretti di utilizzo e pulizia del dispositivo, risoluzione dei problemi più comuni, copertura della garanzia, assistenza internazionale, shop assistant su appuntamento.

Live Chat

Puoi anche scegliere di collegarti alla pagina internet e scegliere diverse opzioni: con IQOS Solver troverai lo strumento più adatto, i vari tipi di dispositivo per cui chiedere supporto e l’icona azzurra della Chat, che è attiva tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00.

Punti Vendita e Centri Autorizzati IQOS

Se preferisci recarti in uno dei centri fisici IQOS puoi cercare su questa mappa quello più vicino a te.

Assistenza Internazionale

Se ti trovi all’estero e hai bisogno di supporto tecnico o per altre esigenze, IQOS fornisce anche un numero di telefono da chiamare. Il numero è 00 800 2559 2559. Ricordati che a seconda del Paese di riferimento possono cambiare i costi di accesso, le coperture di garanzia e il tipo di servizio disponibile.

Le recensioni e le opinioni di chi ha comprato IQOS

Se prima di acquistare questo dispositivo vuoi sapere cosa ne pensano gli utenti che l’hanno già provato, puoi dare un’occhiata in rete, o sui social del marchio. Cercando su uno dei siti maggiormente conosciuti ed affidabili nel campo delle recensioni, troviamo numerosi giudizi e tipologie di esperienze relative a IQOS. Il punteggio totale è più basso di quanto si potrebbe pensare. Le dichiarazioni degli utenti si trovano davvero agli opposti. Vediamo infatti o 5 stelle oppure 1 sola, con pochissime vie di mezzo. C’è chi si lamenta dell’assistenza clienti inesistente, chi dei dispositivi difettosi fin dall’inizio e mai sostituiti dall’azienda. Chi invece racconta di spedizioni di pezzi di ricambio velocissime e gratuite. Troviamo anche chi apprezza questo nuovo modo di fumare un po’ meno dannoso per la salute. I dubbi rimangono, ma ciò dimostra, quantomeno, che le recensioni sono oneste e non pilotate o veicolate in alcun modo dall’azienda.