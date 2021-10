Scopriamo la classifica sconti dei negozi e supermercati sparsi in giro per il Bel Paese in vista della giornata del risparmio mondiale

Risparmiare è un obiettivo quotidiano per i cittadini italiani che ultimamente stanno facendo i conti con l’inflazione dei prezzi dei beni dovuto al periodo piuttosto particolare. Per effetto di ciò si presta sempre massima attenzione alle offerte e alle proposte dei supermercati e dei principali negozi fisici.

A tal proposito può essere d’aiuto l’analisi svolta da Tindeo, compagnia leader nei servizi drive-to store, la quale ha analizzato i cataloghi di diverse attività basilari come supermercati e negozi di elettrodomestici e abbigliamento per capire quali offerte propongono in merito ai prezzi dei beni necessari.

Attenzione però. Questo lavoro di ricerca mira a far conoscere gli esercizi commerciali che propongono più offerte, non dove si risparmia di più. Un aiuto fondamentale che giunge proprio a ridosso della giornata del risparmio mondiale in programma il 31 ottobre.

Classifica sconti negozi e supermercati stilata da Tindeo

In virtù di ciò vediamo cosa prevede questa speciale classifica. Supermercati e discount sono al comando con l’80% delle offerte. Fa seguito l’elettronica con il 3,4%, mentre al terzo gradino del podio c’è l’abbigliamento (2,5%). Chiudono la graduatoria le offerte per casa e arredo e il bricolage/giardino rispettivamente con il 2,4% e il 2%.

Andando nello specifico tra i supermercati che offrono maggiori possibilità in tal senso ci sono la Coop con il 16,04% di promozioni. Segue la Conad con l’11,68% e il Carrefour con il 9,32%. Quarta piazza per il Penny Market (3,4%), quinta per Familia (2,18%) e sesta per Bennet (2,06%).

LEGGI ANCHE >>> Supermercati, i migliori del 2021: ecco dove si risparmia di più

Per quanto concerne invece informatica ed elettronica, la catena che dispensa più proposte di sconto ai suoi clienti è Trony (24,4%). Il leader del settore abbigliamento è Zalando con il 6,1%.

A dominare il settore di casa e arredo c’è Happy Casa con il 12% e Bricofer per giardino e bricolage con il 6,1%. Tindeo però ha pensato a tutti settori come ad esempio quello per l’alimentazione degli animali in cui spicca Zooplus (33,1%), dei viaggi e delle vacanze dove a farla da padrone è Eden e per la cartoleria e libri in cui il Libraccio (35,4%) garantisce un maggior numero di sconti.