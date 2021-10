Vodafone stupisce ancora una volta con delle offerte mai viste prima, offrendo allo stesso tempo un regalo da urlo per Halloween.

Ormai da oltre un anno e mezzo il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre vite, costringendoci a cambiare molte nostre abitudini. Ne è un chiaro esempio l’utilizzo sempre più massiccio di smartphone e pc, dovuto al fatto che ci permettono di comunicare in qualsiasi momento con amici e parenti che si trovano in ogni angolo del pianeta. Vari, d’altronde, sono i servizi a nostra disposizione.

Allo stesso tempo, per poterne usufruire, bisogna necessariamente sostenere dei costi. Proprio in questo ambito si annoverano le offerte proposte dai vari operatori della comunicazione, con Vodafone, in particolare, pronto a sbaragliare la concorrenza con delle offerte davvero incredibili. Se tutto questo non bastasse, in prossimità della festa di Halloween, è possibile portarsi a casa un regalo da urlo. Ma di cosa si tratta? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Vodafone, regalo da urlo per Halloween: come avere un buono Amazon da 10 euro

Ottime notizie per tutti coloro che desiderano risparmiare sulle spese per chiamate, messaggi e traffico internet, ottenendo allo stesso tempo di un regalo davvero da urlo in prossimità di Halloween. Vodafone, infatti, assieme ad alcune specifiche offerte regala un buono Amazon dal valore di 10 euro, da sfruttare per tutti gli acquisti online.

A tal fine, come già detto, bisogna sottoscrivere online, attraverso il sito ufficiale dell’operatore, alcune offerte telefoniche per smartphone. Tra queste si annoverano: Vodafone Infinito, Infinito Black Edition, Red Max, Red Pro, Shake it Fun, Shake it Easy, Facile e C’all Global.

Una volta conclusa la procedura di passaggio a Vodafone, quindi, si riceve una mail che conferma l’attivazione della promozione. In seguito, entro 30 giorni dalla data di adesione, si riceve una seconda email che permette all’utente di richiedere il codice attraverso compilazione di un modulo online entro il 31 dicembre 2021.

Una volta effettuata questa operazione, quindi, si ottiene il buono da 10 euro. Quest’ultimo può essere utilizzato su Amazon semplicemente digitando il codice promozionale all’interno della sezione “Buoni regalo e ricarica” del menu personale. Un regalo davvero da urlo, per cui è possibile fare richiesta fino al prossimo 31 ottobre.