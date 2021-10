Una vittoria si potrebbe dire a metà, una vittoria che arriva dopo l’illusione di poter centrare la vincita maggiore.

Il gioco sa essere entusiasmante, terribilmente coinvolgente e quello che succede Savignano sul Rubicone ha davvero dell’incredibile. Il sogno sfiorato, accarezzata per qualche istante del 6 al Superenalotto, e poi il premio di consolazione, si fa per dire, di circa 600mila euro. Più di mezzo milione di euro, invece che circa 100. Non male, mai male in questi casi. 600mila euro ti cambiano la vita, non c’è che dire, ti offrono una diversa prospettiva.

Non è la prima volta di Svignano sul Rubicone, la dea fortuna deve aver bene in mente la strada per la cittadina romagnola, considerate le volte in cui proprio in quel territorio si è consumata una entusiasmante vittoria. Stavolta al Bar del Cesare di Piazza Falcone, la festa è esplosa per un 5+1 dal valore di 600mila euro. Il 6 appena sfiorato, chissà per quanto immaginato. Il premio di consolazione altrettanto ricco, altrettanto da sogno, altrettanto entusiasmante.

Superenalotto: la combinazione vincente ed i relativi premi

La schedina vincitrice è una di quelle “Quick Pick Multistella”, un solo numero ha negato la gioia più grande, la totale esplosione di felicità cosi come accadde nelle Marche nel mese di maggio, con quel sei centrato all’improvviso. 24, 25, 49, 57, 68, numero jolly 16, superstar 53. I fasti di Montappone sono lontani, questo è certo, il piccolo centro marchigiano che in un attimo divenne centro dell’Italia, ma 600mila euro non possono essere considerati solo una magra consolazione, non sarebbe giusto.

Di seguito la tabella completa con i premi assegnati nell’ultimo concorso, ovviamente manca il 6, da troppo tempo atteso, desiderato dai giocatori italiani. La fortuna, si sa, arriva quando meno te lo aspetti, prima o poi busserà alla porta di un fortunato vincitore che nemmeno immaginerà ciò che realmente sta per accadergli.

6 punti 100.178.275,22 € 0 5 punti + Jolly 594.539,01 € 1 5 punti 24.010,23 € 8 4 punti 400,73 € 489 3 punti 28,09 € 20.977 2 punti 5,32 € 343.798