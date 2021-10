Una moneta che in un certo senso non ammette distrazioni. Averla tra le mani vuol dire essere davvero fortunati.

Il mondo del collezionismo è pronto a tirare anche brutti scherzi in alcuni casi. Pensiamo ad esempio alle centinaia di monete che magari detengono un certo valore passate per le nostre mani nel corso degli anni. Qualcosa del genere sarà sicuramente successa. Monetine anche da pochi centesimi che magari nel tempo hanno acquisito una sorta di valore e che invece distrattamente abbiamo cambiato come fossero monete qualunque. Il discorso in realtà è molto più complesso.

I centesimi, soprattutto quelli da 1 o 2 sono realisticamente mal sopportati dalla popolazione italiana e non solo, o meglio, lo erano, considerato che oggi nemmeno circolano più. Nel corso degli anni si è passati ad un vero e proprio gioco di fantasia per provare a dare collocazione a queste monetine, considerata anche l’impossibilità di portarle in banca considerato l’esiguo valore. Qualcuno addirittura ha ben pensato di riconvertirle in piccoli oggetti o lavoretti vari.

Il centesimo forse più prezioso di tutti: in Germania è definito come un vero e proprio tesoro

Al di la di tutte le versioni di centesimi che conosciamo, che per l’appunto il mondo del collezionismo è stato capace di segnalarci, quindi scambi di immagini tra le monetine da 1 e 2 centesimi, monetine sbiadite, monetine con grossolani errori, ce n’è una che supera di gran lunga tutte le altre in quanto ad originalità e valore certo. La moneta in questione arriva dalla Germania, li, è stata coniata nel 2004, una vera e propria opera d’arte per certi versi.

LEGGI ANCHE >>> Nessuna moneta delle vecchie Lire vale così tanto: trovarla è come una quaterna al Lotto

In Germania, si diceva, nel 2004 è stata coniata una moneta davvero particolare. Le sembianze sono quelle classiche della monetina da 1 centesimo, ma nello specifico si tratta di un oggetto completamente diverso, a partire dall’aspetto, la moneta è infatti dorata. Cambia l’immagine sulla facciata ulteriore della moneta e ne cambia di fatto l’aspetto. Il suo valore? In ottimo stato di conservazione fino a 3000 euro. Un vero e proprio tesoro, insomma.