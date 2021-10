Occhio alle caratteristiche del detersivo per bucato. Ecco la classifica dei migliori del 2021 secondo Altroconsumo.

A partire dal cibo fino ad arrivare all’abbigliamento, sono davvero tante le cose a cui dover puntualmente pensare. Soffermandosi sui vestiti, non si può negare come sia piacevole indossare dei capi belli e profumati da poter sfoggiare in qualsiasi occasione. Proprio in questo ambito giungono in nostro aiuto i detersivi, che ci offrono la possibilità di lavare i nostri vestiti e ottenere il risultato desiderato.

Disponibili in varie forme e dimensioni, però, non tutti i prodotti sono uguali. Non parliamo solo del prezzo, ma anche delle qualità intrinseche, come ad esempio la capacità di rimuovere lo sporco. Proprio in tale ambito, pertanto, sorge spontanea una domanda: qual è il miglior detersivo 2021? Entriamo nei dettagli e vediamo quale scegliere secondo la classifica di Altroconsumo.

Detersivo per bucato, occhio alle caratteristiche: ecco la classifica di Altroconsumo

Spesso non ci facciamo caso, eppure ogni qualvolta utilizziamo un detersivo stiamo contribuendo ad intaccare ulteriormente le proprie tasche. Proprio per questo motivo è sempre bene prestare attenzione ad alcuni semplici accorgimenti, grazie ai quali poter risparmiare un bel po’ di soldi ed evitare inutili sprechi.

Allo stesso tempo è opportuno scegliere dei prodotti di qualità, in modo tale da poter rimuovere facilmente lo sporco. Ebbene, in tale ambito giunge in nostro aiuto Altroconsumo, che ha stilato la classifica dei migliori detersivi per bucato del 2021 dopo averne analizzati ben 39. Vari i fattori presi in considerazione per stilare tale classifica. Tra questi si annoverano la capacità di rimozione delle macchie, ma anche l’impatto ambientale.

Ebbene, entrando nei dettagli, il prodotto ad aver ottenuto il punteggio più alto, e che risulta essere anche il migliore come scelta green, è il detersivo Winni’s Aleppo e Verbena. Tra i miglior acquisti, inoltre, si annovera il Formil Marsiglia di Lidl, con un punteggio pari a 62. Ma non solo, tra i migliori detersivi per bucato c’è lo Chanteclair Vert detergente lavatrice con il punteggio di 70.

LEGGI ANCHE >>> Tonno in scatola: qual è il migliore del 2021, attenti alle caratteristiche

Sono questi, quindi, i migliori detersivi da acquistare secondo Altroconsumo. Dei prodotti di qualità, grazie ai quali poter avere dei capi sempre puliti e profumati, senza spendere necessariamente cifre da capogiro.