Le assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni sono modulabili e garantiscono il cliente contro ogni evento avverso per la propria salute. Ecco le caratteristiche chiave delle polizze.

Sul mercato delle assicurazioni non mancano le offerte relative al campo sanitario. Tra i principali operatori – non fa di certo eccezione Italiana Assicurazioni.

Qui di seguito continueremo il nostro percorso di analisi delle polizze per la tutela della salute. Vediamo da vicino che cosa offre questa compagnia, attraverso una gamma di prodotti che garantisce la propria salute e quella della propria famiglia, con una copertura in ipotesi di ricovero, spese mediche o invalidità.

Insomma, sul piano delle tutele, le assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni presentano vari motivi tali da imporre di considerarle da vicino, per scoprirne peculiarità e vantaggi. Facciamo chiarezza.

Italiana Assicurazioni: il Gruppo

La storia di Italiana Assicurazioni è importante e ha radici lontane nel tempo. Si tratta di motivi sufficienti per farne qualche cenno di seguito, prima di focalizzarci sui prodotti relativi alle assicurazioni sanitarie.

Come ben indicato nel sito web ufficiale della compagnia, la storia di Italiana Assicurazioni comincia nel 1889. In quell’anno sorge a Milano, per iniziativa di un gruppo di industriali tessili, la “Cooperativa Italiana Incendio”.

Pertanto, si tratta di una storia che supera i 130 anni. Dal 1966 Italiana fa parte di Reale Group. Un gruppo internazionale che opera in Italia, Spagna e Cile e che presenta interessanti soluzioni per clientela. Ben 5 milioni di persone si sono già rivolte ad esso per la tutela in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi.

Le assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni – come vedremo più nel dettaglio tra poco – possono contare su un catalogo prodotti di qualità. Da rimarcare la preparazione professionale degli agenti della compagnia e dunque sulla competenza consulenziale di più di 6.000 professionisti sparsi su tutto il territorio nazionale.

La presenza in Italia: oltre 1 milione di clienti

In Italia, i clienti di Italiana Assicurazioni sono pari a circa 1.100.000. Questa cifra spiega immediatamente la popolarità dell’istituto. Mentre la raccolta premi indicata nel sito web ufficiale è pari a circa 1,9 miliardi di euro. Un altro dato significativo di cui non si può non tener conto per comprendere il successo della compagnia.

Nel sito web ufficiale si trova altresì menzionato il dato relativo al patrimonio netto dell’Impresa. Corrisponde a circa 702 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale sociale. Inoltre, la Società presenta un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II) che si attesta al 265,8%. Precisiamo che si tratta di dati riferiti al Bilancio Civilistico 2020, approvato il 21 aprile scorso.

I valori della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente al primo posto

Nel quadro dell’intera offerta di Italiana Assicurazioni, spicca uno degli obiettivi chiave di Reale Group. Quello di mirare sempre alla sostenibilità, intesa come capacità di conciliare il raggiungimento di risultati di efficacia ed efficienza con lo sviluppo economico, la tutela sociale e ambientale, nella prospettiva di crescita duratura. Anzi il principio base di mutualità che ha sempre caratterizzato questa realtà assicurativa ha trovato nuova linfa nelle applicazioni moderne del concetto di sostenibilità.

Come indicato nel sito web ufficiale della compagnia, gli ingredienti essenziali della sostenibilità per Reale Group – in cui rientra appunto Italiana – sono indipendenza, trasparenza e mutualità dei rapporti della compagnia con tutti gli stakeholder interni ed esterni.

L’impegno per l’ambiente è altresì fondamentale per Italiana Assicurazioni. Non a caso Reale Group, che ha sempre applicato i propri principi mutualistici, ha deciso di impegnarsi a partecipare al raggiungimento degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile di cui all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La strategia di sostenibilità

Allo scopo di consolidare gli impegni sulle questioni sul tavolo, Reale Group ha messo nero su bianco una Strategia di Sostenibilità, approvata dai Consigli di Amministrazione delle Imprese del Gruppo, che ha la funzione di sviluppare obiettivi di medio-lungo termine e che comprende al contempo la politica ambientale come impegno del gruppo alla minimizzazione dei propri impatti ambientali. Quindi – come abbiamo visto anche con riferimento ad altri istituti, in particolare quelli di ambito bancario – non solo assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni, ma una visione di insieme, che ha ben presente la salvaguardia del pianeta e, conseguentemente, anche di chi vi abita.

“Il Gruppo si impegna, grazie all’adozione di politiche di gestione dei rischi, alla prevenzione dell’inquinamento, alla protezione dell’ambiente, al soddisfacimento dei propri obblighi di conformità e al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. Reale Group si impegna inoltre per contrastare il cambiamento climatico minimizzando l’impatto ambientale delle proprie attività in Italia, Spagna e Cile attraverso la compensazione totale delle emissioni di CO2 e attraverso iniziative che ne permettano la minimizzazione. La certificazione UN EN ISO 14001, lo smart working, l’attivazione di soluzioni di mobilità sostenibile, progetti volti a minimizzare l’uso della plastica e della carta, sono alcune delle iniziative ad oggi in corso”, si trova scritto nelle schede di presentazione nel sito web ufficiale di questo importante operatore del campo assicurativo.

Ciò ben delinea ruolo e mission della compagnia di cui stiamo parlando, anche al di là della specifica offerta di assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni, che ora vedremo.

Italiana Assicurazioni: come funziona la polizza sanitaria Salute!

Dando un’occhiata a quanto offerto nel catalogo polizze di Italiana Assicurazioni, con riferimento all’ambito sanitario, non manca davvero nulla. La gamma di prodotti tutela la propria salute e quella della famiglia, garantendo una copertura in caso di ricovero, spese mediche o invalidità.

Nel catalogo di Italiana Assicurazioni spicca senza dubbio il prodotto denominato Salute!, ossia l’offerta di consulenza e soluzioni sviluppata da Italiana Assicurazioni sulla scorta dei principi della logica di welfare integrativo. Questa polizza di tipo modulare consente di pianificare e aggiornare nel corso del tempo la tutela del proprio benessere familiare, tutelandosi da infortuni e malattie di diversa entità.

Si tratta di un prodotto che include programmi di prevenzione, cura e assistenza continuativa. Non solo: in gioco anche un complesso di servizi innovativi e contenuti tecnologici per dare un sostegno concreto in ipotesi di bisogno e incoraggiare a mettere in atto uno stile di vita sano ed equilibrato.

Nella relativa pagina web è previsto lo spazio in cui immettere i dati relativi ad età, provincia e patologie, al fine di avere un preventivo e dunque una prima valutazione della propria situazione e della tutela offerta dalle assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni. Inoltre, tramite web è possibile prendere contatto con l’agenzia della compagnia più vicina e poter contare dunque su una consulenza personalizzata.

Assicurazioni sanitaria Salute!: i vantaggi

Vediamo di seguito quali sono i vantaggi offerti dalla sottoscrizione di questa polizza, in modo da aver ben chiaro perché si tratta di un’alternativa che certamente merita di essere considerata:

La polizza varia a seconda delle esigenze del cliente: è possibile acquistare una soluzione che integra le prestazioni pubbliche e ne oltrepassa i limiti o acquistare una polizza “top di gamma” al fine di poter scegliere in libertà la struttura in ipotesi di ricovero;

e ne oltrepassa i limiti o acquistare una polizza “top di gamma” al fine di poter scegliere in libertà la struttura in ipotesi di ricovero; Con questi prodotti è possibile soddisfare esigenze assai specifiche, con soluzioni a costo tutto sommato economico;

tutto sommato economico; Con la scelta di strutture convenzionate , si può sempre fare riferimento a condizioni più vantaggiose, sia in ipotesi di prestazioni garantite dalla polizza, sia per il mero accesso al network;

, si può sempre fare riferimento a condizioni più vantaggiose, sia in ipotesi di prestazioni garantite dalla polizza, sia per il mero accesso al network; Le assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni premiano il buon stato di salute del cliente, con lo stimolo a portare avanti uno stile di vita sano e attivo per conservarsi in salute. In definitiva pagando meno;

del cliente, con lo stimolo a portare avanti uno stile di vita sano e attivo per conservarsi in salute. In definitiva pagando meno; In ipotesi di polizza assicurativa allargata al nucleo familiare , ogni persona può scegliere il tipo ed il livello di copertura più idonea alle proprie esigenze;

, ogni persona può scegliere il tipo ed il livello di copertura più idonea alle proprie esigenze; In virtù dell’opzione ‘doppia durata’, il cliente può continuare ad essere assicurato senza escludere possibili patologie insorte nel periodo assicurativo anteriore. Anche questa è una garanzia senza dubbio interessante.

Ma le assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni Salute! Spiccano anche e soprattutto per la presenza di ampie formule per tutelare la propria salute, soddisfacendo così bisogni assai diversi all’interno della propria famiglia. Vediamole di seguito.

Le formule Extra e Focus

Il cliente che sceglie questa compagnia per tutelare la propria salute, deve sapere che può contare su polizze perfettamente adattabili alle proprie esigenze. Ecco di seguito i dettagli:

Attraverso le formule Focus ed Extra il cliente può affrontare positivamente i problemi di salute che possono verificarsi, in virtù di un complesso di prestazioni che si sommano e oltrepassano i limiti del SSN, nell’ipotesi nella quale si preferisca l’affidabilità delle strutture pubbliche per un ricovero o un intervento. In buona sostanza, dette formule, pur non rimborsando le spese inerenti al ricovero, costituiscono la scelta più adatta a gestire in tempi brevi e con molta organizzazione accertamenti diagnostici, esami clinici, visite specialistiche e conseguire un’assistenza ad hoc prima e dopo un ricovero presso il Servizio Sanitario Nazionale.

La formula Full

Con la formula Full, la tutela per la propria salute e quella dei familiari è garantita, lasciando il cliente libero di scegliere quando sfruttare il servizio privato, quello pubblico, o quello pubblico con alcune prestazioni private. Ogni necessità può essere affrontata con la massima comodità e in tempi veloci. Inoltre, la Formula Full comporta il rimborso delle spese sanitarie relative alle strutture private per ricoveri, interventi, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti, terapie e non solo. Grazie alla versione Deluxe. Il cliente può avvalersi del rimborso delle spese, senza scoperti o franchigie.

Le formule Target

Formula Target Kids, Dental e Fisio: si tratta tre pacchetti per soddisfare esigenze particolari come, ad esempio, le cure mediche da infortunio per i figli, le cure odontoiatriche o fisioterapiche a costi tutto sommato economici. La modularità della polizze è un tratto caratterizzante delle assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni: non stupisce allora che queste soluzioni possano essere scelte singolarmente, in abbinamento tra loro, o con altre formule. Il cliente è insomma pienamente libero di scegliere.

Salute!: il programma wellness all’italiana

In relazione all’offerta di questa compagnia assicurativa, c’è la possibilità di partecipare al programma Wellness all’Italiana, ossia una iniziativa che promuove il proprio benessere fisico e premia l’impegno con vantaggiosi sconti, cumulabili tra loro, sulle garanzie collegate al ricovero. Come abbiamo accennato in precedenza, la compagnia incentiva ad attuare comportamenti che favoriscano una vita sana, garantendo di risparmiare qualcosa sulle polizze sottoscritte. In buona sostanza, il programma Wellness all’Italiana presenta i seguenti vantaggi:

Stimola costantemente a fare movimento, ed allo stesso tempo protegge con vantaggiose ed efficaci tutele;

Offre le potenzialità e i vantaggi di una piattaforma tecnologicamente evoluta;

Consente vantaggiosi sconti e di ottenere premi legati a propri risultati;

Prevede sfide, community e iniziative dedicate, per incentivare ulteriormente a condurre una vita sana e dinamica.

Il programma Wellness connesso alla sottoscrizione delle assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni include anche la possibilità di scaricare senza costi e di scaricare l’app Italiana Mobile per tenere traccia del proprio movimento.

Come funzionano gli sconti

Di seguito, ecco come cumulare gli sconti sulle garanzie correlate al ricovero, aderendo al programma citato Wellness all’Italiana:

Formule Focus, Extra e Full: possibilità di uno sconto salute del 10% con uno scontrino sanitario della farmacia che delinei i parametri sanitari nella norma e, ove previsto il questionario sanitario, assenza di limitazioni derivanti;

Sconto movimento pari al 10% sul premio del successivo rinnovo e all’ottenimento dei traguardi di cui al regolamento;

Formula Target Fisio: sconto movimento pari al 10% sul premio del successivo rinnovo e al raggiungimento dei traguardi di cui al regolamento.

In ogni caso, per ulteriori informazioni su questa iniziativa legata al wellness e senza dubbio innovativa, rimandiamo alla pagina web ad hoc sul sito della compagnia.



Assicurazione sanitaria Salute & Senzatempo: come funziona

Nel quadro delle polizze sanitarie di questa compagnia, spicca anche questo prodotto. Nel sito web ufficiale sono offerte tutte le informazioni essenziali per comprendere perché si tratta di un’alternativa da tenere in considerazione.

“Salute & Senzatempo è il binomio perfetto! Ci prendiamo cura della tua salute per tutta la vita. Perché senzatempo vuol dire per sempre”, sono le parole usate come presentazione della polizza in oggetto.

Salute & Senzatempo rappresenta una polizza efficace e completa per affrontare con serenità un imprevisto o un’incombenza di natura sanitario, senza pensare ai costi. Il cliente è libero di scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze: in particolare, le formule Rimborso Spese Mediche e Diaria comportano una serie di coperture in ipotesi di malattia, infortunio e parto.

I vantaggi di S alute & Senzatempo

Ecco di seguito i vantaggi della scelta verso le assicurazioni sanitarie in oggetto:

Polizza personalizzabile ;

; Il premio della propria copertura non sarà mai modificato con il crescere dell’ età o se lo stato di salute dovesse peggiorare;

o se lo stato di salute dovesse peggiorare; Accesso a mynet.blue, ossia il il network di strutture convenzionate con Blue Assistance , per compiere prestazioni a tariffe scontate;

, per compiere prestazioni a tariffe scontate; In virtù dell ’app Italiana , sottoscrivendo Salute & Senzatempo, sarà possibile gestire i rimborsi dei sinistri garantiti dal prodotto assicurativo;

, sottoscrivendo Salute & Senzatempo, sarà possibile gestire i rimborsi dei sinistri garantiti dal prodotto assicurativo; Il massimale è sempre disponibile e si ricarica ogni volta dopo ogni sinistro.

La Formula Rimborso Spese Mediche, ad esempio, è vantaggiosa perché consente di essere assicurati per sempre: l’età non rileva. C’è la possibilità di compiere un check-up a costo zero nei centri convenzionati con la compagnia in oggetto, al fine di garantire la prevenzione.

Che cos’è la Tessera Salute

Inoltre, aderendo a questa Formula, il cliente avrà diritto alla Tessera Salute che permetterà di accedere alle cliniche convenzionate e alla propria cartella medica, in ogni luogo ci si trovi. E ancora, grazie alla collaborazione con Medic4all saranno utilizzabili dei servizi ad hoc di telemedicina all’avanguardia. Previsto altresì un numero verde attivo h24 per un servizio di assistenza sempre presente.

In ogni caso, come opportunamente segnalato nella scheda del prodotto sul sito web ufficiale della compagnia, anche per questa tipologia di assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni, è prevista la possibilità di ottenere informazioni e delucidazioni in merito alla propria situazione, chiedendo al proprio consulente assicurativo. Ed ovviamente tramite il sito web ufficiale è possibile prendere un appuntamento con l’agenzia più vicina alla propria residenza.

Assicurazione sanitaria Tandem: come funziona

Un’altra interessante offerta di assicurazione sanitaria è rappresentata da Tandem, ossia una polizza assicurativa completa che serve a tutelare contro gli infortuni sul lavoro; correlati alla vita quotidiana o all’attività sportiva di campo non professionale, che comportino il decesso o la perdita parziale o totale dell’integrità psicofisica.

Si tratta di una tipologia di assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni che spicca la possibilità di essere personalizzata. Infatti, consente di scegliere se circoscrivere ai meri casi di ictus o infarto le garanzie per l’invalidità permanente dovuta a malattia; oppure se accrescerle in circostanze di infortuni e malattie o di soli infortuni. Comportando una diaria per il lasso di tempo di degenza, convalescenza, immobilizzazione o totale inabilità all’attività lavorativa.

I vantaggi di Tandem

In sintesi:

In caso di infortunio si potrà ottenere un aiuto economico in rapporto alle garanzie scelte e alla gravità dell’evento;

E’ assicurato il versamento di un indennizzo prefissato o di una rendita vitalizia in ipotesi di una malattia che annulli o riduca in modo permanente la capacità a svolgere una qualsiasi attività di lavoro;

Previste le diarie giornaliere per tutelare il reddito penalizzato da un infortunio o una malattia;

Può succedere che, dopo un infortunio o malattia, vi sia un’emergenza. Tandem assicura tre tipi di garanzie, una obbligatoria che assegna i servizi di trasporto in ambulanza, invio infermiere o medico generico a domicilio e due opzionali da Infortunio e Sanitaria che prevedono nell’offerta l’assegnazione di attrezzature medico-chirurgiche,

Previsto l’invio di una domestica, consigli medici telefonici e prelievi di campioni da analizzare, rientro del convalescente e rientro funerario;

Altresì prevista assistenza legale e i relativi oneri obbligatori per tutelare gli interessi dell’assicurato per fatti illeciti di terzi che abbiano causato l’infortunio.

Perché scegliere un’assicurazione sanitaria di Italiana assicurazioni

In questo articolo abbiamo visto ampiamente le caratteristiche delle assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni, evidenziando quali sono i vantaggi connessi alle polizze.

Spiccano la modularità dei contratti e la personalizzazione delle polizze ma anche il fatto che i prodotti includono programmi di prevenzione, cura e assistenza continuativa. Non soltanto: vi sono servizi innovativi e contenuti tecnologici per incoraggiare a mettere in atto uno stile di vita sano ed equilibrato. Ci riferiamo in particolare al Programma Wellness all’Italiana che da un lato favorisce la tutela della salute del cliente e, dall’altro, garantisce sconti interessanti.

Le polizze Salute!, Salute&Senzatempo e Tandem offrono una protezione completa, a 360°, per tutti gli eventi che possono avere riflessi negativi per la propria situazione sanitaria.

Inoltre, la possibilità di un veloce preventivo, di prendere subito contatto con i consulenti per ricevere consigli personalizzati sulla polizza da sottoscrivere e l’affidabilità di una compagnia che una storia lunga più di 130 anni, sono tutti elementi che giocano a favore delle assicurazioni sanitarie Italiana Assicurazioni e che le rendono un’alternativa interessante nel complesso mondo delle polizze per la tutela della salute.