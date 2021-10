Da qualche tempo è tornata piuttosto in auge la figura dell’esorcista. Vediamo per quali motivi e scopriamo quanto guadagna

L’esorcismo è una pratica che richiama al passato o ai numerosi film girati su questa tematica. Pensare di avvalersi di una figura che libera le persone dagli spiriti al giorno d’oggi può sembrare mera follia.

Eppure questa attività in qualche modo sta tornando in auge. La gente in preda alla disperazione per le brutture che accadono nel mondo, sta cercando sempre più degli esorcisti, alimentando di fatto un vero e proprio business.

Esorcista in Francia: perché sono aumentate le richieste

Uno dei principali teatri di questa scena d’altri tempi è la Francia per l’esattezza Parigi. La capitale transalpina negli ultimi anni è stata bersaglio di vari attentati terroristici e di accadimenti spiacevoli (come l’incendio a Notre Dame), motivo per cui la gente ha cercato insistentemente figure di questo tipo.

La diocesi della città ha alzato bandiera bianca in seguito alle numerose richieste pervenute. Coloro che si occupano di queste faccende non sono molti e non riescono a sopperire alle esigenze di tutti coloro che hanno chiesto aiuto.

Al contempo l’arcivescovato ha invitato le persone a consultare dei medici, psicologi e psichiatri prima di rivolgersi a loro. Solo dopo che questi non riescono a dare una spiegazione scientifica del caso, la chiesa li prende in carico.

LEGGI ANCHE >>> Matrimonio, quanto costa l’offerta per la Chiesa? Le cifre che non ti aspetti

Quanto guadagnano

In generale questo trend ha portato ad un aumento degli esorcisti privati, che si stanno dando da fare in tal senso. Riescono a fare un esorcismo a settimana a ciascun richiedente, ma il numero totale non è ancora stimabile. Possono guadagnare anche 500 euro a seduta lavorando 15 ore al giorno arrivando ad un introito complessivo mensile di 12.000 euro.

Un impiego piuttosto remunerativo, che Oltralpe sta prendendo sempre più corpo. Infatti, anche nella zona di Lione (da sempre culla dell’esoterismo e delle cabale) e in Costa Azzurra (dove sono in aumento riti proibiti e criminalità organizzata) sempre più cittadini sono alla ricerca di queste figure. Basta andare su Internet e scegliere in base a quanto propongono i motori di ricerca.