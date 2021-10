Acquistare online è un’esperienza divertente e gratificante, ma se non arriva il pacco Zalando e non si riesce a capire se l’ordine sia stato evaso oppure se si vuole un rimborso, in quale canale si può contattare l’azienda?

Zalando è un sito web specializzato nella vendita di abbigliamento uomo donna e bambini, scarpe e accessori; è molto conosciuto a livello europeo e anche in Italia. All’interno di questa grande boutique si trova praticamente di tutto, dalle t-shirt ai giubbotti, dalle sneakers alle infradito, ma anche orologi, gioielli, borse, zaini e occhiali da sole; ciò che viene apprezzato particolarmente è che tutti gli articoli in vendita sono dei più grandi marchi del settore, di stilisti nazionali e internazionali, ma a prezzi di molto inferiori rispetto a quelli che si trovano negli store fisici.

Zalando, come molti altri Big dell’e-commerce, offre sconti e ribassi non solo durante i Saldi Stagionali ma praticamente tutto l’anno, e molti vantaggi esclusivi riservati ai clienti. Per poter acquistare su questo sito però, bisogna creare un account. Solo così si possono ricevere anche i coupon o buoni sconto, e offerte dedicate. Si tratta comunque di un negozio virtuale che ha un’ottima reputazione e un’attenta assistenza al cliente.

Quali sono i metodi di pagamento accettati su Zalando

Anche le transazioni economiche sono protette grazie ai protocolli di sicurezza adottati dall’azienda. Gli acquisti online possono essere pagati in più modalità:

Carte di credito Visa, Mastercard, Amex, Maestro, Nexi, Discover, Diners Club e anche PostePay e PayPal

Si possono anche fare acquisti con le Gift Card o i buoni acquisto prepagati che vengono erogati non solo dal sito web ma anche nei punti SiSAL e nelle ricevitorie PuntoLis.

Come faccio a seguire il mio pacco di Zalando?

Se hai aperto regolarmente il tuo account e hai comprato degli articoli su Zalando, puoi seguire il tuo pacco tramite la tua Area Personale. Devi tenere in conto alcuni fattori. Dopo aver confermato il tuo ordine ci vorranno un paio di giorni circa affinché venga elaborato. Quando il tuo pacco è pronto per la spedizione verrai informato tramite email, nel testo della quale c’è anche un link per tracciare la spedizione. Non c’è da preoccuparsi se il link non è immediatamente attivo poiché entro 48 ore al massimo potrai collegarti e controllare dove si trova il pacco.

Se non vedi la mail puoi sempre accedere al tuo account e cliccare su “I miei ordini” poi su “Visualizza ordine” e infine su “Segui la spedizione online”. Ricordati però di memorizzare bene il giorno e l’arrivo del pacco perché Zalando non offre la consegna su appuntamento. Se il corriere non ti trova a domicilio porterà il pacco ad un pick-up point, e per recuperarlo ti ci vorrà un po’ di tempo.

Come farsi rimborsare da Zalando?

Acquistando su questo sito hai molti vantaggi tra cui il reso completamente gratuito. Se non sei soddisfatto degli articoli che ti sono arrivati a casa hai ben 100 giorni di tempo per iniziare una pratica di reso e chiedere che ti vengano restituiti i soldi. Anche questa procedura va eseguita dal proprio account, cliccando su “I miei Ordini” e poi su quello relativo agli articoli che desideri rimandare indietro. Potrai prenotare il ritiro da parte di SDA del pacco da restituire, e dovrai solo porre attenzione a sistemare bene le etichette che ti verranno fornite. La logistica di Zalando è molto efficace, e quando i prodotti saranno rientrati nei magazzini, sarai rimborsato automaticamente, senza fare ulteriori richieste.Come? Nello stesso metodo di pagamento che avevi usato per l’ordine online, ad esempio su carta di credito o PayPal .

Come cambiare indirizzo per il reso?

Zalando offre delle condizioni di reso molto convenienti per il cliente, poiché manda direttamente a domicilio un corriere per ritirare gli oggetti che intendi restituire. Dopo aver stampato l’etichetta di reso, imballato bene i prodotti e preparato il pacco, puoi contattare il corriere per il ritiro. Se l’indirizzo è diverso rispetto a quello dove hai ricevuto il tuo acquisto potrai facilmente comunicarlo proprio al corriere, chiamando tempestivamente il numero 803 160, comunicando il codice stampato proprio nell’etichetta del reso.

Come posso contattare con una mail Zalando?

Se hai dubbi, bisogno di aiuto per una procedura o cerchi informazioni specifiche sui prodotti, sulle modalità di reso o altro e vuoi scrivere a Zalando, hai a disposizione una casella di posta elettronica, servizioclienti@zalando.it. Ricordati che l’azienda ha sede in Germania, però fortunatamente ha uno staff multilingue che saprà risponderti anche in italiano. Usa questo canale di comunicazione, però, solo se non hai urgenze, perché come puoi ben immaginare il traffico di messaggi è molto intenso in quanto riceve e invia comunicazioni praticamente in tutta Europa.

Forse allora vale la pena di Chattare con Zalando tramite la comoda Chat Live presente sul sito. Per attivarla, ti basta andare sul sito ufficiale e cercare la piccola icona che solitamente si trova in fondo alla Home Page, sulla destra.

Qual è il numero verde di Zalando?

Se non hai molta dimestichezza con email o Chat virtuali e hai necessità di contattare l’Assistenza Zalando, fortunatamente questa grande azienda è dotata anche di un numero telefonico a tariffa ordinaria: Per entrare in contatto con il Call Center di Zalando e parlare con un operatore italiano puoi quindi digitare il numero 02 30300067. Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Il sabato invece dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Se per qualsiasi necessità hai bisogno di contattare l’azienda nella sede centrale in Germania, il numero di telefono è +49 030 20219800 e il Fax +49 030 27594693 mentre l’indirizzo del quartier generale di ZAlando è il seguente: Zalando SE – Valeska-Gert-Str.5 – 10243 Berlino.