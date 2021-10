Showgirl italiana, nota anche per essere una delle concorrenti di Tale e Quale Show, ecco quanto guadagna Stefania Orlando.

Tra le artiste più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, Stefania Orlando è riuscita a costruirsi nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma anche del programma Tale e Quale Show, non stupisce che siano in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Stefania Orlando: chi è, altezza, carriera

Nome: Stefania Orlando

Altezza: 177 cm

Peso: 67 kg

Data di nascita: 23 dicembre 1966

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 23 dicembre 1966, Stefania Orlando è alta 177 cm, pesa 67 kg ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Ha debuttato sul piccolo schermo nell’estate del 1993 in qualità di valletta del programma del mezzogiorno di Canale 5 Sì o no?. In seguito passa in Rai, dove partecipa sempre come valletta, assieme ad Adriana Volpe, al varietà del sabato sera Scommettiamo che…?, condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci.

Nel periodo compreso tra il 1995 e il 1996 ha lavorato a Odeon TV, dove ha condotto il TG Rosa, mentre nel 1996 partecipa allo spettacolo di Canale 5 Il Boom. L’anno seguente la vediamo a Telemontecarlo con il programma Retromarsh!!!. Il 1997 è l’anno del suo ritorno in Rai; dove conduce fino al 2003 il programma I fatti vostri. Sempre nello stesso periodo partecipa ad altre trasmissioni Rai, come la maratona benefica Telethon e Il lotto alle otto.

Dal 2001 al 2005 è impegnata per tre sere a settimana con i collegamenti per le estrazioni del lotto dai Monopoli di Stato, in onda nell’access prime time su Rai 2. Nel 2003-2004 conduce Piazza grande, mentre l’anno seguente lo speciale Stelle con la coda. Nel settembre del 2005 presenta la diciottesima edizione del Cantagiro. Il 2008 vede Stefania Orlando al timone della nona edizione del Festivalshow.

Opinionista fissa alle rubriche di musica e spettacolo del programma Unomattina in famiglia, in seguito conduce anche alcune puntate speciali di Cantando ballando, in prima serata su Canale Italia. Dal 29 maggio al 30 giugno 2017 conduce Buon pomeriggio Estate, in onda su Telenorba e TG Norba 24. Il 20 ottobre 2018 presenta su Canale Italia la finale nazionale del concorso di bellezza Miss Europe Continental. Oltre al lavoro di conduttrice, Stefania Orlando vanta anche una carriera da cantante.

Dopo essersi esibita con il gruppo Sex Machine Band, nel 2007 ha pubblicato il suo primo singolo da solista ovvero “Sotto la luna”. Due anni dopo ha pubblicato l’album musicale “Su e Giù“. Ma non solo, il 6 Novembre 2020 è uscito il nuovo singolo di Stefania Orlando dal titolo “Babilonia“. Tra il 2020 e il 2021 è stata una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il 21 giugno del 2021 esce il singolo estivo “Bandolero”. Sempre lo stesso anno, inoltre, è una delle concorrenti del programma Tale e Quale Show, con al timone Carlo Conti.

Stefania Orlando: vita privata, ex, marito, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Stefania Orlando è convolata a nozze nel 1997 con Andrea Roncato. Dopo due anni, però, la coppia ha deciso di porre fine al matrimonio. In seguito Stefania Orlando ha ritrovato la felicità al fianco del musicista Simone Gianlorenzi, a cui è sentimentalmente legata dal 2008. La coppia è convolata a nozze nel 2019, celebrando con una spettacolare cerimonia sulla spiaggia.

I due non hanno figli, ma la Orlando qualche mese fa, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dichiarato: “Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia. Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno“. Per poi aggiungere: “Questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi“.

Stefania Orlando: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quanto si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i compensi e il patrimonio di Stefania Orlando. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

In particolare, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che la Orlando abbia percepito circa 5 mila euro per ogni settimana trascorsa nella casa più spiata d’Italia. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.

A proposito di guadagni, inoltre, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, il premio della settimana per chi partecipa a Tale e Quale Show è pari a 5 mila euro da devolvere in beneficenza all’ente scelto dal vincitore.

Chi vince la competizione, invece, si aggiudica circa 30 mila euro, anche in questo caso da devolvere in beneficenza. I vincitori del noto programma televisivo, infatti, non ricevono un guadagno diretto. Il compenso è dato dalla visibilità che tale trasmissione è in grado di dare, con tanto di riscontro da parte del pubblico e opportunità lavorative.

Stefania Orlando: Instagram

Tra le artiste più apprezzate e conosciute del mondo dello spettacolo, Stefania Orlando è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.