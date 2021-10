Grandi nomi e altri meno conosciuti. La graduatoria di Altroconsumo sullo shampoo più indicato dai test raccoglie tutti i prodotti. Ecco i top.

Attenzione a cosa ci mettiamo in testa. Nel senso letterale del termine. Bisogna infatti ponderare con attenzione i prodotti utilizzati per la cura dei nostri capelli. Ad esempio, non c’è uno shampoo uguale a un altro. E l’uso di uno piuttosto che di un altro, dipende anche dallo stato di forma della nostra cute. Accade così che Altroconsumo, attraverso una serie di test probanti, abbia deciso di stilare una graduatoria dei migliori shampoo comparando una serie di fattori per capire quale, fra i tanti, potrebbe essere indicato per più situazioni.

Trattandosi di un prodotto di larghissimo consumo, altrettanto vasta è la produzione. Di shampoo ne esistono un’infinità, eppure anche questo mercato si è rinnovato negli ultimi anni. Anche perché, tutti i prodotti hanno dovuto adeguarsi in qualche modo alle esigenze del cuoio capelluto e dei capelli stessi. Ricci, voluminosi, lisci, forfora, dermatite e quant’altro. Estetica e problematiche sono innumerevoli. Per questo scegliere uno shampoo non è cosa così semplice come si crede.

Lo shampoo perfetto: la graduatoria di Altroconsumo

Come scegliere, quindi, lo shampoo migliore? Quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione? E quanto influisce il prezzo? Domande legittime che, anche implicitamente, tendiamo a farci nonostante l’abitudine. Altroconsumo ha cercato di definire le prerogative corrette, posizionando in cima alla sua graduatoria lo shampoo Testanera Gliss Supreme Repair. Venduto a 2,48 euro a confezione, sul test effettuato ha ottenuto un punteggio di 69 su 100. I vari fattori analizzati: lavaggio (5 stelle), effetto sui capelli (4). Secondo posto per Cien Repair Keratin Power Formula, venduto da Lidl a 1,49 euro e ritenuto il miglior acquisto dall’associazione.

Medaglia di bronzo (66/100) per lo shampoo Garnier Ultradolce rimedio d’Acero. Prezzo 2,62 euro a confezione, con ottimi risultati su lavaggio ed effetto. Via via compaiono altri prodotti noti: da Pantene Pro-v rigenera e protegge (64/100, 2,91 euro) a Omia Fisio Semi di Lino (3,95 euro e 61 punti su 100). Certo è che tutto dipende anche dalla nostra cute. Chi dovesse avere problematiche specifiche, infatti, dovrà rivolgersi a un medico competente e applicare la lozione che viene suggerita. La salute dei nostri capelli è fondamentale come quella di qualsiasi altra parte del nostro corpo.