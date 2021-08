Uno shampoo ed anche altri prodotti di questa società farmaceutica multinazionale, mettono in pericolo la nostra salute

Consumatori schierati contro Johnson & Johnson. Contro la nota casa americana è stata istituita una vera e propria class action, perché questa avrebbe utilizzato un conservante nei propri prodotti da bagno, che farebbe cadere i capelli. Un’assurdità pensare che cosa ti faccia cadere i capelli, sia proprio uno shampoo, ma intanto la causa è in corso.

Ne hanno tante, i consumatori, per cui essere agitati. Il Codacons si è mosso per esempio contro Dazn, per una falsa partenza che potrebbe costare milioni, ma forse, non quanti dovrà esborsare Johnson & Johnson, se le cose non andranno a buon fine.

Come mai lo shampoo americano fa perdere i capelli

Il colpevole, si chiama DMDM hydantoin, e viene usato in tantissimi prodotti della linea statunitense, tra shampoo, oli per la cura dei capelli e balsami. Questa molecola è usata in delle dosi molto ridotte e serve a combattere la proliferazione di batteri e funghi, ma a quanto pare, ad un costo troppo alto. I prodotti per adesso non sono stati ritirati al pari della carne che ha messo in pericolo bambini ed anziani, ma certamente non è finita qui.

L’azienda di fatto, aveva già subito degli avvertimenti e nel 2012, fece dichiarare ai suoi capi di voler rimuovere il DMDM entro il 2015, cosa però mai avvenuta. I consumatori allora hanno iniziato a chiedere di vederci chiaro, perché questa cellula non mette a rischio solo il cuoio capelluto. Una lunga esposizione, può provocare diversi disturbi tra cui eruzioni cutanee o irritazioni oculari, fino al cancro.

Ecco cosa sostengono i consumatori americani, che hanno dato vita alla class action: “Johnson & Johnson ha fatto una serie di false dichiarazioni sul fatto che i suoi prodotti nutrano in profondità, detergano delicatamente e riparino i capelli. Tuttavia, la formula dei prodotti contiene un ingrediente, o una combinazione di ingredienti, che hanno causato a migliaia di consumatori la caduta dei capelli e/o l’irritazione del cuoio capelluto”.