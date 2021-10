Groupama è molto presente in Italia, dove ha sede principale a Roma, ma fa parte di un gruppo assicurativo di dimensioni internazionali. Offre ovviamente anche delle polizze nel campo delle assicurazioni sanitarie. Ecco i dettagli.

La nostra analisi delle assicurazioni sanitarie presenti sul mercato continua di seguito con quanto offerto da Groupama Assicurazioni. Vero è che le assicurazioni sanitarie non hanno mai avuto una grande popolarità, in quanto non di rado sono apparse piuttosto costose ai più e perché ritenute da molti una sorta di “doppione” della sanità pubblica.

In linea generale, tuttavia, le polizze sanitarie coprono una serie di circostanze che possono presentarsi nella vita quotidiana. Perciò hanno indubbiamente dei vantaggi, a fronte del prezzo da versare alla compagnia per avere questa tutela. Le assicurazioni sanitarie infatti coprono – ad esempio – le spese di ricovero, degenza, cure, fisioterapia e riabilitazione; gli acquisti di medicinali durante il ricovero; e gli accertamenti diagnostici legati a una malattia o a un infortunio, posteriore alla stipula del contratto.

Di seguito vogliamo porre attenzione su quanto offerto dalle assicurazioni sanitarie Groupama: sono davvero interessanti e da prendere in considerazione? Quali sono gli elementi caratterizzanti e gli aspetti positivi che derivano dalla sottoscrizione della relativa polizza? Cerchiamo di scoprirlo nel corso dell’articolo, in modo da contribuire ad orientare il cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

Assicurazioni sanitarie Groupama: il Gruppo

Prima di focalizzarci su questa tipologia di assicurazioni, diamo qualche informazione in merito al Gruppo assicurativo in oggetto. Sorta in Francia all’inizio del ‘900 scorso come mutua agricola, la crescita di Groupama nel corso del tempo è stata ed è la prova del suo percorso di successo, testimoniando altresì la sua capacità di adattamento alle mutate esigenze della clientela. Nei tempi odierni, Groupama opera in questo paese con tre marchi – ossia Groupama, Gan, Amaguiz – e compie le proprie attività in tutti i settori dei servizi assicurativi, finanziari e bancari. Ecco perché può definirsi un Gruppo assicurativo e bancario che si propone al cliente a 360°. Oggi conta più di 32mila dipendenti e oltre 13 milioni di persone, tra clienti e soci.

Il modello di questa realtà è di tipo mutualistico: Groupama possiede una struttura societaria specifica, legata appunto alle sue origini mutualiste. La struttura di Groupama assicurazioni prevede l’operatività da parte dei soci, con Casse Regionali a loro volta raggruppate in una Federazione Nazionale che li rappresenta. La Federazione ha la mission di definire gli orientamenti del Gruppo. La politica del Gruppo è poi diretta e coordinata da una società detenuta quasi al 100% dalla Federation Nationale.

La natura mutualistica inoltre spicca se consideriamo i valori perseguiti per soddisfare i clienti: la prossimità, vale a dire la vicinanza alle persone per aiutarle a risolvere i loro problemi; la responsabilità e la solidarietà. Ciò si nota in particolare con riferimento alle assicurazioni sanitarie Groupama, che tra poco vedremo da vicino.

Abbiamo accennato al fatto che uno dei tratti caratteristici di Groupama è l’internazionalità. E infatti non deve stupire che Groupama sia al momento presente in 11 Paesi del mondo. Soprattutto spicca la sua presenza in Europa, che considera il proprio mercato naturale. La compagnia ha diverse filiali ed uffici anche nel nostro paese; e questo è il principale motivo che ci porta a parlare di questa importante realtà. In sintesi, i paesi in cui è presente, oltre alla Francia (Paese originario) e all’Italia sono: Portogallo, Turchia, Grecia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Bulgaria, Cina e Vietnam. Groupama ha anche una partecipazione del 35% con il primo assicuratore della Tunisia.

Assicurazioni Groupama: la presenza in Italia

Oltre alle radici mutualistiche, nel sito web ufficiale è sottolineata la storica presenza della compagnia nel nostro paese. Nelle pagine del sito www.groupama.it si trova scritto che: “Il nostro DNA è duplice: nasciamo come mutua che conserva anche un ruolo sociale educando alla prevenzione, e questo si traduce nell’attenzione verso i nostri clienti, nell’impegno e nella responsabilità con cui facciamo il nostro lavoro. Allo stesso tempo siamo attenti alle novità e ai nuovi bisogni, cercando di migliorare costantemente e offrire soluzioni sempre più innovative. Con una rete di oltre 1000 Agenti siamo vicini ai nostri Clienti offrendo attenzione, assistenza e consulenza specializzata”.

La compagnia di origine francese inoltre segnala di essere ai vertici nel mercato del ramo Danni, con un’offerta in grande evoluzione in tutte le maggiori aree di riferimento. Ci riferiamo a casa, auto, risparmio, protezione, previdenza e ovviamente salute: su quest’ultimo settore, ossia sulle assicurazioni sanitarie Groupama, ci focalizzeremo a breve.

Con il progredire del suo percorso, Groupama ha saputo espandersi e diversificarsi anche in Italia, fino a essere ciò che è oggi, vale a dire un gruppo in grado di operare in una pluralità di settori, non soltanto in quello agricolo delle origini. Presentando non solo prodotti assicurativi, ma anche di tipo bancario e servizi finanziari.

Non sorprende che il target di clientela a cui si rivolge sia in realtà piuttosto variegato: dagli enti locali alle aziende, passando per professionisti e famiglie.

Groupama Assicurazioni S.p.A. presenta i propri prodotti in Italia, con la rete formata da più di mille agenti. E per il tramite dei propri canali di vendita, la compagnia è capace di raggiungere qualcosa come 1.700.000 clienti circa.

Per avere un primo contatto con il mondo delle assicurazioni Groupama, il sito web ufficiale è un’ottima risorsa. Infatti, il sito web della compagnia presenta – tra l’altro – vari ed interessanti servizi al pubblico, come la possibilità di consultare quotazioni e rendiconti dei fondi; le comunicazioni per il pubblico, l’elenco delle carrozzerie e delle strutture convenzionate e la possibilità di calcolare il preventivo per la RC auto.

Ma non solo: è disponibile altresì l’app MyGroupama per smartphone e tablet che permette di gestire i prodotti previdenziali; fare l’accesso ad offerte e prodotti pensati su misura per il soggetto; scegliere la polizza preferita; usufruire di aziende partner per risolvere determinati problemi e trovare le agenzie più vicine al proprio indirizzo di residenza.

Come funziona QuiSicura Salute?

Venendo ai prodotti assicurativi di ambito sanitario, offerti da Groupama, abbiamo QuiSicura Salute, che merita considerazione per i motivi che ora esporremo. All’interno della compagnia Groupama hanno ben chiaro il perché dell’introduzione di una polizza di questo tipo: “La salute e il benessere tuoi e della tua famiglia sono un bene prezioso, da custodire con tutta la cura e le attenzioni che meritano. Non lasciare che un infortunio o una malattia li mettano a rischio, ma proteggili decidendo da chi e dove essere curato. QuiSicura Salute è un piano assicurativo destinato sia ai singoli sia alle famiglie, per le quali sono previste diverse agevolazioni. Nella sua semplicità e chiarezza, ti consentirà di realizzare il sistema di cura più adeguato per le tue esigenze”.

Ed in effetti questa tipologia di assicurazioni sanitarie Groupama spicca per la semplicità della struttura e dunque per caratteristiche che possono facilmente essere comprese da chiunque, anche da parte di chi – in fatto di assicurazioni sanitarie – ha poche o pochissime conoscenze. Il prodotto in questione è ben esposto nelle pagine web ad hoc, con una descrizione sintetica e assai chiarificatrice.

Le caratteristiche di QuiSicura Salute

Se pensiamo che abbiamo innanzi una compagnia dalla storia lunga più di cento anni, non stupisce affatto che i prodotti offerti spicchino per l’articolazione e l’ampia copertura nei confronti del cliente assicurato. Ecco di seguito quelle che sono gli aspetti chiave di questo tipo di polizza assicurativa:

L’offerta è al passo con i tempi e con la concorrenza del mercato assicurativo: infatti include l’ intero ciclo della salute , dall’orientamento alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e all’assistenza;

, dall’orientamento alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e all’assistenza; Consente di costruirsi un piano sanitario su misura a costi non elevati ;

; Comporta un servizio di assistenza sanitaria personale 24 ore su 24.

personale 24 ore su 24. Consente di assicurare senza alcun limite il rimborso delle spese effettuate in ipotesi di ricovero;

effettuate in ipotesi di ricovero; E’ operativa in tutto il globo ;

; Permette di fare riferimento a cliniche e medici del circuito convenzionato senza anticipare somme di denaro;

senza anticipare somme di denaro; Comporta garanzie nuove ad indennizzo predefinito assai vantaggiose;

predefinito assai vantaggiose; Garantisce il benessere della propria famiglia, con l’assegnazione di una indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero, convalescenza e gessatura;

per ogni giorno di ricovero, convalescenza e gessatura; Offre copertura anche soltanto nelle ipotesi più gravi dai maggiori interventi ai gravi eventi morbosi;

dai maggiori interventi ai gravi eventi morbosi; Garantisce un capitale ed anche una rendita in ipotesi nella quale una malattia diminuisca la capacità lavorativa del cliente assicurato.

Come si può notare le assicurazioni sanitaria Groupama offrono una tutela completa, che non ha sostanzialmente nulla da invidiare a quelle presentate da altre compagnie.

Le garanzie chiave delle assicurazioni sanitarie Groupama

Vi sono alcune specifiche garanzie, all’interno delle assicurazioni sanitarie Groupama QuiSicura Salute che meritano un focus in particolare. Eccole di seguito:

Invalidità permanente da malattia : comporta il versamento di un capitale al manifestarsi di una malattia invalidante. È possibile altresì, con la garanzia facoltativa Rendita Vitalizia da Malattia, assicurarsi un’integrazione del reddito in ipotesi di invalidità superiore al 65%;

: comporta il versamento di un capitale al manifestarsi di una malattia invalidante. È possibile altresì, con la garanzia facoltativa Rendita Vitalizia da Malattia, assicurarsi un’integrazione del reddito in ipotesi di invalidità superiore al 65%; Indennità giornaliera ricoveri: la diaria per ogni giorno di degenza – per far fronte alle spese generate da un ricovero – rappresenta una soluzione agevole ed efficace. Si tratta di un’opportunità che è possibile allargare anche alla fase di convalescenza post-ricovero e/o alla gessatura;

la diaria per ogni giorno di degenza – per far fronte alle spese generate da un ricovero – rappresenta una soluzione agevole ed efficace. Si tratta di un’opportunità che è possibile allargare anche alla fase di convalescenza post-ricovero e/o alla gessatura; Tutela legale: grazie alle assicurazioni sanitarie Groupama QuiSicura Salute, la compagnia garantisce – attraverso la facoltà di rivolgersi ad un avvocato di fiducia – la tutela dei propri diritti in ipotesi di ricovero, di intervento chirurgico e nelle cause insorte in ipotesi di errore medico da acclarare.

QuiSicura Salute: come funziona la garanzia rimborso spese mediche?

Tra le garanzie offerte da questa polizza assicurativa rileva indubbiamente quella relativa al rimborso spese mediche. Il cliente può scegliere come e quanto intende essere rimborsato.

In particolare, per ricoveri e/o interventi chirurgici l’assicurato può scegliere una tra 4 distinti tipi di copertura, che di fatto permettono anche di non anticipare alcunché, facendo riferimento alle cliniche e alle equipe mediche del circuito convenzionato. Ecco di seguito queste 4 garanzie:

Forma Elite, per una copertura totale

Si caratterizza per il pagamento diretto e pieno delle prestazioni ottenute, rivolgendosi alle strutture e ai medici convenzionati, con massimale senza limiti ;

; Spicca inoltre il rimborso integrale delle spese mediche effettuate al di fuori del regime di convenzione, con massimale illimitato per incidenti in territori degli stati membri dell’Unione Europea, e con massimale di € 500.000 per incidenti avvenuti fuori dai paesi UE;

Incluso il programma di diagnostica preventiva, con check up e controlli odontoiatrici.

Forma Classica, in equilibrio tra risparmio e sicurezza

Pagamento diretto e integrale delle prestazioni compiute, rivolgendosi alle strutture e ai medici convenzionati;

Rimborso pari all’80% delle spese mediche effettuate non in regime di convenzione;

Massimale pari a 100.000 euro.

Forma Speciale

Per il cliente che sceglie le assicurazioni Sanitarie Groupama, due le soluzioni possibili come scelta:

Copertura “Grandi Interventi Chirurgici” precisati in polizza;

Copertura “Grandi Interventi Chirurgici” con allargamento ai “Gravi Eventi Morbosi” di cui in polizza assicurativa.

Forma Forfait, per essere sempre sicuri in ogni luogo

Si tratta di una tipologia innovativa che comporta, in ipotesi di intervento chirurgico ovunque compiuto, un indennizzo forfettario e precostituito in rapporto alla gravità dell’intervento svolto. Il cliente assicurato può optare tra due formule (Basic e Top) che cambiano per l’entità dell’indennizzo. Non solo: volendo, si può abbinare la garanzia Rimborso Spese Pre-Post Intervento Chirurgico.

Strutture di Cura convenzionate e Medici convenzionati: vantaggi

Il cliente che sceglie questa tipologia di assicurazioni sanitarie Groupama, deve sapere che può contare su strutture di cura convenzionate e medici convenzionati. Ciò senza il versamento anticipato di nessuna spesa per ricoveri o interventi chirurgici senza ricovero, che saranno pagati proprio dalla società di assistenza; e senza l’applicazione di uno scoperto per quanto attiene alle prestazioni sanitarie ottenute in regime di convenzione.

In questa mappa è possibile trovare le strutture di cura convenzionate

Inoltre, sempre sul piano delle garanzie offerte nell’ambito delle assicurazioni sanitarie Groupama, non possiamo non menzionare l’assistenza 24 Ore su 24, per 365 giorni all’anno. La compagnia mette infatti a disposizione del cliente una Centrale Operativa, regolata da My Assistance, per supportare l’assicurato nel risolvere varie situazioni di difficoltà ed emergenza. Ricordiamo brevemente che My Assistance è una società di servizi molto nota, operante nel welfare sanitario e assistenziale.

Di seguito riportiamo anche i contatti per l’assistenza: numero verde 800.303.007; numero raggiungibile da ogni Paese +39.02.303.500.002; e-mail: retail.groupama@myassistance.it.

Infine il collegamento al set informativo QuiSicura Salute.

Groupama PluriAttiva Infortuni: come funziona?

Oltre a quanto visto finora non possiamo non menzionare in sintesi anche le polizze denominate PluriAttiva Infortuni, per capire quali vantaggi presentano.

Ebbene, come indicato nel sito web ufficiale della compagnia, abbiamo innanzi “la soluzione efficace, modulabile e su misura che prevede e risolve tutte le spiacevoli conseguenze dovute a un infortunio”.

In particolare, si tratta di un prodotto utile per tutelarsi contro gli imprevisti che causano un infortunio; è flessibile e permette al cliente che lo sceglie di costruire la tutela più idonea alle proprie esigenze, scegliendo le garanzie e personalizzandole, in virtù di opzioni e condizioni facoltative. Ecco di seguito alcune delle garanzie clou comprese in questa tipologia di assicurazioni sanitarie Groupama:

Le garanzie di Groupama PluriAttiva Infortuni

Invalidità permanente : PluriAttiva Infortuni assicura il versamento di un indennizzo in proporzione al grado di invalidità permanente acclarato. Per le invalidità maggiori è disposta una supervalutazione del danno subito ed altresì un rimborso per l’adeguamento dell’abitazione e/o dell’autovettura alle nuove esigenze personali. Il cliente potrà comunque modulare la garanzia sfruttando opzioni e condizioni facoltative previste. Inoltre, ci si potrà garantire una rendita vitalizia ad integrazione del reddito, per invalidità al di sopra del 65%;

: PluriAttiva Infortuni assicura il versamento di un indennizzo in proporzione al grado di invalidità permanente acclarato. Per le invalidità maggiori è disposta una supervalutazione del danno subito ed altresì un rimborso per l’adeguamento dell’abitazione e/o dell’autovettura alle nuove esigenze personali. Il cliente potrà comunque modulare la garanzia sfruttando opzioni e condizioni facoltative previste. Inoltre, ci si potrà garantire una rendita vitalizia ad integrazione del reddito, per invalidità al di sopra del 65%; Invalidità permanente da malattia: garanzia che comporta il versamento di un capitale al palesarsi di una malattia invalidante permanente. Non solo: con invalidità al di sopra del 65%, è possibile garantirsi una rendita a integrazione del reddito sulla scorta della garanzia Rendita Vitalizia da Malattia;

garanzia che comporta il versamento di un capitale al palesarsi di una malattia invalidante permanente. Non solo: con invalidità al di sopra del 65%, è possibile garantirsi una rendita a integrazione del reddito sulla scorta della garanzia Rendita Vitalizia da Malattia; Inabilità temporanea: PluriAttiva Infortuni assegna al cliente assicurato un’indennità giornaliera in ipotesi nella quale un infortunio impedisca di compiere temporaneamente le proprie attività;

PluriAttiva Infortuni assegna al cliente assicurato un’indennità giornaliera in ipotesi nella quale un infortunio impedisca di compiere temporaneamente le proprie attività; Rimborso delle spese di cura: si tratta di una garanzia PluriAttiva Infortuni la quale rimborsa le spese di cura effettuate a seguito di un infortunio. Incluse quelle necessarie per cancellare un danno estetico. Non solo: tramite una garanzia ad hoc, rimborsa anche le spese che seguono ad un ricovero per grandi interventi chirurgici;

si tratta di una garanzia PluriAttiva Infortuni la quale rimborsa le spese di cura effettuate a seguito di un infortunio. Incluse quelle necessarie per cancellare un danno estetico. Non solo: tramite una garanzia ad hoc, rimborsa anche le spese che seguono ad un ricovero per grandi interventi chirurgici; Indennità giornaliera da ricovero, da gessatura e da convalescenza post-ricovero: PluriAttiva Infortuni è una polizza che assicura una diaria per ciascun giorno di degenza, di convalescenza e di immobilizzazione gessata. Ma è altresì ammesso allargare la copertura all’evento malattia;

PluriAttiva Infortuni è una polizza che assicura una diaria per ciascun giorno di degenza, di convalescenza e di immobilizzazione gessata. Ma è altresì ammesso allargare la copertura all’evento malattia; Tutela legale: le assicurazioni sanitarie Groupama PluriAttiva Infortuni inoltre assicurano i propri diritti verso i responsabili dell’infortunio, aiutando nelle pretese al risarcimento dei danni patiti, nell’ambito di un ricovero o un intervento chirurgico. E c’è la garanzia dell’assistenza nelle controversie derivanti da presunti errori medici.

Anche per questo prodotto assicurativo, c’è un servizio assistenza

24 ore su 24 tutto l’anno, con una struttura organizzativa sempre a disposizione – diretta da Europ Assistance Service Spa – per supportare il cliente a risolvere varie situazioni di difficoltà ed emergenza. Di seguito riportiamo questi utili contatti: numero verde: 800.713.974; n. telefonico raggiungibile da ogni Paese: +39 02.58.24.55.56; mail: prontassistenza.groupama@europassistance.it.

Qui il set informativo assicurazioni sanitarie Groupama PluriAttiva Infortuni

Perché scegliere le assicurazioni sanitarie Groupama?

In questo articolo abbiamo visto i vantaggi e le caratteristiche delle assicurazioni sanitarie Groupama, una compagnia dalla lunga storia e dalle solidissime basi. Si tratta di operatore di fama, molto popolare in Italia e con una rete di agenti pronta a offrire tutte le informazioni di dettaglio agli interessati. Ciò abbinato ad un sito web che spiega i prodotti in modo chiaro e ad una app funzionale, gioca sicuramente molto a favore anche e soprattutto delle assicurazioni sanitarie Groupama.

Si tratta di un’offerta assolutamente in linea con i moderni standard e con l’agguerrita concorrenza. Troviamo infatti la possibilità di personalizzare la polizza come si desidera; il rimborso spese mediche; la diaria; la tutela legale; l’assistenza sanitaria tutto l’anno, 24 ore al giorno; uno specifico pacchetto di garanzie e vantaggi in caso di infortuni e malattie e tanto altro.

Insomma, c’è sicuramente materiale sufficiente per ritenere le polizze Groupama QuiSicura Salute e Groupama PluriAttiva Infortuni due alternative da prendere in considerazione nel caso si voglia sottoscrivere un’assicurazione sanitaria. Specialmente sul piano dell’assistenza, il cliente è seguito in ogni momento al fine di trarre il massimo giovamento dalla polizza firmata: si tratta di un elemento che si collega all’origine mutualistica del Gruppo.