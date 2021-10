L’Agenzia delle Dogane comunica i codici vincenti della Lotteria degli Scontrini. Premi sia per gli acquirenti che per i commercianti.

Altro giovedì, altra estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini, il concorso ideato per premiare i pagamenti tracciabili nell’ambito di vere e proprie regole di partecipazione. Come a una qualsiasi estrazione della lotteria ordinaria. Come al solito, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stilato l’elenco dei codici vincenti sul proprio sito internet, i quali corrispondono ad altrettanti biglietti detenuti dai partecipanti al concorso. I premi settimanali sono 15 da 25 mila euro l’uno per gli acquirenti, mentre altri 15 vengono messi a disposizione degli esercenti, sia pure in importo ridotto (5 mila euro).

Ulteriori 25 premi, da 10 mila euro l’uno, riguardano un ulteriore novero di partecipanti, per un totale di 40 utenti premiati. Una partecipazione non obbligatoria quella alla Lotteria degli Scontrini. Tuttavia, per chi volesse partecipare, l’esercente dovrà favorire il concorrente in possesso del codice della lotteria, pena la possibile segnalazione. La partecipazione dovrà essere garantita attraverso i pagamenti tracciabili, con bancomat e carte. Il proprio codice lotteria, però, dovrà essere mostrato prima dell’emissione dello scontrino. Altrimenti, non si potrà concorrere per l’estrazione.

Lotteria degli Scontrini, il listone dei premiati

L’ultima estrazione è stata effettuata il 21 ottobre 2021, per le spese effettuate (e registrate regolarmente) da lunedì 11 a domenica 17 ottobre. In totale, come detto, sono stati emessi 40 premi, 15 da 25 mila euro e 25 da 10 mila. Per quanto riguarda gli esercenti, oltre i 15 premi da 5 mila euro, ne sono previsti ulteriori 25 da 2 mila euro. L’estrazione dei codici vincenti dovrà essere verificata dagli utenti interessati sul sito dell’Agenzia delle Dogane, oppure accedendo al Portale Lotteria nella sezione “I miei scontrini” della propria area riservata. La comunicazione del premio arriverà tramite un messaggio d’avviso dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, arrivata la nota ufficiale (via Pec o raccomandata), il ritiro dovrà avvenire entro 90 giorni.

Nel link Twitter dell’Agenzia delle Dogane, il listone dei codici vincenti: