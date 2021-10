Ben 215 milioni sfumati nonostante giocassero tutti i giorni la stessa combinazione. La quale esce nell’unico giorno in cui non scommettono. Il jackpot vola via.

A volte succede di essere a tanto così da una vittoria in grado di cambiarci la vita. Anzi, spesso può sfuggire per un dettaglio, per un errore iniziale. Nell’ambito delle lotterie, può scappare per un solo numero, magari il precedente o il successivo a quello giocato. L’apoteosi della sfortuna, però, l’ha toccata una coppia britannica, giocatori abituali. Il gioco prediletto dai due, habitué in questo tipo di scommesse, era l’EuroMillions. Niente calcoli, né chissà quali strategie di scommessa. I due giovani (19 e 21 anni) giocavano sempre lo stesso numero, con una costanza tale da aver accompagnato man mano la crescita del jackpot fino alla bella cifra di 215 milioni.

La storia raccontata dal quotidiano britannico Mirror ha dell’incredibile. Per un mese intero, infatti, i due hanno puntato sempre la stessa cifra e sempre sulla stessa combinazione numerica sulla lotteria amministrata in Spagna. I due avevano un accordo per un prelievo automatico fisso dal loro conto corrente. La serie scelta era 6, 12, 22, 29, 33, 6 e 11, senza nessuna necessità di andare in una ricevitoria ogni volta per giocare. Tutto regolare fino al momento in cui sul conto della coppia si registrava il segno meno. Niente soldi da cui attingere quindi.

Jackpot sfumato per il conto in rosso ma la prendono bene

L’unica volta in cui i due non hanno potuto giocare, la dea bendata si è ricordata della loro combinazione. Che è puntualmente uscita all’estrazione dell’EuroMillions. E nella lista dei vincitori loro non rientravano, perché i soldi puntati non c’erano. E la coppia lo sapeva, dal momento che avevano ricevuto una notifica che li avvisava del loro conto in rosso. Non ci hanno fatto troppo caso probabilmente, pensando più che altro a rimediare alla situazione che a trovare il denaro per tentare una vincita comunque complicatissima.

La beffa delle beffe si è consumata nella più classica delle sfortune cinematografiche. Quasi una vicenda fantozziana, ma la coppia alla fine l’ha presa con filosofia. Lui ci ha scherzato sopra, rendendo pubblica la vicenda in un post diventato virale e ricevendo numerose interazioni. Di sicuro una perdita simile può capitare una sola volta. Soprattutto a condizioni simili…