Scopriamo in quali casi il lavoratore che non esibisce il Green Pass sul posto di lavoro può essere licenziato istantaneamente

Il Green Pass al lavoro è ormai obbligatorio. Che si sia favorevoli o contrari non si può fare diversamente in questa fase. Chi non lo esibisce rischia delle pesanti ripercussioni, che vanno dalla sospensione temporanea, fino al licenziamento.

Quest’ultimo è ovviamente un caso estremo, visto che in linea di massima il dipendente sprovvisto di certificazione viene dichiarato assente ingiustificato e gli viene sospeso lo stipendio. Al contempo però come come disciplinato dal decreto numero 127/2021 il posto gli viene conservato.

Green Pass obbligatorio al lavoro: quando si rischia di essere licenziati

Differente è il caso di chi si reca comunque al lavoro prestando regolare servizio e si sottrae ai controlli, che possono avvenire anche a campione. Così facendo si va contro il regolamento aziendale e si incorre in sanzioni disciplinari che possono andare da un semplice richiamo verbale, passando per una sanzione amministrativa che va dai 600 ai 1500 euro fino ad arrivare al licenziamento.

Questo può avvenire quando scatta un procedimento disciplinare a carico del dipendente e la segnalazione al Prefetto da parte del datore di lavoro qualora abbia eluso i controlli relativi al Green Pass. Si tratta di un’ipotesi rara visto che ormai su ogni posto di lavoro pubblico o privato che sia, ci si è attrezzati per verificare la validità del pass vaccinale.

Inoltre si tratta di un rischio enorme se paragonato alla sospensione con possibilità di mantenere il posto di lavoro. Certo, c’è chi proprio non può permettersi di non lavorare e di pagarsi i tamponi così a stretto a giro. In quella circostanza seppur non sia il massimo da un punto di vista etico, c’è sempre l’alternativa della malattia.

Naturalmente qualora il medico preposto alla visita non riscontri nulla, si va in contro ad un illecito e si rischia addirittura il penale. Ragion per cui è bene seguire le regole, anche perché il Green Pass prima o poi uscirà di scena, il lavoro se lo si perde, è difficile poterlo riavere.