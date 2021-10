L’utilità dei servizi digitali per quanto concerne il pagamento della bollette può essere determinante in alcuni frangenti. Vediamo perché l’opzione online “conviene di più”

Il pagamento delle bollette è quell’attività a cui non ci si può sottrarre per nessun motivo. Un mancato adempimento reiterato può portare a drastiche conseguenze come l’abbassamento dell’intensità o addirittura lo slaccio, che al giorno d’oggi è paragonabile ad una sorta di reclusione.

Alle volte però possono esserci dei fraintendimenti dovuti a ritardi nelle transazioni. Magari presi da altri impegni si è andati oltre la data di scadenza o la società energetica non ha registrato il saldo della fattura e segnala il cliente come moroso.

Bollette: i motivi per cui è meglio pagarle online

Situazioni a cui si può tranquillamente ovviare optando per i metodi di pagamento online. Il più comune e fondamentalmente il più comodo è quello della domiciliazione bancaria. L’utente non deve fare altro che fornire gli estremi del proprio conto corrente alla società che gestisce i servizi energetici e quel punto in automatico gli verranno scalati i soldi ogni qualvolta bisogna adempiere ad una bolletta.

Chi invece preferisce evitare l’intrusione di soggetti estranei può optare per un pagamento su prepagata direttamente sul sito o sull’app (attraverso cui può controllare la situazione dei costi e dei consumi).

Dei metodi che consentono di risparmiare tempo evitando lunghe file agli sportelli postali e soprattutto di poter pagare restando comodamente seduti in poltrona. Un aspetto che in questa fase caratterizzata dal covid è anche indice di sicurezza.

Inoltre le compagnie di erogazioni dei servizi elettrici e del gas prediligono coloro che scelgono questi metodi evitando di farsi recapitare a casa la bolletta cartacea. In questi casi sono previsti degli sconti annuali, che di certo non sono da disprezzare.

Per tutta questa serie di motivazioni essere al passo coi tempi e preferire le transazioni da remoto è di gran lunga più vantaggioso. Chi ancora non si è convertito a questa logica è bene che lo faccia al più presto, in modo tale che possa godere dei suddetti benefici.