Buone notizie in arrivo per molti automobilisti che potranno risparmiare un bel po’ di soldi grazie a questa agevolazione sul bollo auto. Ecco chi ne ha diritto.

A partire dall’alimentazione fino ad arrivare alle bollette, sono davvero molte le spese da dover puntualmente affrontare. Se tutto questo non bastasse, complice l’impatto negativo del Covid sull‘economia, sono molte le famiglie alle prese con una grave crisi finanziaria.

Tante sono le voci che vanno ad incidere sul bilancio famigliare, tra cui quelle per le auto. Ne sono una chiara dimostrazione quelle per l’assicurazione e il bollo auto. A proposito di quest’ultimo, interesserà sapere che sono in molti a poter risparmiare un bel po’ di soldi grazie ad un’importante agevolazione sul bollo auto. Ecco chi ne ha diritto.

Bollo auto, c’è chi può beneficiare di uno sconto del 15%

Il bollo auto, meglio noto come tassa automobilistica, deve essere pagato ogni anno da tutti coloro in possesso di un veicolo. Alle prese con i vari impegni quotidiani, però, può capitare, anche semplicemente per distrazione, di dimenticarsi di pagare il bollo auto. Una situazione che si verifica molto più spesso di quello che si possa pensare. Proprio per questo motivo si invita sempre a prestare occhio ai mancati pagamenti del bollo auto, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Proprio soffermandosi sulla tassa automobilistica, inoltre, interesserà sapere che sono in molti a poter risparmiare un bel po’ di soldi grazie a un’importante agevolazione sul bollo auto. A tal proposito è bene ricordare che ogni Regione ha una propria autonomia nell’applicazione di tale imposta. Proprio per questo motivo alcuni vantaggi previsti in alcune regioni, potrebbero non essere attuati in altre.

Tra le Regioni che hanno deciso di attuare un notevole sconto sul bollo auto si annovera la Lombardia. In particolare coloro che decidono di effettuare la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo possono ricevere uno sconto del 15% sull’importo. Gli automobilisti che possono beneficiare di tale iniziativa sono coloro che risultano residenti in Lombardia o iscritti all’A.I.R.E. proprietari di uno o più veicoli o locatari. Per poter beneficiare di questo sconto non bisogna fare altro che accedere al portale della Regione Lombardia e compilare l’apposito modulo che può essere inviato in formato digitale o cartaceo.