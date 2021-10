Ottime notizie in arrivo per molti pensionati che, in possesso di determinati requisiti, potranno beneficiare di ben 655 euro in più con il cedolino di dicembre.

La pensione si rivela essere, indubbiamente, un traguardo importante della propria vita. Dopo aver trascorso buona parte della propria esistenza all’insegna del lavoro, infatti, finalmente è possibile staccare la spina e dedicarsi alle proprie passioni, in compagnia delle persone care.

Proprio a proposito del trattamento pensionistico interesserà sapere che a dicembre molti pensionati potranno beneficiare di un cedolino più ricco del solito, purché in possesso di determinati requisiti. Ma chi ne ha diritto? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme!

Pensione, c’è chi avrà fino a 655 euro in più a dicembre grazie alla quattordicesima: cosa c’è da sapere

Entro la fine del 2021 il governo a guida Draghi dovrebbe portare a termine la riforma delle pensioni, con molti che sono in attesa di scoprire quali novità verranno introdotte in tal senso. Intanto interesserà sapere che a dicembre molti pensionati, purché in possesso di determinati requisiti, potranno beneficiare di un cedolino più ricco del solito. Questo grazie alla quattordicesima. Ma come è possibile?

Come noto, ogni anno l’Inps provvede ad erogare una somma aggiuntiva ai pensionati che abbiano compiuto 64 anni di età. Questo trattamento si chiama appunto quattordicesima e ne hanno diritto i titolari di un trattamento previdenziale che rispettino un determinato limite di reddito complessivo, ovvero:

reddito complessivo non superiore ai 10.053,81 euro;

reddito complessivo personale annuo tra 10.053,81 euro e 13.405,08 euro lordi.

Chi non rispetta tali requisiti, quindi, non ha diritto alla quattordicesima. In alcuni casi, invece, si può trattare semplicemente di un rinvio. La quattordicesima, ricordiamo, viene erogata a luglio solamente a chi matura i requisiti necessari entro il 31 luglio. Chi perfeziona il requisito anagrafico a partire dal 1° agosto entro la fine dell’anno, invece, riceve il pagamento della quattordicesima con la mensilità di dicembre, a patto di rispettare i limiti reddituali prima citati.

Proprio coloro che compiono 64 anni dal 1° agosto, quindi, potranno beneficiare di un cedolino di dicembre più ricco grazie alla quattordicesima, per un importo che può raggiungere fino a 655 euro in più sulla pensione. Come è facile intuire, infatti, tale importo non è fisso, ma varia in base al reddito annuo del pensionato, in relazione agli anni di contributi. In particolare l’importo è più elevato per chi presenta un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo. È, invece, più basso in presenza di un reddito che sia fino a 2 volte il trattamento minimo. Quest’ultimo, per il 2021, è pari a 515,58 euro al mese.

Pensione, occhio alla quattordicesima: ecco gli importi

Entrando nei dettagli, inoltre, ricordiamo che chi non supera 1,5 volte il trattamento minimo può beneficiare della quattordicesima piena. L’importo di tale trattamento è quindi pari a:

437 euro in presenza di un ex lavoratore dipendente fino a 15 anni di contributi. Fino a 18 anni, invece, se lavoratore autonomo;

in presenza di un ex lavoratore dipendente fino a 15 anni di contributi. Fino a 18 anni, invece, se lavoratore autonomo; 546 euro , se ex dipendente con oltre 15 anni e fino a 25 anni di contributi. In caso di ex lavoratore autonomo, invece, sono richiesti da oltre 18 anni di contributi fino a 28 anni;

, se ex dipendente con oltre 15 anni e fino a 25 anni di contributi. In caso di ex lavoratore autonomo, invece, sono richiesti da oltre 18 anni di contributi fino a 28 anni; 655 euro, oltre 25 anni di contributi se ex lavoratore dipendente e oltre 28 anni se autonomo.

Chi percepisce un assegno fino a due volte il trattamento minimo, invece, percepirà: