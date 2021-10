Quando andiamo al supermercato è meglio stare attenti, in quanto vi è un comportamento, in particolare, che conviene evitare.

A causa dell’impatto del Covid, sono molte, purtroppo, le famiglie che si ritrovano a dover fare i conti con una difficile gestione del bilancio famigliare. Proprio per questo motivo si tende a prestare sempre una maggior attenzione agli acquisti, in modo tale da riuscire a risparmiare e avere qualche euro in più a cui attingere in caso di necessità.

Tra le voci che vanno inevitabilmente a impattare sul proprio bilancio si annovera ovviamente la spesa settimanale. Proprio qui, però, si finisce spesso per spendere più del previsto, con gli stessi supermercati che tendono ad adottare dei trucchi ad hoc, volti a invogliare i clienti a comprare prodotti anche quando non risultino davvero necessari. Ma non solo, ogniqualvolta andiamo al supermercato è meglio stare attenti, in quanto vi è un comportamento, in particolare, che conviene evitare.

Supermercato, occhio al trucco: ecco perché conviene evitare le corsie centrali

Spesso non ci facciamo caso, eppure è bene ricordare che i supermercati utilizzano alcuni trucchetti per invogliare i propri clienti ad acquistare prodotti di cui in realtà non si ha bisogno. A tal fine vengono adottate delle strategie ad hoc, in seguito alle quali finiamo per spendere, inutilmente, i nostri soldi.

In tal senso è sempre bene ricordare che non tutti i prodotti esposti al supermercato possono essere considerati propriamente salutari per il nostro organismo. Ebbene, proprio per distinguere in maniera veloce e intuitiva quali cibi mettere nel carrello e quali, invece, è bene limitare, è sufficiente seguire una regola d’oro, ovvero vedere in quale corsia sono esposti.

A tal proposito, quando andiamo al supermercato, è possibile notare che nelle corsie centrali di solito sono esposti i prodotti a lunga conservazione e i cibi processati. Questo in quanto gli alimenti deperibili hanno bisogno di refrigerazione e le prese elettriche per i frigoriferi sono disposte lungo le pareti.

LEGGI ANCHE >>> Spesa, i 3 errori comuni da non fare per risparmiare un bel po’ di soldi

I prodotti freschi, quindi, tendono a essere lungo le pareti, mentre quelli processati nel mezzo. Al fine di garantire una dieta salutare, però, gli esperti consigliano di limitare il più possibile i cibi processati. Proprio per questo modo, quando è possibile, è meglio evitare le corsie centrali del supermercato in modo tale da non cadere in tentazione.