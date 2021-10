Wildlife Photographer of the year 2021, quanto guadagna chi vince? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Wildlife Photographer of the Year è un concorso di fama internazionale volto a riconoscere, premiare e celebrare il lavoro di fotografi di talento, a partire dai dilettanti fino ad arrivare ai professionisti. Il concorso in questione è arrivato alla sua 57esima edizione e i vincitori sono stati selezionati tra le 19 categorie presenti. Ben cento immagini, tra cui le finaliste e le vincitrici di categoria, verranno esposte in una mostra a partire dal 15 ottobre.

Dapprima presso il Museo di storia naturale di Londra e in seguito in altre città del mondo. Le foto sono state scelte tra 50 mila immagini scattate da fotografi professionisti e non. Un evento che desta da sempre particolare interesse con molti che si chiedono a quanto ammontino i premi dei vincitori. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Wildlife Photographer of the year, quanto guadagna chi vince: ecco i premi

Il fotografo e biologo francese Laurent Ballesta ha vinto il Wildlife Photographer of the Year, grazie alla foto Creation, che mostra cernie mimetiche che escono da una nuvola di uova e sperma in una laguna a Fakarava, nella Polinesia francese. Per cinque anni, tutti gli anni, Ballesta e il suo team sono tornati nella laguna, immergendosi giorno e notte per assistere alla deposizione delle uova nel periodo della luna piena di luglio.

Una foto davvero spettacolare, così come del resto anche le altre che hanno partecipato al concorso. Ma quanto guadagna chi vince? Ebbene, in base a quanto si evince dal sito ufficiale dell’ente che promuove il concorso, i premi sono i seguenti:

Fotografo naturalistico dell’anno : 10 mila sterline, trofeo e certificato personalizzato;

: 10 mila sterline, trofeo e certificato personalizzato; Premio Portfolio : 2.500 sterline e certificato personalizzato, viaggio a Londra per assistere alla cerimonia di premiazione;

: 2.500 sterline e certificato personalizzato, viaggio a Londra per assistere alla cerimonia di premiazione; Vincitori categoria adulti : 1.250 sterline e certificato personalizzato, viaggio a Londra per assistere alla cerimonia di premiazione;

: 1.250 sterline e certificato personalizzato, viaggio a Londra per assistere alla cerimonia di premiazione; Premio per la storia del fotoreporter: 2.500 sterline e certificato personalizzato, viaggio a Londra per assistere alla cerimonia di premiazione;

per la storia del fotoreporter: 2.500 sterline e certificato personalizzato, viaggio a Londra per assistere alla cerimonia di premiazione; Premio Portafoglio Rising Star : 1.500 sterline e certificato personalizzato, viaggio a Londra per assistere alla cerimonia di premiazione;

: 1.500 sterline e certificato personalizzato, viaggio a Londra per assistere alla cerimonia di premiazione; Categoria adulti altamente raccomandato: certificato personalizzato, invito alla cerimonia di premiazione a Londra.

Ecco quindi svelati i premi del noto concorso di fama internazionale. A tal proposito ricordiamo che dal 18 ottobre partono le iscrizioni all’edizione del concorso del prossimo anno.