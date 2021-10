Quali sono i migliori conti correnti di metà ottobre 2021 grazie ai quali poter risparmiare un bel po’ di soldi? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

A partire dalle spese famigliari, fino ad arrivare alle bollette, sono davvero tanti gli impegni economici da dover fronteggiare. Proprio in questo contesto giocano un ruolo importante i risparmi, che si rivelano essere l’ancora di salvezza a cui far affidamento in caso di imprevisti. Generalmente conservati sui conti correnti, però, bisogna prendere in considerazione anche i costi di quest’ultimi.

Proprio nel 2021, in effetti, si è registrato un aumento medio dei costi annuali dei conti correnti più convenienti pari al 22%, passati da 111 a 136 euro all’anno rispetto al 2019. Ebbene, proprio in questo contesto è bene sapere quali siano le soluzioni più convenienti, sia online che in filiali, grazie ai quali poter risparmiare un bel po’ di soldi.

Conti correnti, le migliori soluzioni di metà ottobre 2021: ecco di quali si tratta

Risparmiare un bel po’ di soldi sui conti correnti è possibile, basta scegliere la soluzione più adatta in base alle proprie esigenze. A tal proposito, a fornirci un valido aiuto in tal senso è l’analisi di Confrontaconti.it che ha reso noto quali siano i più economici di metà ottobre 2021, da attivare sia online che in filiale.

Entrando nei dettagli, tra i migliori conti correnti online Confrontaconti.it segnala quello Widiba. In particolare chi lo aprirà fino al 24 novembre avrà il primo anno gratis, anziché pagare 3 euro a trimestre. Al termine del’anno, inoltre, sarà possibile ridurre i costi fino ad azzerarli del tutto.

Gli under 30, ad esempio, pagheranno 3 euro in meno. Ma non solo, chi farà accreditare lo stipendio o la pensione pagherà 1 euro in meno. In presenza di un patrimonio complessivo di almeno 25 mila euro, inoltre, si pagherà un altro euro in meno. I prelievi di denaro, sopra i 100 saranno gratuiti.

Tra i conti correnti online, inoltre, si annovera Webank. Anche quest’ultimo presenta canone e carte a zero. Entrano nei dettagli, poi, il costo è di 2 euro al mese. Sono sempre gratis anche i bonifici ordinari in Italia e nell’area Sepa, Mav, Rav, F23 ed F24.

Per quanto riguarda i conti correnti in filiale, invece, tra i migliori del mese si cita quello Semplice della Banca Popolare del Frusinate. Quest’ultimo mette a disposizione 10 operazioni illimitate, mentre il servizio di internet banking è sempre gratuito. Ma no solo, la carta di Credito Cartasì Classic è gratis per 1 anno. Bisogna però pagare un canone di tenuta conto pari a 10 euro al mese.