Figlio di Vasco Rossi, chi è e quanto guadagna Davide Rossi? Entriamo nei dettagli e scopriamo qualcosa in più sul primogenito del noto cantautore italiano.

Davide Rossi è il figlio di uno degli artisti più amati e apprezzati del mondo della musica nostrana. Non solo figlio d’arte, ma anche attore e cantautore, non stupisce che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Davide Rossi: chi è, altezza, carriera

Nome: Davide Rossi

Altezza: 175 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 24 aprile 1986

Luogo di nascita: Pagani, in provincia di Salerno

Nato a Pagani, in provincia di Salerno, il 24 aprile 1986, Davide Rossi è alto 175 cm ed è del segno zodiacale del Toro. Si tratta del primo dei tre figli di Vasco Rossi, nato dalla relazione con Stefania Trucillo. Ha infatti due fratelli, Lorenzo, nato il 5 giugno 1986 dalla relazione di Vasco Rocco con Gabriella Sturani, e Luca, nato il 17 giugno 1991 dalla storia del noto cantante con Laura Schmidt.

Da sempre attratto dal mondo dello spettacolo, Davide Rossi ha iniziato a farsi conoscere come deejay. Allo stesso tempo ha manifestato la sua passione per la scrittura, tanto da essere il cantautore del brano Parole di cristallo, cantato da Valerio Scanu e scritto assieme a Federico Paciotti. Ma non solo, ha anche lavorato in qualità di attore.

Il suo debutto sul grande schermo, infatti, risale al 2003 quando ha recitato nel film “Il posto dell’anima” di Riccardo Milano e anche in “Caterina va in città” di Paolo Virzì. Ha anche recitato in “Scusa ma ti chiamo amore” del 2008 e Albakiara. Ha inoltre ricoperto altri piccoli ruoli in fiction di successo come “Lo Zio d’America 2” e “Provaci Ancora Prof 2”. Nel 2018 ha ricoperto anche il ruolo di tentatore nel programma Temptation Island Vip.

Davide Rossi: vita privata, ex, moglie, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Davide Rossi ha tre figli. Il primo si chiama Romeo ed è nato nel 2014 dalla storia con la fidanzata dell’epoca, Alessia. Il 21 settembre 2020 sono nati, invece, i gemelli Alessandro e Leonida, avuti dalla compagna Giulia, di cui non sono disponibili informazioni.

Davide Rossi, inoltre, è finito di recente al centro dell’attenzione della cronaca nostrana in quanto pesa sul suo capo una condanna ad un anno e dieci mesi per omissione di soccorso e lesioni personali gravi, a seguito di un incidente che si è svolto nel settembre del 2016.

A tal proposito, così come si evince dall’Ansa, ha dichiarato: “Sono indignato, è morta la giustizia. C’era anche un cid firmato a testimoniare tutto, hanno preso i soldi dell’assicurazione, è veramente assurdo, non me lo spiego. Purtroppo penso che questo sia avvenuto anche perché mio padre è una persona in vista. Faremo appello e speriamo che la giustizia alla fine trionferà“.

Davide Rossi: quanto guadagna e patrimonio

Per quanto riguarda i guadagni, come spesso accade quando si tratta di volti noti, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Davide Rossi. Entrando nei dettagli, il figlio di Vasco Rossi, sentito nel corso del processo, aveva affermato di avere chiesto al suo amico di fare il Cid e di essersene andato “con la ragazza che era in auto con noi perché era molto scossa dall’incidente, sapendo che stavano facendo la constatazione amichevole ero tranquillo. Non navigo nell’oro e non ho un lavoro stabile, i giornali hanno scritto cose allucinanti su di me ma mi prendo pregi e difetti di essere figlio di Vasco“.

Soffermandosi sui guadagni, inoltre, interesserà sapere che, in base a quanto rivelato qualche anno fa da Dagospia, sembra che le coppie che partecipano a Temptation Island firmano un contratto che prevede un compenso pari a 1.800 euro per circa due settimane di permanenza nel programma. Anche i tentatori e le tentatrici, a loro volta, percepirebbero dei compensi simili. Considerando che la durata massima nel villaggio è di 21 giorni, i guadagni arriverebbero pertanto a 2.700 euro. È possibile quindi ipotizzare che anche Davide Rossi abbia percepito compensi simili per la sua partecipazione al reality.

Davide Rossi: Instagram

Davide Rossi ha anche un profilo su Instagram, seguito da oltre 21 mila persone, dove condivide spesso scatti e video della sua vita sia professionale che privata.