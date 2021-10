L’incredibile equivoco e la certezza successiva di aver letteralmente stravolto la sua vita con una vincita incredibile.

La vincita clamorosa che è invece era qualcos’altro. Succede a Sesto Fiorentino, dove una donna ha acquistato un biglietto Gratta e vinci, e dopo aver completato l’opera di rimozione della pattina per l’appunto da grattare ha scoperto di aver vinto ben 500 euro. Ovviamente la cifra fa sempre piacere, tutto sommato non era male per la donna che probabilmente non si aspettava di meglio. Poi la scoperta del terribile equivoco circa l’ammontare della cifra.

Il biglietto “Numerissimi”, giocata da 5 euro, bar Chiarlitti di Via Gramsci a Sesto Fiorentino. Un primo biglietto da 3 euro e poi dopo una vincita, un altro da 5 euro, in quel momento ecco accadere la magia, di colpo ci si accorge che la giocatrice ne aveva vinti 500mila di euro, peccato che la donna era fermamente convinta di averne vinti soltanto 500 di euro, sotto sotto anche soddisfatta della cosa. Pensandoci, chi non lo sarebbe.

Gratta e vinci: 500mila euro vinti Sesto Fiorentino, le dichiarazioni dal luogo della vittoria