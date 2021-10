Con l’arrivo dei primi freddi torna in auge l’utilizzo del termosifone. Esistono però alcuni trucchetti grazie a cui è possibile mantenere la casa calda e risparmiare sui consumi

Il freddo sembra essere davvero arrivato. Dopo aver passato un’estate lunga con tanto di caldo persistente anche nei primi giorni d’autunno, il sole e l’afa sembrano aver lasciato spazio al vento, alle piogge e delle temperature piuttosto basse.

Qualcuno per sopperire a questa situazione improvvisa si è già affidato ai vecchi cari termosifoni. Altri invece lo faranno sicuramente a breve, ma al contempo dovranno fare i conti con i rincari che questo utilizzo porterà nelle prossime bollette.

I trucchetti alternativi al termosifone per mantenere calda la casa e risparmiare sulle bollette

Grazie ad alcune semplici tecniche, si può mantenere la casa calda e si può evitare di accendere i riscaldamenti e quindi di generare nuovi consumi. Nulla di trascendentale, solo alcuni piccoli accorgimenti che possono aiutare a non soffrire il freddo e a non ricevere delle bollette esorbitanti.

Una buona manutenzione degli strumenti che emettono calore può essere sicuramente un viatico importante. Termosifoni e climatizzatori danneggiati, richiedono un maggior quantitativo di energia e ciò si traduce in un consumo maggiore, che va assolutamente evitato.

I timer di accensione possono essere degli ottimi alleati verso la strada del risparmio. Impostarli in base alle proprie esigenze e lo spegnimento automatico quando si raggiunge la temperatura ideale è fondamentale. Un perfetto mix che aiuta a risolvere il problema freddo senza gravare troppo sul portafoglio. D’altronde la tecnologia deve essere un’alleata, non una nemica.

LEGGI ANCHE >>> Riscaldamento, risparmiare sulla bolletta è possibile: il trucco che non ti aspetti

Questa strategia però ha una finalità se l’ambiente casalingo non consente all’aria di penetrare. Eventuali spifferi permettono una dispersione di calore piuttosto considerevole e non consentono di ottenere il massimo beneficio, né in termini di riscaldamento né in termini economici.

Quindi, l’utilizzo di strisce di gomma, nastri isolanti e chiusure sigillanti di porte e finestre diventa necessario. Aprire le persiane per fare entrare in casa la luce del sole è chiaramente un fattore positivo, che aiuta a tenere caldo le mura domestiche.

Da bandire invece le stufe elettriche, almeno per quanto concerne il fattore risparmio. Consumano molto seppur riescano a riscaldare in breve tempo. Meglio le stufe a gas, che però vanno utilizzate con la massima cautela.