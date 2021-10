Attenzione! Carrefour ha di recente richiamato, in via precauzionale, un dolce per via della presenza di ossido di etilene. Ecco di quali si tratta.

Una corretta alimentazione si rivela essere, indubbiamente, importante per il benessere di ogni persona. Proprio per questo motivo è facile intuire perché è sempre bene prestare la massima attenzione a tutto ciò che acquistiamo. Ogni qualvolta ci rechiamo al supermercato, in effetti, troviamo vari prodotti, disponibili in forme e dimensioni differenti, all’apparenza identici, ma che nella realtà dei fatti non sono così. Oltre al prezzo e al gusto, d’altronde, vi sono tante altri aspetti da dover prendere in considerazione, tra cui in particolar modo la qualità.

A proposito di quest’ultima, può capitare spesso di ritrovarsi a dover fare i conti con alcuni spiacevoli inconvenienti. Proprio in tale ambito, fortunatamente, giungono in nostro aiuto il Ministero della Salute e anche gli stessi supermercati che provvedono tempestivamente a segnalare eventuali contaminazioni di cibi e bevande. Ne è un chiaro esempio un recente comunicato di Carrefour, che ha reso noto il richiamo di un dolce per via della presenza di ossido di etilene. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo di quale si tratta.

Carrefour, allerta alimentare: richiamo crostata di ciliegia, attenti a marca e lotto

Tanti sono i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali. Tra questi un dolce a marchio Brusa, il cui richiamo alimentare è stato reso noto da Carrefour. Entrando nei dettagli, la notifica di richiamo riguarda due lotti di crostata alla ciliegia prodotti dall’azienda Forno Miotti, nello stabilimento di via Europa 14, a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova.

Il motivo di questa decisione è da rinvenire alla “presunta presenza di ossido di etilene all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto“. Le confezioni interessate sono quelle da 500 grammi con:

numero di lotto 21140 e il termine minimo di conservazione al 30/11/2021;

lotto numero 21159 e termine minimo di conservazione fissato al 30/12/2021.

LEGGI ANCHE >>> Prosciutto cotto ritirato dagli scaffali, attenzione: grave rischio per la salute

Nel caso in cui abbiate acquistato tali alimenti, quindi, si raccomanda di riportarli al punto vendita per la relativa sostituzione. Sempre in base a quanto si evince dal comunicato reso noto da Carrefour, inoltre, ricordiamo che “analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere consumati tranquillamente“.