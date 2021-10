Protagonista di uno show fra i più seguiti di Real Time, Benedetta Rossi gestisce anche un agriturismo-b&b. Noto per l’accessibilità dei suoi prezzi.

Non c’è bisogno di essere uno chef stellato per avere un certo seguito in tv nei cooking show. Anzi, i primi a fare davvero successo sono stati programmi semplici, con inquadrature fissate su una modesta cucina domestica, nella quale eseguire ricette e virtuosismi con gli ingredienti più disparati. Fatto in casa per voi, anche nel nome, risponde a queste caratteristiche. Convivialità, prossimità e semplicità: tre parole vincenti per una delle trasmissioni più seguite di Real Time e Food Network, guidata dalla cooking star Benedetta Rossi e arrivata ormai alla sua quinta edizione.

Puntate brevi (non più di 30 minuti) ma fantasia al potere in ambito culinario. Benedetta Rossi è diventata in breve tempo una star nell’ambito dei food blogger, con un canale YouTube fra i più seguiti, dal quale è partita la sua ascesa nel mondo della cucina in tv. Proprio qui, infatti, ha iniziato a spiegare semplicemente le sue ricette, per poi approdare nel mondo della real tv con un programma in cui quelle stesse ricette diventano protagoniste assolute. Uno show che avviene interamente all’interno del suo agriturismo di Altidona, nella provincia marchigiana di Fermo.

Benedetta Rossi, il menù del suo agriturismo: quanto costa una cena

Non di sola tv, infatti, vive Benedetta. Assieme a suo marito gestisce infatti un’attività proprio all’interno dell’agriturismo-b&b, dedicata a coloro che vogliono provare le sue pietanze totalmente immersi nella natura. E il bello è che, pur se la gestente è di fatto un personaggio conosciuto, cenare ai suoi tavoli non comporta nessun esborso shock. Tutt’altro. Il suo agriturismo è noto per essere accessibile praticamente a chiunque, anche se cifre esatte non possono essere fornite sui suoi menù. Dalle voci sul web, però, determinare più o meno il costo di un pernottamento è possibile.

Trattandosi di un’attività collocabile nell’ambito del turismo, i prezzi sono conformi alle normative. Si partirebbe da una cifra standard di 30 euro per chi vuole pernottare per una sola notte, mentre per una mezza pensione il prezzo si aggirerebbero da un minimo di 50 a un massimo di 80 euro. Niente di esorbitante e l’offerta, fra cucina e contesto naturalistico, vale tutta la candela.