Attrice molta apprezzata, nota anche per aver partecipato al Grande Fratello, ecco quanto guadagna Laura Torrisi. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Volto particolarmente conosciuto del mondo dello spettacolo nostrano, Laura Torrisi è una delle attrici più apprezzate. Diventata nota al pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, non stupisce che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Laura Torrisi: chi è, altezza, carriera

Nome: Laura Torrisi

Altezza: 174 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 7 dicembre 1979

Luogo di nascita: Catania

Nata a Catania il 7 dicembre 1979, Laura Torrisi è alta 174 cm ed è del segno zodiacale del Sagittario. Siciliana di nascita, ma pratese d’adozione, nel 1998 partecipa alla cinquantatreesima edizione di Miss Italia, dove giunge tra le finaliste. Ottiene una piccola parte nel film Il signor Quindicipalle di Francesco Nuti, mentre l’anno seguente compare nel film Lucignolo, con la regia di Massimo Ceccherini.

È stata un arbitro di calcio e nel 2006 è diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Proprio in seguito alla sua partecipazione al reality viene notata da Leonardo Pieraccioni che la vuole nel suo film “Una Moglie Bellissima“. Nel 2009 fa il suo debutto come attrice anche sul piccolo schermo, grazie alla serie Tv “L’Onore e il Rispetto“, con Gabriel Garko, Giuseppe Zeno e Serena Autieri.

In seguito la vediamo in altri film come “Sharm el Sheikh – un’estate indimenticabile”, ma anche in “Le tre rose di Eva”, “Il bello delle donne… alcuni anni dopo” e i film “Din Don” e “Din Don il ritorno”. Il 2018 vede Laura Torrisi protagonista della seconda stagione di Furore, mentre nel settembre del 2019 partecipa ad Amici Celebrities.

Laura Torrisi: vita privata, ex, fidanzato, figli

Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Laura Torrisi ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte del fidanzato dell’epoca Luigi Panarelli. L’allora gieffina non accetta con convinzione e la coppia scoppia poco dopo l’uscita della Torrisi dalla casa più spiata d’Italia. Nel 2007 Laura Torrisi si lega sentimentalmente a Leonardo Pieraccioni e dalla loro storia d’amore è nata la figlia Martina.

Il 2014 la coppia decide di lasciarsi, continuando comunque a mantenere dei buoni rapporti. Nel 2017 l’attrice intraprende una relazione con il pilota di rally Luca Betti, salvo poi lasciarsi nel 2018. Al momento, in base alle ultime indiscrezioni, sembra che Laura Torrisi sia single.

Laura Torrisi: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Laura Torrisi. Essendo una nota attrice e personaggio televisivo, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Per quanto riguarda la sua esperienza al Grande Fratello, ad esempio, sembra che i concorrenti dell’edizione a cui ha preso parte la Torrisi percepissero un cachet attorno ai 1500 euro a settimana. È possibile pertanto ipotizzare che anche l’attrice possa aver percepito un cachet simile.

A proposito di guadagni, inoltre, interesserà sapere che stando a quanto si evince da un articolo pubblicato sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni di qualche tempo fa, Giancarlo De Simone aveva spiegato come: “In generale nel fissare i cachet degli attori vige la regola di mercato: quanto più mi fai incassare in termini di ascolti e pubblicità tanto più ti pago … discorso diverso invece per una lunga serialità, in cui un attore medio è pagato 50 o 60.000 € a puntata“.

È possibile, quindi, ipotizzare che anche la Torrisi percepisca dei compensi simili. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono giunte mai conferme da parte della diretta interessata e non sono nemmeno disponibili ulteriori informazioni in merito.

LEGGI ANCHE >>> Silvia Toffanin raddoppia: quanto guadagna la conduttrice di Verissimo

Laura Torrisi: Instagram

Laura Torrisi è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.