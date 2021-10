Nt Mobile (o Ntmobile) è nato il 30 novembre 2016 e si tratta di un operatore virtuale MVNO che mette a disposizione più offerte mobile, per le più svariate esigenze. Ecco i dettagli.





La nostra analisi degli operatori virtuali della telefonia prosegue con NT Mobile, un soggetto che propone al pubblico sia piani tariffari ideali per chi fa un uso ampio del cellulare durante il giorno e ha bisogno di molti GB; sia per chi, invece, non utilizza molto il web dal proprio smartphone.

Oggi il quadro degli operatori della telefonia è davvero articolato, e in mezzo agli operatori più noti e dalla storia più lunga, come ad esempio TIM o Vodafone, abbiamo una serie di operatori ‘minori’, ma che però stanno lentamente ritagliandosi una fetta di clientela in un mercato ad alto tasso di competitività. Pensiamo ad es. al successo dell’operatore Iliad, che anche in Italia ha registrato un fatturato di tutto rispetto.

Di seguito la nostra attenzione si sposterà, come accennato, su NT Mobile, per capire quali sono le peculiarità delle sue offerte, i costi, i vantaggi e se davvero può ritenersi una alternativa all’altezza dei colossi della telefonia.

NT Mobile: l’operatore mobile sul mercato dal 2016

Come riportato nella home page del sito web ufficiale, NT Mobile è un operatore mobile nazionale autorizzato con licenza rilasciata dal mMinistero dello sviluppo economico italiano ed iscritto al registro degli operatori di comunicazione.

Lo abbiamo detto all’inizio: l’operatore in questione nasce verso la fine del 2016 e da alcuni anni è in grado di proporre piani tariffari che meritano di essere considerati di seguito. Non a caso, da operatore virtuale qual è, tratto caratteristico della sua offerta è rappresentato dal buon rapporto qualità-prezzo. Proprio quest’ultimo molto spesso fa la differenza quando si tratta di scegliere il proprio operatore della telefonia.

Tecnicamente, NT Mobile nasce come operatore virtuale di tipo ESP MVNO, da Nextus Telecom, azienda svizzera con una storia di più di 20 anni nel settore delle offerte internet mobile e nel settore delle telecomunicazioni.

Ci si potrebbe domandare a chi si appoggia NT Mobile. Essendo infatti un operatore virtuale ha bisogno di fare riferimento alle tecnologie di un operatore reale. Ebbene, il gruppo Nextus Telecom S.r.l. ha sfruttato negli anni scorsi i ponti di Tim e la piattaforma Noverca; ma ora l’operatore in questione offre nella nostra penisola, i propri servizi in virtù della rete Vodafone con tecnologia Plintron.

NT Mobile ha infatti cominciato a crescere ed ha cambiato rete di appoggio. La rete cui l’operatore si appoggia nei tempi odierni dovrebbe essere una garanzia di buona resa, anche per quanto attiene alla velocità internet mobile. Tuttavia, sappiamo che le prestazioni in termini di ‘velocità’ degli operatori virtuali non sono paragonabili a quelle degli operatori reali che, a fronte di un maggior costo, garantiscono servizi all’avanguardia (pensiamo proprio al caso di Vodafone).

L’operatore della telefonia di cui ci occupiamo in questo articolo intende proporre al pubblico, servizi di telefonia flessibili che si adattino a ogni tipo di clientela, assicurando qualità a prezzi tutto sommato accessibili a chiunque.

In linea generale, anticipiamo che le offerte di NT Mobile prevedono minuti nazionali, internazionali e traffico dati per garantire al cliente di comunicare in ogni luogo, con un solo piano tariffario a prezzi assai competitivi.

NT Mobile è un ESP MVNO: che significa?

Poco sopra abbiamo accennato al fatto che NT Mobile è un ESP MVNO, ma forse c’è chi si domanda che cosa significa questa sigla e come si distingue un ESP MVNO nel mercato della telefonia.

Dal punto di vista tecnico, NT Mobile fa parte della famiglia degli operatori virtuali, ossia si tratta di un soggetto operante nel campo della telefonia, che non ha nulla dell’infrastruttura per la fornitura dei servizi di telefonia; ma esclusivamente componenti per la commercializzazione dei prodotti oltre che della fatturazione e gestione del cliente.

Un’ più nel dettaglio, NT Mobile non ha un suo IMSI (International Mobile Subscriber Identity, ossia “identità internazionale di utente di telefonia mobile”); mentre le SIM Card sono emesse dall’operatore di rete a cui si fa riferimento. Come abbiamo detto in precedenza, si tratta di Vodafone.

In relazione a NT Mobile, occorre sottolineare che si tratta della forma di virtuale più comune ed anche più “economica”, giacchè aziende come questa, detengono soltanto le infrastrutture che forniscono i servizi a valore aggiunto e, come detto, anche quelle che sono adibite alla commercializzazione dei prodotti.

C’è da aggiungere un aspetto che probabilmente non farà felici gli utenti degli operatori virtuali di tipo ESP. Infatti, un virtuale appartenente a questa tipologia non può variare accordo di roaming senza sostituire le schede telefoniche già in utilizzo presso i clienti. Fanno parte di questa categoria di operatori Very Mobile, Tiscali Mobile, ho.mobile e 1Mobile tra i più diffusi. Di essi abbiamo già parlato nelle nostre pagine.

Dal punto di vista della copertura, NT Mobile non si fa trovare impreparato. Ha infatti una buona copertura, dovuta al fatto che questo gestore si avvale della copertura della rete Vodafone per fornire segnale all’utenza. Perciò, se in passato si è già stati clienti Vodafone, potrebbe essere già noto se il segnale nella propria zona è sufficiente all’utilizzo del dispositivo per le attività ordinarie. In ogni caso il cliente può stare tranquillo: il segnale Vodafone copre ormai oltre il 98% della popolazione.

NT Mobile ESP MVNO e differenza con i Full MVNO: cosa cambia per il cliente?

Per completezza, ricordiamo altresì che l’altra categoria di operatori virtuali – denominata Full MVNO – è rappresentata da aziende le quali gestiscono sia l’emissione delle SIM sia la rete di commutazione. In estrema sintesi un operatore Full ha molto più margine di operatività di un ESP, ma anche maggiori costi da sostenere. Questo tipo di operatore può anche scegliere il prefisso da utilizzare per commercializzare i suoi numeri.

Non solo: un virtuale di questo tipo può decidere di cambiare MNO – Mobile Network Operator – cambiando radicalmente gli accordi di roaming nazionale. Fanno parte di questa categoria Kena Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e Lycamobile tra i più noti in Italia.

A questo punto ci si potrebbe domandare che cosa di fatto cambia per il cliente che sceglie l’una o l’altra categoria di operatori. Ebbene, in buona sostanza praticamente nulla. Infatti, l’utente finale non si accorge di navigare in un ESP o in un FULL MVNO, in quanto le differenze con gli operatori principali sono davvero pochissime. Come accennato, l’unica vera nota da segnalare è relativa a quando il virtuale sceglie di cambiare accordo di roaming. Infatti, se si è clienti di un Full MVNO non è obbligatorio il cambio della SIM; invece per quanto attiene agli ESP è necessaria la sostituzione, se no le vecchie schede cesseranno di funzionare.

NT Mobile: ecco 4 vantaggi per chi sceglie questo operatore virtuali

Come riportato nella home page dell’operatore di telefonia in questione, diversi sono gli aspetti positivi, derivanti dalla scelta verso questa azienda. Ne indichiamo di seguito quattro:

La SIM NT Mobile è consegnata entro 5 giorni lavorativi al proprio indirizzo italiano senza alcun costo e pronta per essere utilizzata;

al proprio indirizzo italiano senza alcun costo e pronta per essere utilizzata; Con NT Mobile non vi è alcun vincolo contrattuale , in quanto il cliente è libero di cambiare offerta o operatore in ogni momento;

, in quanto il cliente è libero di cambiare offerta o operatore in ogni momento; Con NT Mobile vi è la possibilità di scegliere il numero preferito, o mantenere il proprio numero. Infatti, con questo operatore, il cliente può scegliere un nuovo numero in relazione alla propria data di nascita, numero fortunato o qualsiasi altra combinazione. Altrimenti, è possibile conservare il proprio numero;

preferito, o mantenere il proprio numero. Infatti, con questo operatore, il cliente può scegliere un nuovo numero in relazione alla propria data di nascita, numero fortunato o qualsiasi altra combinazione. Altrimenti, è possibile conservare il proprio numero; Possibilità di essere contattati direttamente da NT Mobile: ci si riferisce al caso in cui l’interessato ha attivo un contratto con un altro operatore. E’ sufficiente indicare, nell’apposito form in basso nella home page del sito, la data di scadenza ed inserire il proprio indirizzo e-mail. Per questa via, l’interessato a scegliere NT Mobile sarà contattato dall’operatore che illustrerà tutte le offerte di telefonia aggiornate.

Come accennato, l’utente può conservare il proprio numero: basta richiedere la portabilità al momento dell’attivazione. Attenzione però: l’iter di portabilità può imporre fino a tre giorni lavorativi per il suo completamento. In ogni caso, il nuovo cliente potrà comunque utilizzare la nuova SIM NT Mobile con un numero temporaneo fino al completamento del processo di trasferimento.

Inoltre, nello spazio riservato alle FAQ nel sito web ufficiale NT Mobile, è chiarito se vi sono dei costi per chiamare il Servizio Clienti. Ebbene, tramite la SIM NT Mobile la telefonata al numero 404040 è senza costi. Ma attenzione: le chiamate al numero +39 0697628715 da qualsiasi altra SIM sono addebitate in rapporto alla tariffa standard per chiamate nazionali del proprio operatore.

Tra i vantaggi per il cliente che sceglie NT Mobile, non possiamo non menzionare altresì la possibilità di ricarica online, alla seguente pagina web Selezione taglio ricarica – NTmobile.

7 offerte NT Mobile per tutte le esigenze dei clienti: ecco quali sono

A questo punto, vediamo da vicino quali sono i piani offerti a coloro che scelgono questo operatore virtuale.

Sim Only

Costo mensile: zero euro;

Costo di attivazione: 9,99 euro;

Minuti su rete NT Mobile: illimitati;

Minuti verso fissi e mobili italiani: a consumo;

Sms verso mobili italiani: a consumo;

Dati su rete 4G Vodafone: a consumo.

Small

Costo mensile: 1,99 euro;

Costo di attivazione: 9,99 euro;

Minuti su rete NT Mobile: illimitati;

Minuti verso fissi e mobili italiani: 50;

Sms verso mobili italiani: a consumo;

Dati su rete 4G Vodafone: 1 GB.

Summer 21

Costo mensile: 5,99 euro;

Costo di attivazione: 9,99 euro;

Minuti su rete NT Mobile: illimitati;

Minuti verso fissi e mobili italiani: illimitati;

Sms verso mobili italiani: illimitati;

Dati su rete 4G Vodafone: 40 GB.

Illimitato

Costo mensile: 7,99 euro;

Costo di attivazione: 9,99 euro;

Minuti verso fissi e mobili italiani: illimitati;

Minuti internazionali: illimitati;

SMS verso mobili italiani: illimitati;

Dati su rete 4G Vodafone: 50 GB.

You & Me (2 Sim)

Costo mensile: 7,99 euro;

Costo di attivazione: 9,99 euro;

Minuti su rete NT Mobile: illimitati;

Minuti verso fissi e mobili italiani: illimitati;

SMS verso mobili italiani: illimitati;

Dati su rete 4G Vodafone: 60 GB.

Special 70

Costo mensile: 9,99 euro;

Costo di attivazione: 9,99 euro;

Minuti su rete NT Mobile: illimitati;

Minuti verso fissi e mobili italiani: illimitati;

SMS verso mobili italiani: illimitati;

Dati su rete 4G Vodafone: 70 GB.

Special 120

Costo mensile: 9,99 euro;

Costo di attivazione: 9,99 euro;

Minuti su rete NT Mobile: illimitati;

Minuti verso fissi e mobili italiani: illimitati;

SMS verso mobili italiani: illimitati;

Dati su rete 4G Vodafone: 120 GB.

Alcuni dettagli sulle offerte NT Mobile

Da rimarcare che, per ognuna delle offerte appena riportate, il costo mensile si rinnova automaticamente nello stesso giorno in cui l’offerta è stata attivata se il credito residuo della SIM è sufficiente.

In particolare sul sito web NT Mobile – a garanzia del cliente – si può leggere quanto segue:” Alla data di scadenza il rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM, entro massimo 4 ore dall’orario di prima attivazione dell’offerta e sarà confermato da un SMS. Se il credito non è sufficiente a coprire il costo di rinnovo dell’offerta, la fruizione sarà sospesa. Nel periodo di sospensione i minuti, gli SMS e i dati saranno quindi tariffati come previsto dal Piano Base, fino ad esaurimento del credito e salvo Opzioni aggiuntive attive sulla linea. Per effettuare traffico dati alla tariffa del Piano Base è necessario chiamare il servizio clienti e richiedere l’attivazione dei dati. Effettuando una ricarica di importo sufficiente, l’offerta sarà nuovamente fruibile. Se la Ricarica del credito non viene effettuata entro un mese dalla data del mancato pagamento del costo di rinnovo, sarà avviato il processo di cessazione dell’offerta”.

Tutte queste offerte sono accomunate dal fatto che possono essere attivate scegliendo una tra tre differenti modalità:

Direttamente online, facendo riferimento alla pagina web nel sito NT Mobile, Offerte – NTmobile;

Presso i negozi autorizzati;

Chiamando il servizio clienti al numero 06 97628715.

Come riportato chiaramente nelle pagine web ufficiali del sito, i minuti illimitati devono essere usati in maniera lecita, con buona fede e correttezza, e conformemente agli art. 10 e 11 delle condizioni generali di contratto e norme d’uso della SIM.

Inoltre, per la tariffazione dei minuti, in ipotesi di superamento della soglia mensile e delle destinazioni non incluse, valgono le condizioni di cui al piano base nazionale NT Mobile.

I Giga delle offerte NT Mobile

I Giga previsti nelle offerte si consumano a scatti anticipati di 1 MB e sono validi per il traffico dati 4G con una velocità in download fino a 60 Mbps. In ipotesi di esaurimento dei Giga 4G di cui all’offerta, e in mancanza di opzioni supplementari con bundle dati disponibile, il traffico dati è bloccato da NT Mobile. Pertanto, per continuare a navigare al costo di cui al profilo tariffario Piano base è obbligatorio richiamare il servizio clienti al 404040 e dall’estero +393760001354 e domandare l’Attivazione Dati.

Attenzione anche al seguente aspetto: i Giga 4G previsti nell’offerta non sfruttati al termine del mese non saranno cumulabili con quelli attribuiti nel periodo posteriore.

A garanzia, ogni volta che sarà raggiunta la soglia dell’80% di consumo dei GB disponibili ogni mese, il cliente otterrà un SMS che indicherà i dati restanti.

In ogni caso, l’interessato deve sapere che può verificare l’attivazione dell’offerta; i rinnovi; la disponibilità dei servizi inclusi e il traffico accedendo all’Area Clienti sul sito www.ntmobile.it o chiamando il numero 404040, senza alcun costo.

Le opinioni di chi ha provato NT Mobile: pro e contro

A questo punto, come al solito, passiamo a vedere in sintesi alcuni dei commenti positivi e negativi da parte di coloro che hanno già provato il servizio offerto da NT Mobile. Quali sono i punti di forza evidenti? E quali, se ve ne sono, i punti deboli? Eccoli di seguito, al fine di contribuire ad orientare il cliente verso la miglior scelta per le proprie esigenze.

I pareri positivi verso queso operatore della telefonia

Certamente i pareri di chi è soddisfatto di NT Mobile non mancano, altrimenti non si spiegherebbe la sua permanenza da diversi anni nello scenario degli operatori della telefonia. C’è ad esempio chi ha notato che NT Mobile è un MNVO che offre in Italia i propri servizi grazie alla rete Vodafone con tecnologia Plintron.

Questo garantisce una buona/ottima copertura praticamente ovunque. Di ciò trarranno giovamento soprattutto coloro che usano spesso il cellulare per connettersi al web e per fare telefonate. Altri utenti hanno sottolineato che il numero di offerte è piuttosto ampio e in grado di rispondere alle diverse esigenze del cliente. I costi altresì sono in linea generali abbordabili o comunque più bassi di quelli praticati da operatori concorrenti.

Anche il sito web ufficiale dell’operatore espone i contenuti in modo piuttosto chiaro, come è stato rilevato da un buon numero di clienti.

Apprezzata altresì la possibilità di fare la ricarica online, e il fatto che la SIM NT Mobile è consegnata solitamente entro 5 giorni lavorativi al proprio indirizzo italiano senza alcun costo. Diversi utenti hanno espresso un commento positivo anche in riferimento alla possibilità di scegliere il numero preferito, al momento del cambio operatore. Altri ancora hanno elogiato NT Mobile per il fatto che l’azienda non impone alcun vincolo contrattuale, in quanto il cliente è libero di offerta o operatore in ogni momento.

Sono rintracciabili anche pareri positivi con riferimento al servizio customer care e alla possibilità di essere contattati direttamente da NT Mobile, nel caso si intenda cambiare prossimamente il proprio operatore di telefonia.

I pareri negativi verso queso operatore della telefonia

I commenti negativi che si possono rintracciare sono in gran parte rivolti alle difficoltà nella consegna della Sim, in almeno alcuni casi, ed alla qualità del segnale e della connessione. Vero è però che si tratta di un operatore virtuale della telefonia, quindi le prestazioni in termini di velocità non sono di certo paragonabili a quelle dei big come Vodafone, cui peraltro NT Mobile si appoggia. Ciò vale per la generalità degli operatori virtuali della telefonia.

Qualche disservizio lamentato anche con riferimento all’assistenza clienti, ma come già abbiamo avuto modo di notare più volte, si tratta di critiche che colpiscono la generalità degli operatori.