Occhio agli sconti proposti da Poste Italiane, grazie ai quali poter risparmiare tutti i giorni un bel po’ di soldi. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Complice anche l’impatto del Covid, nell’ultimo anno e mezzo ci siamo ritrovati a cambiare molte nostre abitudini a causa delle varie restrizioni volte a contrastarne la diffusione. Molte attività lavorative hanno dovuto chiudere, con tante famiglie che si sono ritrovate a dover fare i conti con delle minori entrate. Riuscire a far fronte alle varie spese risulta quindi per molti particolarmente difficile.

Da qui la decisione di prestare una maggior attenzione alle spese effettuate, con il chiaro intento di risparmiare un bel po’ di soldi. Proprio in tale ambito giunge in nostro aiuto Poste Italiane, grazie a un programma di sconti che permette di beneficiare di promozioni davvero incredibili. Ma come funziona? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Poste Italiane, come funziona il programma fedeltà dedicato ai titolari di carte Postepay e BancoPosta

Come già detto, Poste Italiane offre la possibilità di usufruire di alcuni interessanti sconti, grazie ai quali poter risparmiare un bel po’ di soldi. A tal fine, infatti, è possibile aderire al programma fedeltà ScontiPoste dedicato ai titolari di carte di pagamento Postepay e BancoPosta che consente di risparmiare facendo acquisti. Partecipare a tale programma è davvero molto semplice. Per ottenere gli sconti, infatti, non bisogna fare altro che pagare con le proprie carte Postepay o BancoPosta nei negozi fisici e online convenzionati.

In alternativa è possibile pagare tramite App Postepay, presso gli esercenti convenzionati con Codice Postepay semplicemente inquadrando il QR Code esposto, oppure tramite link che viene inviato direttamente dall’esercente con l’importo da pagare in caso di consegne a domicilio o ritiro in negozio. Il programma fedeltà di Poste Italiane prevede quindi che gli sconti vengano tramutati in cashback, con tali somme che vengono accreditate sullo strumento che viene scelto come preferito nella sezione ScontiPoste all’interno dell’App Postepay o BancoPosta.

Un programma fedeltà che permette quindi di risparmiare un bel po’ di soldi, dato che è possibile ottenere sconti esclusivi fino al 50%. Ma non solo, come si evince dal sito ufficiale di Poste Italiane, è possibile beneficiare di tali sconti anche durante i saldi stagionali. Se interessati, quindi, non resta che cercare gli esercenti aderenti all’iniziativa e iniziare a risparmiare grazie a degli sconti davvero imperdibili.