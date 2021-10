Vasco Rossi nel 2022 regalerà ai suoi fan un nuovo tour. Tra le tappe Napoli, città magica che aspetta il Blasco a braccia aperte. Scopriamo le date e i costi dei biglietti.

Lo Stadio Diego Armando Maradona è pronto ad accogliere Vasco nel 2022. Tappa del tour del cantante idolo di tante generazioni diverse sarà Napoli e ci si aspetta il tutto esaurito. Se l’attesa aumenta il desiderio, la risposta al concerto del Blasco sarà devastante dato che manca dalla città partenopea dal 2015. Più di cinquantamila fan canteranno Vivere, Albachiara, Gli spari sopra, Siamo solo noi e tante altre canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle vite di tante persone. Oltre a Napoli, l’attesa cresce in tante altre città italiane; ma quando inizierà il tour e quali sono i costi dei biglietti?

Il tour di Vasco Rossi 2022

Il tour di Vasco inizierà il 20 maggio 2022 a Trento, nella Trentino Music Arena. Il 24 maggio 2022 sarà la volta della seconda tappa all’ippodromo Trenno di Milano a cui seguirà l’emozionata Imola il 28 maggio, presso l’Autodromo Enao-Dino Ferrari. Il 3 giugno sarà la volta di Firenze, all’ippodromo Visarno mentre la capitale ospiterà il Blasco nazionale l’11 e il 12 giugno a Circo Massimo.

Tra la data di Firenze e quella di Roma spicca la tappa di Napoli. Vasco approderà in città il 7 giugno e il luogo dell’incontro sarà lo stadio Diego Armando Maradona.

Festa grande, poi, in Sicilia quando Vasco Rossi arriverà il 17 giugno a Messina (Stadio San Filippo) per poi proseguire fino a Bari (Stadio San Nicola), il 22 giugno. Le ultime due date del tour 2022 saranno il 26 giugno ad Ancona (Stadio del Conero) e il 30 giugno a Torino (Stadio Olimpico).

Costi dei biglietti per il concerto di Napoli

Il 7 giugno Napoli ospiterà Vasco. I fuochi d’artificio sono già pronti, le canzoni si conoscono a memoria e tutti i napoletani sono pronti a perdere la voce cantando a squarciagola i testi più belli del Blasco. Prima, però, occorre acquistare i biglietti attraverso il portale TicketOne oppure tramite call center. La vendita avrà inizio il 15 ottobre alle ore 12.00.

Il prezzo del biglietto intero in Tribuna Posillipo Gold Numerata è di 86,25 euro. Nella tribuna Posillipo Superiore è di 69 euro. Nella Posillipo Inferiore Parterre numerata il costo previsto è di 63,25 euro mentre i distinti superiori non numerati prevedono un prezzo di 50 euro. Per i distinti inferiori numerati il costo è di 57,50 euro; nel settore Ospiti non numerato di 34,50 euro; nella curva superiore non numerata di 37,95 euro e il biglietto intero nel Prato costerà 36,80. Da definire il prezzo del Prato Gold mentre in Tribuna Nisida Laterale Visibilità Limitata si pagheranno 57,50 euro.