La promozione Tim Vision Gold è scaduta il 30 settembre. Ma anche da ottobre si potranno ottenere contenuti di alto livello a un prezzo competitivo.

Tim Vision e Dazn, insieme per un’offerta super. Il piatto, stavolta, è veramente di quelli ricchi. In ballo non c’è solo la Serie A, ma anche l’accesso a Disney+ e Netflix, ovvero i due colossi dello streaming, schizzati a livelli planetari durante la pandemia. Calcio, cinema, serie e intrattenimento passa quindi in un unico catino. Un tentativo, da parte di Dazn, di superare il mare tempestoso portato dal debutto così così nella gestione quasi totale dell’offerta del grande calcio, affiancando allo sport anche il meglio dello streaming.

Non è solo questione di offerta, ma anche di prezzi. Tim Vision e Dazn puntano anche sulla convenienza. La Tim Vision Gold convoglia in un unico abbonamento tutto il pacchetto, mettendo accanto a Serie A, Champions ed Europa League anche l’intera programmazione di Netflix e Disney+. Il che, di fatto, amplia in modo sostanziale il pacchetto dedicato al grande calcio. Il tutto a prezzi competitivi. Anzi, di fatto dimezzati.

Tim Vision + Dazn, super offerta: ecco i dettagli

Coloro che sono stati abbastanza svelti da sottoscrivere l’offerta prima del mese di ottobre, hanno ricevuto un’agevolazione non di poco conto. Dagli originali 44,99 euro, infatti, si è passati a 29,99 euro, con ritorno alla cifra originaria a partire dall’1 ottobre. Una cifra che resta comunque competitiva vista la vastità dell’offerta: Tim Vision, infatti, consentirà di visionare Netflix tramite l’abbonamento Standard (valido per un solo account) in Full HD, così come i contenuti del canale streaming della Disney. Disponibili, quindi, tutti i grandi titoli in arrivo, da The Walking Dead a Black Widow.

Tutta l’offerta sarà disponibile per un anno e, naturalmente, includerà le partite di Serie A ottenute in esclusiva da Dazn, oltre ai grandi match europei. Ma non solo: a disposizione anche alcuni match della Conference League, oltre che i principali tornei del Grande Slam di tennis. Inclusi anche gli sport invernali. Con Tim Vision, inoltre, accesso anche al catalogo Discovery+, ai contenuti Mediaset e agli eventi di Eurosport Player. In pratica, dodici mesi a schermo pieno.