Credeva di aver vinto. In realtà, il jackpot lo aveva solo sfiorato: un solo numero lo ha separato dalla fortuna alla lotteria. Ha vinto lo stesso ma…

Arrivare a un passo dal realizzare un sogno, per poi svegliarsi e scoprire che resterà tale. Un rospo decisamente indigesto da buttare giù, specie se la prospettiva era quella di ritrovarsi in tasca, come nulla fosse, qualcosa come 5 milioni di euro. Anzi, di sterline. Sì, perché un giocatore inglese, dopo aver acquistato il suo biglietto della lotteria, aveva accarezzato per un attimo la possibilità dorata di intascare una cifra mostruosa. Un equivoco purtroppo, dato dalle immagini presenti sul biglietto “vincente”. L’uomo, dopo aver grattato i simboli, ha infatti notato che cinque su sei erano gli stessi rappresentati nella combinazione vincente.

Lì è scattato il qui pro quo milionario. Quel simbolo mancante, infatti, era proprio quello che gli avrebbe consentito di vincere la cifra astronomica che credeva ormai fosse sua. Probabilmente, l’ebbrezza di aver vinto ha fatto dimenticare all’uomo quel dettaglio del regolamento che, purtroppo, ha abbassato incredibilmente la cifra vinta. Da 5 milioni, infatti, si è scesi a ritmo di cavalleria fino a 1.800 sterline. Ovvero, poco più di 2 mila euro. Praticamente un milionario immaginario.

Milionario… immaginario: 5 milioni alla lotteria, ma l’equivoco è servito

Emblematica la testimonianza del gestore della ricevitoria, che ha raccontato a Lancs Live la dinamica di quella sfortunata lotteria. “E’ entrato con il biglietto in mano ed era molto nervoso. Mi ha chiesto di metterlo nella macchinetta per vedere se avesse vinto molto. Ma ha avuto davvero una grande sorpresa quando ha capito di non aver ottenuto il premio che sperava“. Una doccia decisamente gelata. L’esercente ha raccontato di aver visto il volto del giocatore colmo di angoscia. Il che non ha mancato di dispiacergli visto che si trattava di un cliente abituale. Il quale, peraltro, stando alle normative vigenti nel Regno Unito ha dovuto recarsi in una filiale autorizzata per ritirare il suo premio. La legge britannica, infatti, consente pagamenti diretti solo fino a 500 sterline.

Milionario per un paio di minuti, ma solo nella sua testa. Certo, la sfortuna è stata grande: un jackpot da Mille e una notte sfuggito per appena un numero. Con annessa l’illusione che quel “5” alla lotteria, risultato comunque notevole, bastasse a centrare i 5 milioni. Per il negoziante non c’è dubbio: meglio non vincere che arrivare a un passo dal jackpot e ritrovarsi con 1.000 sterline. Opinione sua comunque. Per altri, invece, anche una cifra modesta ottenuta sfiorando la vincita della vita può essere lo stesso utile. Certo, dopo aver finito di mangiarsi i gomiti…