Dal 1° ottobre il Superenalotto diventerà digitale grazie a Winbox. Basterà inquadrare il QR Code e il gioco sarà fatto. Scopriamo tutte le ultime novità.

Tentare la fortuna tramite app, nell’era digitale è possibile anche questo. A partire dal 1° ottobre si potrà giocare al Superenalotto ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento. Basterà scaricare l’apposita applicazione e inquadrare il QR Code. Niente di più facile per lasciarsi baciare dalla dea bendata e approfittare di interessanti occasioni di vincita. Premi fino a 500 euro più importi aggiuntivi dopo l’estrazioni. Entriamo nei dettagli di questa novità per avere le idee chiare nel momento in cui si giocherà al Superenalotto con Winbox.

Superenalotto, Winbox è la novità del 1° ottobre

Il sistema che verrà introdotto dal 1° ottobre si chiamerà Winbox. L’idea di digitalizzare il gioco a premi nasce dalle esigenze maturate durante la pandemia e dalla praticità di gioco tanto apprezzata dagli utenti. Sarà sufficiente scaricare l’app ed inquadrare il QR Code per poter tentare la fortuna e vincere il jackpot. In alternativa, si avranno altre occasioni per guadagnare fino a 500 euro. Premi di vario importo potranno, infatti, essere vinti fino al momento dell’estrazione. Successivamente, poi, sono previsti altri premi aggiuntivi dal valore fino a 50 euro. Tramite app, dunque, il giocatore avrà l’accesso continuo a tutto il percorso di gioco, da prima a dopo l’estrazione, per un’esperienza innovativa che stupirà e appagherà le esigenze di divertimento.

La procedura di gioco tramite app

Giocando online si entra nel sistema Winbox che consente di scoprire le vittorie, sia quelle legate alla sestina, sia quelle in riferimento ai premi minori. Avendo fatto la giocata in ricevitoria, invece, occorrerà abilitarla inquadrando il QR Code sulla ricevuta e scaricando l’app Superenalotto di riferimento.

L’accesso a Winbox permetterà di vincere subito 25 euro. Basterà confrontare i numeri del Quadrato con le combinazioni personali – non quelle SuperStar. L’importo massimo, come accennato, è di 500 euro. Dopo aver puntato si dovrà inquadrare il QR Code, fermare la trottola e scoprire la vincita.

Per giocare al Superenalotto tramite Winbox occorrerà inquadrare il codice entro le 19.30 del giorno dell’estrazione. Le vincite partono dai 2 euro fino ai 500 euro. In caso di perdita, si potrà optare per la formula Seconda Chance non appena finita l’estrazione. Si avrà, così, la possibilità di ottenere fino a 50 euro.