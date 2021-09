Due segni zodiacali godranno di particolare fortuna nel corso di quest’autunno. Vediamo quali farebbero bene a tentar la fortuna al Superenalotto

L’arrivo dell’autunno ha portato dei fisiologici cambiamenti per quanto concerne gli astri e gli oroscopi. Alcuni segni possono guardare con grande ottimismo l’arrivo dei primi freddi visto che le stelle sembrano essere dalla loro parte.

Scopriamo chi in particolar modo potrà beneficiare di tanta fortuna, soprattutto da un punto di vista economico. Due segni infatti sembrano destinati a vivere un periodo indimenticabile ed è bene che sfruttino l’energia positiva intorno a loro, dovuta all’incontro di due pianeti che difficilmente si incrociano.

I segni zodiacali che potrebbero avere molta fortuna al Superenalotto in questo periodo

Nella fattispecie sono Giove e Saturno, che notoriamente si muovono in maniera molto lenta tra le costellazioni. In questa fase si intersecano in Capricorno e dalla loro unione possono scatenare eventi funesti o strepitosi, dovuti all’influenza favorevole di Giove e a quella negativa di Saturno.

Quindi tutto dipende dalla capacità di accettare quest’ultimo. Se lo si fa di buon grado abbandonando la negatività, Giove può addirittura moltiplicare la fortuna nei segni in cui è presente in quel periodo.

Dal 19 ottobre entrerà in maniera diretta in Capricorno e resterà fino al 21 novembre, quando farà ritorno in Acquario. In questo lasso di tempo può succedere qualcosa di straordinario, in grado di cambiare la vita.

Quindi chi ha delle opportunità in ballo lo faccia. Chi vuole tentare la fortuna può e deve sfruttare questo momento, magari potrebbe essere la volta buona che vinca al Superenalotto. D’altronde è la componente fortuna quella più forte allo stato attuale.

L’altro segno che può guardare con ottimismo all’autunno è lo Scorpione. Deve però tralasciare il suo senso di separazione e di interiore superiorità. Solo così potrà godere dei benefici materiali e spirituali.

In generale ogni segno attualmente può prendere una duplice direzione. Quella pessimista di Saturno, che frena la propria evoluzione personale e quella benevola di Giove, che regalerà polvere di stelle e buona sorte come solo questo pianeta sa fare.