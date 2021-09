Quali sono i segni zodiacali più fortunati? Alcune stelle sono più luminose di altre e consentono di poter essere baciati dalla fortuna in ogni periodo della propria vita.

“Sono nato con la camicia” è un’espressione che dite spesso oppure rimane un modo di dire sentito da altre persone che non vi appartiene? La risposta è importante per capire quanto vi sentite fortunati nella vita. La fortuna è un fattore desiderato costantemente all’interno di tanti ambiti. Sul lavoro, nella vita privata, al gioco, l’attesa del colpo giusto in un preciso momento riguarda tantissimi di noi anche se a volte è lecito pensare che occorre dare una mano alla fortuna con l’impegno e la costanza. E’ possibile trovare una correlazione tra i segni zodiacali e le famose “botte di fortuna”, quelle inaspettate, perseguite ma capitate quando meno lo si aspetta.

La fortuna nei segni zodiacali

Il proprio destino nasce da una serie di variabili. Il famoso disegno scritto per ognuno di noi si compone di vari fattori, l’intelligenza, le capacità, il carattere, la cultura. Ogni aspetto della nostra persona è un tassello importante per costruire la strada che dirigerà in un luogo piuttosto che un altro. I nostri pensieri, le credenze, le abitudini – che secondo gli astrologi vengono influenzate dal giorno di nascita e dunque dai segni zodiacali – ci guidano verso l’apertura di una porta precisa all’interno di tante possibilità. Alcune porte si apriranno verso inizi positivi, altre, invece, potrebbero portare ad eventi negativi. La fortuna può aiutare a far scegliere la strada migliore ed ottenere più vittorie importanti nella propria vita.

Ariete, il primo tra i segni zodiacali fortunati

L’Ariete trova la sua fortuna soprattutto in ambito lavorativo e nelle attività di svago, come lo sport. Il carattere determinato indirizzano la fortuna e rendono questo segno uno dei più fortunati.

Cancro

Le persone nate sotto il segno del Cancro hanno un grande intuito. Questa caratteristica, legata ad un pizzico di fortuna, consente loro di prendere le decisioni giuste e di vivere in maniera più serena e ottimistica.

Toro

Il Toro è uno dei segni zodiacali più fortunati in amore. Negli altri ambiti, invece, non sentendosi fortunati, combattono quotidianamente per spuntarla e alla fine riescono nell’intento proprio per la loro determinazione.

Bilancia, tra i segni dello zodiaco più fortunati

Ecco uno dei segni più fortunati, la Bilancia. L’ottimismo accompagna i nati sotto questo segno e questo lato positivo del carattere piace molto alla dea fortuna. Le persone del segno della Bilancia riescono a raggiungere traguardi importanti, possono superare con caparbietà ogni ostacolo e la loro determinazione sarà di grande aiuto alla fortuna.

Sagittario

Concludiamo l’analisi dei segni dello zodiaco più fortunati con il Sagittario. E’, secondo molti astrologi, il segno più fortunato in assoluto. Riesce a destreggiarsi nel gioco, supera con facilità le problematiche della vita, ha la forza di attendere l’aiuto che arriverà nel momento giusto per dare una svolta importante ad un percorso.

I rimanenti segni sono meno fortunati ma possiedono le abilità per affrontare difficoltà e decisioni in autonomia. E non è detto che in alcuni periodi astrali la fortuna possa baciare proprio loro e regalare un momento di assoluta felicità.