La donna delle pulizie è un prezioso aiuto in casa oppure sul lavoro ma quanto costa avere questo tipo di supporto?

Le famiglie moderne passano molto tempo fuori casa. Spesso entrambi i genitori lavorano e poter mantenere ordinata e pulita la propria abitazione è un impegno non facile da portare a termine. Ecco che diventa necessario ricorrere ad un aiuto esterno, ad una donna delle pulizie. Tale impiego è richiesto non solo in ambito familiare ma anche in quello lavorativo. Un libero professionista, per esempio, ha necessità di tenere pulito il proprio luogo di lavoro. Allo stesso tempo, la figura professionale è ricercata per la pulizia dei condomini o di altri locali. A diverse tipologie di lavoro corrispondono costi differenti. Scopriamo le tariffe medie relative alle persone individuali e alle ditte di pulizie.

Il costo dei servizi di una donna delle pulizie

La spesa che dovremo affrontare dipenderà principalmente dalla grandezza del locale o dell’appartamento da pulire. La città di residenza influisce poco sul costo finale mentre incide maggiormente la mole di lavoro da affrontare. In media, una donna delle pulizie non costa meno di 8 euro all’ora per una pulizia che possiamo definire standard della durata di tre ore. La cifra può salire fino a 12 euro se l’impegno richiesto è maggiore. Differente è, per esempio, la tempistica legata alla pulizia di un appartamento di 80 mq e uno di 130 mq. Se nel primo caso tre ore saranno sufficienti, nel secondo caso occorrerà valutare un paio di ore in più.

Ditte di pulizie, quali sono i costi

I costi delle ditte di pulizie saranno diversi rispetto agli importi fissati da una donna delle pulizie. Innanzitutto, le aziende propongono dei pacchetti che permetteranno di approfittare di cifre più convenienti. Il guadagno lo avranno principalmente condomini e uffici, locali la cui pulizia deve essere costante e continuativa – soprattutto nel periodo Covid che stiamo vivendo. Un pacchetto di 10 ore di pulizie, per esempio, potrebbe costare 15 euro all’ora. Con l’aumentare delle ore nel pacchetto il prezzo scenderà per una convenienza maggiore.

La scelta della figura professionale da contattare, dunque, è legata alle necessità che si hanno e soprattutto alla tipologia di lavoro da assegnare. E’ consigliabile richiedere vari preventivi per confrontare i costi e optare liberamente per la soluzione dal miglior rapporto qualità/prezzo.