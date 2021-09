I robot aspirapolvere rappresentano un valido aiuto in casa per mantenere puliti i pavimenti e svolgono il loro lavoro in completa autonomia. Scopriamo quanto costano i migliori modelli economici.

I robot aspirapolvere sono piccoli dispositivi che si muovono per mezzo di ruote meccanizzate su superfici piani e aspirano la polvere utilizzando setole e spazzole circolari. L’avanzata tecnologia consente loro di spostarsi per tutta la casa evitando gli ostacoli e arrivando negli angoli. Sul mercato si possono trovare robottini di diverse marche e dai vari prezzi. Più è alta l’efficienza del dispositivo maggiore sarà il costo ma è possibile acquistare dei modelli più economici e ugualmente funzionali.

Ariete Xclean, robot aspirapolvere di qualità

I modelli di robot aspirapolvere si differenziano in base alle funzionalità offerte e alla tecnologia utilizzata. Alcuni robottini possono solo aspirare la polvere, altri riescono a inumidire il pavimento lavandolo, tutto in completa autonomia e riconoscendo i possibili ostacoli che si troverà davanti.

Ariet Xclean è un primo modello da valutare nel momento in cui si pensa di acquistare un robot aspirapolvere. Il dispositivo propone sei modalità di pulizia – inclusi i pavimenti – presenta sensori per rilevare gli ostacoli ed impedire cadute, è dotato di due livelli di filtrazione dello sporco. La rumorosità è bassa, a 65 decibel, e la batteria dura 90 minuti. Attraverso la funzione “ritorno alla base” si ricaricherà autonomamente una volta completate le pulizie. Il costo dell’Ariete Xclean è di circa 160 euro.

Lefant M201

Il modello Lefant M201 presenta un contenitore da 500 ml, una potenza sufficiente per aspirare anche i peli di animali e una tecnologia FreeMove 2.0 ideale per il riconoscimento degli ostacoli ed impedire le cadute al dispositivo. E’ compatibile con i dispositivi Android e iOs e funziona tramite assistente vocale Alexa attraverso il wi-fi. Il costo di Lefant M201 è di circa 210 euro.

Ecovacs Deebot 719

Passiamo alla presentazione del robot aspirapolvere Ecovacs Deebot 719. Il dispositivo dispone di un panno in microfibra che si inserisce sul fondo e si può inumidire grazie alla presenza di un piccolo serbatoio per lavare i pavimenti. Il robottino ha, poi, un sistema di navigazione smart per evitare le collisioni e la funzione “Max” per raddoppiare la potenza di aspirazione. Associabile ad Alexa o Google Home, Ecovacs Deebot 719 ha un costo di 199 euro circa.

iRobot Roomba 671, tra i migliori robot aspirapolvere

iRobot Roomba 671 presenta un prezzo superiore agli altri modelli. Parliamo di 349 euro che consentiranno di utilizzare i piccolo dispositivo poco rumoroso – 58 decibel – per pulire accuratamente i pavimenti. Il robottino ha il modulo wi-fi integrato, è compatibile con Alexa e Google Assistant ed è dotato di un sistema di pulizia a tre fasi per catturare detriti, polvere e sporco.

Rowenta RR6871 Explorer

Chiudiamo la panoramica sui migliori modelli economici di robot aspirapolvere con il modello Rowenta RR6871 Explorer. Può aspirare e lavare i pavimenti, la batteria dura fino a 150 minuti, consente di personalizzare la navigazione, include sette programmi da associare ad ogni giorno della settimana e tre modalità di pulizia. Il costo del robottino è di 220 euro.