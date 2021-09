Amazon ha presentato Astro. Un robot tuttofare, dotato della tecnologia di Alexa, che rende realtà quello che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza.

In quest’ultimo periodo, complice anche l’impatto del Covid, abbiamo cambiato molte nostre abitudini. Ne è un chiaro esempio un utilizzo sempre più massiccio dei vari dispositivi tecnologici, che ci permettono di comunicare con chiunque si desideri, anche se geograficamente distanti. Tanti gli strumenti a nostra disposizione, i quali ci consentono di restare sempre connessi.

L’utilizzo delle nuove tecnologie, d’altronde, aiuta a semplificare molte operazioni e tanti sono gli sviluppi a cui potremmo assistere nel breve periodo. Ma cosa pensereste se vi dicessimo che la fantascienza è già realtà? Ebbene sì, ne è un chiaro esempio Astro. Un robot tuttofare, presentato di recente da Amazon, destinato a rivoluzionare il modo d’interagire e vivere nella propria casa. Ecco di cosa si tratta e soprattutto quanto costa.

Amazon, la fantascienza diventa realtà, arriva Astro: il robot tuttofare con l’intelligenza di Alexa

Amazon ha di recente presentato Astro. Si tratto di un robot tuttofare che si muove su tre ruote e che è controllabile a distanza. Dotato della tecnologia intelligente di Alexa, arriverà sul mercato americano a fine anno, contribuendo a rivoluzionare il modo di comunicare. Alto una cinquantina di centimetri, è senza volto, ma sul display mostra espressioni e reazioni.

Presenta un braccio periscopico grazie al quale interagisce in maniera limitata con oggetti come manopole e pulsanti. Ma non solo, grazie ad una serie di telecamere può muoversi in casa evitando così gli ostacoli. È “più di Alexa con le ruote“, assicura la società, con Astro che può essere utilizzato per sorvegliare quello che accade tra le mura domestiche, per poi inviare ai proprietari apposite segnalazioni nel caso in cui rilevi qualcosa che non va.

Ma non solo, Astro può anche portare una bevanda e comunicare con altre persone in video. Se tutto questo non bastasse, “quando sei fuori, puoi usarlo per controllare la tua casa“, ha affermato Dave Limp, vicepresidente di Amazon, nel video promozionale. “Astro potrebbe essere utilizzato anche per verificare che tutto vada bene con gli anziani presenti in casa“.

Per quanto riguarda la privacy, inoltre, non vi sono problemi. È sempre possibile, infatti, bloccare le lenti e i microfoni di Astro. Un robot domestico davvero innovativo, che arriverà sul mercato americano a fine 2021 con un costo iniziale pari a 999,99 dollari. Dopo il lancio, però, il prezzo salirà e costerà 1.449,99 dollari.