Noto per essere il fidanzato di Levante e prossimo papà, ecco chi è e quanto guadagna Pietro Palumbo.

Levante ha di recente annunciato di essere in dolce attesa di una bambina, frutto dell’amore con Pietro Palumbo. Avvocato di origini siciliane, sono in molti a essere curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Pietro Palumbo: chi è, carriera

Nome: Pietro Palumbo

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Noto per essere il compagno di Claudia Lagona, in arte Levante, Pietro Palumbo è un avvocato. Lontano dal mondo dello spettacolo, di lui si sa davvero ben poco. Non sono disponibili, infatti, informazioni in merito alla sua data di nascita o segno zodiacale. In base ad alcune indiscrezioni disponibili sul web, comunque, sembra che Pietro Palumbo sia originario, proprio come Levante, della Sicilia e più precisamente di Palermo.

Sempre in base ad alcuni notizie disponibili in rete, inoltre, sembra che da diverso tempo viva nella città di Milano. Come già detto, comunque, si tratta solo di rumors e non sono disponibili informazioni certe in merito alla carriera di Pietro Palumbo.

Pietro Palumbo: vita privata, fidanzata, figli

Per quanto riguarda la vita privata, è noto che Pietro Palumbo sia sentimentalmente legato a Levante da diverso tempo. Proprio l’artista ha di recente annunciato di essere in dolce attesa attraverso un lungo post su Instagram. Proprio rivolgendosi alla bimba che aspetta, la cantante ha scritto: “Da lì che te ne pare della vita? Perché tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo“.

Frutto della storia d’amore con Pietro Palumbo, a proposito del compagno, nel corso di una recente intervista Levante ha dichiarato: “È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Pietro Palumbo: quanto guadagna e patrimonio

Lontano dai riflettori, non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni e al patrimonio di Pietro Palumbo. Come già detto, comunque, si tratta di un avvocato e a tal proposito interesserà sapere che, in base ai dati del Rapporto 2021 sull’avvocatura, realizzato dal Censis in collaborazione con Cassa Forense, sembra che il reddito medio di un avvocato nel 2019 sia stato di 40.180 euro.

È possibile quindi ipotizzare che anche Palumbo percepisca dei compensi simili. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni del compagno di Levante.

Pietro Palumbo: Instagram

Particolarmente riservato, Pietro Palumbo ha un profilo su Instagram, con l’account che è privato.