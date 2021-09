Provate a vincere al Lotto con queste quattro quaterne. Entriamo quindi nei dettagli per vedere qual è la ruota da sbancare.

Impegni di lavoro, vicende famigliari e bollette da pagare sono solo alcuni dei pensieri che affollano continuamente la nostra testa. In effetti sono davvero tante le cose a cui dover prestare attenzione e proprio per questo motivo non bisogna vergognarsi del fatto che possa capitare di sognare di vivere una vita diversa, magari all’insegna di una maggiore tranquillità economica.

Se è pur vero che i soldi non danno la felicità, d’altronde, non si può negare che allo stesso tempo aiutino a risolvere un bel po’ di problemi. Da qui la decisione di molti di tentare puntualmente la fortuna, con la speranza di essere baciati dalla dea bendata. Proprio in questo ambito può interessare a molti provare quattro quaterne, grazie alle quali sbancare una determinata ruota. Ecco di quale si tratta.

Lotto, provate a vincere con queste quattro quaterne su Genova: i numeri

In un periodo difficile come quello attuale, segnato dall’incertezza economica a causa del Covid, sono molte le persone che sperano di poter migliorare la propria situazione finanziaria, magari grazie a una vincita. Per giocare al lotto, come noto, bisogna innanzitutto fare la propria puntata. Quest’ultima consiste nello scegliere i numeri oggetto di pronostico, fino a un massimo di 10, per poi scegliere la ruota e la combinazione possibile prescelta.

A tal proposito sono in molti a cercare di attuare strategie di vario genere, come ad

esempio giocare attraverso l’interpretazione dei sogni, oppure utilizzare dei programmi applicativi del gioco del Lotto. Quest’ultimi, è bene sapere, non sono tutti uguali ed è fondamentale saper leggere i dati. Solo attraverso uno studio approfondito, infatti, è possibile utilizzare al meglio i vari programmi.

Proprio in tale ambito giunge in nostro aiuto Lotto Gazzetta, che ha pubblicato quattro quaterne da poter giocare sulla ruota di Genova. Tali numeri sono stati ricavati “leggendo un programma che evidenzia quali numeri, dopo l’ultimo sorteggio, si trovano in eccesso in una data fascia di ritardo“. Ebbene, entrando nei dettagli si tratta delle seguenti quaterne:

80 – 23 – 4 – 10

80 – 23 -4 – 71

80 – 23- 4 – 51

80 – 12 -4 – 14

Ovviamente non esiste una bacchetta magica e non è possibile stabilire a priori se questi numeri usciranno o meno sulla ruota di Genova. Tentare, però, non nuoce. L’importante è giocare responsabilmente, senza sperperare i propri soldi.