L’intero pacchetto sport attivabile ad appena 5,99 euro per il primo mese. Con possibilità di disattivarla in qualsiasi momento. Ecco cosa offre Sky.

Appena 5,99 euro al mese per assicurarsi il servizio di streaming più atteso della stagione. Sky sfodera una mossa a effetto, chissà, forse per compensare la perdita del trono dei diritti tv dopo un ventennio. Si tratta di NOW, la soluzione per ottenere il pass sport a un prezzo decisamente competitivo, di fatto rivaleggiando con Dazn per quanto riguarda l’estensione dell’offerta. Come detto, il costo della promozione sarà di 5,99 euro al mese, a patto che la sottoscrizione del contratto avvenga entro il mese di settembre.

Non che dopo si vada a peggiorare di troppo. Con 14,99 euro al mese, infatti, sarà comunque possibile accedere a NOW di Sky, ovvero la piattaforma streaming che offre un palinsesto sportivo denso di contenuti e servizi. Praticamente un’offerta parallela a quella ottenibile con il pass Cinema + Entertainment, al costo di 3 euro per il primo mese e di 14,99 euro a partire dal successivo. La promozione è attivabile fino al 30 settembre ed è riservata ai nuovi clienti NOW.

NOW, super offerta di Sky: cosa si potrà vedere

Si tratta di pass disattivabili quando lo si desidera, anche se per evitare l’addebito sul conto converrà farlo 24 ore prima della scadenza del secondo mese. Tolto questo dettaglio, si tratta comunque di un’offerta estremamente allettante, considerando il rapporto qualità/quantità e prezzo. Il Pass Sport di Sky, infatti, garantirà le partite di Serie A ottenute dall’azienda nella corsa vinta da Dazn (si tratta di tre match a settimana, oltre a tutta la Serie B, Europa e Conference League e 121 partite di Champions). Si aggiungono i campionati esteri di Premier League, Ligue 1 e Bundesliga. Un palinsesto di tutto rispetto che, a ogni modo, non riguarderà solo il calcio.

Il ticket di NOW dedicato allo sport, infatti, includerà anche la Formula 1 e la Moto Gp, così come il tennis, l’Nba e una varietà pressoché illimitata di altre competizioni sportive. Il costo di attivazione scontato consentirà quindi di accedere a un’offerta streaming pressoché impareggiabile al momento. Come spiega la stessa Sky, dal secondo mese il rinnovo scatterà in automatico al prezzo di listino (14,99 euro) salvo variazioni. In questo caso, qualora i nuovi importi non convincessero, il servizio potrà essere immediatamente disattivato. Più facile di così.