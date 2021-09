Secondo le previsioni dell’oroscopo tre segni zodiacali godranno di particolari fortune da qui alla fine dell’anno. Vediamo quali sono e cosa è previsto per loro

Le fortune e le sfortune nella vita di tutti i giorni sono cicliche e alle volte dipendono anche da ciò che siamo in grado di costruire con il nostro operato. In altre circostanze però possono derivare da fattori imponderabili, ragion per cui molte persone si affidano agli oroscopi.

Naturalmente si tratta di un aspetto discrezionale, perché se per alcuni non hanno valenza, per altri sono altamente condizionanti. Lasciando da parte le opinioni in merito, scopriamo quali sono i segni ritenuti più fortunati per quanto riguarda l’ambito economico e lavorativo.

Segni zodiacali fortunati autunno 2021: quali sono

A quanto tra i principali beneficiari c’è il Sagittario. Denaro e lavoro sembrano dover andare a gonfie vele, con offerte di lavoro inaspettate e occasioni da prendere al volo. Bisogna però approfittare di questa situazione. Da gennaio 2022 il vento dovrebbe cambiare visto che Giove si opporrà all’influenza positiva del sole.

Autunno prosperoso anche il segno dei Gemelli, con Giove sempre a fare da padrone. Stesso discorso per Marte in Bilancia. Si attendono gioie e soddisfazioni sotto diversi punti di vista.

Il leitmotiv è sempre quello di cogliere la palla al balzo. Il nuovo anno, almeno nella fase iniziale potrebbe non essere così fortunato. Lavoro e finanze non si prospettano così stabili come nella fase precedente.

La sorte assiste anche l’Acquario in questi mesi. Questo segno può contare su Saturno oltre che sull’onnipresente Giove. Si possono raggiungere traguardi inimmaginabili e gli obiettivi prefissati la scorsa estate potrebbero concretizzarsi. Il lavoro (sono in atto diversi licenziamenti) può avere in serbo grandi sorprese e magari la grande chance che si attendeva da tempo.

Tutto ciò dovrebbe dare vita ad un 2022 ricco di soddisfazioni con conseguente appagamento personale, che di questi tempi può essere ancora di più un toccasana a livello psicologico. Insomma, chi è nato sotto questi segni ha qualche motivo in più per guardare al futuro prossimo con cauto ottimismo.