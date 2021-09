Buone notizie per i percettori del reddito di cittadinanza che possono beneficiare di un bonus fino a 4.680 euro. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

A causa dell’impatto del Covid il governo ha deciso di introdurre una serie di misure restrittive volte a contrastarne la diffusione. Limitazioni che continuano ad avere delle ripercussioni sulle nostre esistenze, sia dal punto di vista sociale che economico. Tante, purtroppo, sono le persone alle prese con una difficile gestione delle finanze personali. Non stupisce, quindi, che si sia registrato un boom di richieste del reddito di cittadinanza.

Quest’ultimo, come noto, è stato introdotto con lo scopo di garantire una forma di sostegno economico alle persone che, ad esempio, sono rimaste senza lavoro. Ma non solo, in determinati casi i percettori di tale sussidio possono beneficiare di un bonus fino a 4.680 euro. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Reddito di cittadinanza, bonus fino a 4.680 euro per avviare un’attività

Buone notizie per i percettori del reddito di cittadinanza che possono beneficiare di un bonus fino a 4.680 euro per avviare un’attività. Come stabilito con il DM del 12 febbraio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2021, infatti, si tratta del cosiddetto reddito di cittadinanza anticipato. Quest’ultimo si presenta come un incentivo a sostegno di coloro che vogliono avviare un’attività di impresa individuale o di lavoro autonomo e risultino titolare o comunque appartenente ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza.

Ebbene, grazie al messaggio n. 3212 del 24 settembre 2021 sono state fornite le prime istruzioni per le domande relative all’incentivo all’autoimprenditorialità. Tale forma di sostegno, ricordiamo, si presenta come un anticipo in un’unica soluzione di sei mensilità del reddito di cittadinanza, fino ad un massimo di 4680 euro. A tal fine la richiesta deve essere fatta nei primi 12 mesi di fruizione del beneficio stesso, purché si rispettino determinate caratteristiche:

il soggetto richiedente deve far parte di un nucleo famigliare percettore del reddito di cittadinanza ;

; la richiesta deve essere effettuata nei primi 12 mesi di fruizione del sussidio ;

; bisogna aprire un’ attività lavorativa autonoma, impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;

nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio; non bisogna avere cessato, nei 12 mesi che precedono richiesta, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Allo stesso tempo non bisogna aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, eccetto la quota per la quale si chiede il beneficio addizionale.

Come presentare la domanda

Coloro in possesso dei requisiti richiesti, quindi, possono presentare apposita domanda all’INPS grazie al modello COM esteso, attraverso il sito internet INPS, autenticandosi con PIN in proprio possesso. In alternativa è possibile rivolgersi ad un patronato oppure ad un centro di assistenza fiscale. A tal proposito, inoltre, il messaggio del 24 settembre dell’Inps annuncia l’emanazione di un’apposita circolare per illustrare nel dettaglio le regole d’accesso al bonus aggiuntivo fino a 4.680 euro a favore dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.