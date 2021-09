La tecnica grazie al quale si può fare a casa proprio un caffè cremoso alla stregua di quello che beviamo al bancone del bar

Il caffè per gli italiani è un vero e proprio rito sacro. Ogni momento è buono per sorseggiarne uno e fare due chiacchiere. Che sia a casa, al bar o altrove non importa, ciò che conta è che sia buono.

Al passo con l’evoluzione del contesto sociale attuale, che ci vede per ovvie ragioni sempre più casalinghi, è bene saper fare un buon caffè anche per ospiti, amici o conoscenti anche tra le mura domestiche.

Caffè cremoso come al bar: i passaggi da seguire per realizzarlo

Nelle ultime settimane sui social network impazzano i video con dei trucchetti per rendere il caffè decisamente più cremoso. Infatti notoriamente quello preparato con la moka è meno denso rispetto a quello del bar.

Per questo, andiamo a scoprire una tecnica particolare per raggiungere l’obiettivo di rendere il caffè più cremoso e anche più piacevole da gustare. Il primo passo da compiere è riempire la moka con acqua fredda fino alla valvola. A quel punto senza aggiungere il caffè, si fa bollire la caldaia sul fornello (a fuoco moderato).

Una volta che l’acqua è arrivata ad ebollizione, va temporaneamente spostata su un altro piano e va aggiunto il filtro con il caffè in polvere. Poi bisogna chiudere la caffettiera e rimetterla sul fuoco facendo attenzione a non scottarsi (la base in questo frangente è piuttosto calda).

Non resta che aspettare che il caffè sia pronto e se ogni passaggio è stato effettuato con cura e meticolosità, la doppia bollitura dovrebbe garantire la formazione di una leggera schiuma iniziale, un po’ come avviene per quello in capsule.

Nulla di complicato insomma. Solo un passaggio in più per rendere ancor più piacevole un momento che da nord a sud del Bel Paese è considerato come una sorta di rituale. Chi è scettico, non può che provare, per capire se e quanto è fattibile la cosa. D’altronde gli esperimenti sono sempre ben accetti, a patto che non si stravolga il sapore.