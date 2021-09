Now TV consiste in un servizio di streaming di Sky che consente al cliente di visionare i contenuti senza l’utilizzo una parabola, un decoder o altri strumenti, essendo sufficiente semplicemente la connessione a internet.

Il Gruppo Sky intende venire incontro alle esigenze di tutti i telespettatori, anche coloro che sono poco o per nulla inclini a sottoscrivere abbonamenti. Tutti gli interessati debbono sapere che oggi vedere i programmi di Sky senza essere abbonati alla pay TV è possibile in virtù a NOW TV, vale a dire la piattaforma di video streaming online di proprietà di Sky. La evidente strategia è quella di attrarre ancora più utenti, a discapito della concorrenza.

Fu messa in campo alcuni anni fa, nell’aprile del 2014, dall’azienda di Rupert Murdoch, per dare un’alternativa alla tradizionale TV a pagamento. Ecco perchè NOW TV – m oggi sarebbe più corretto chiamarla semplicemente NOW – sfrutta la connettività al web per consentire la visione dei contenuti, disponibili sia in modalità live che on demand, ossia due soluzioni ormai abituali nei servizi delle piattaforme digitali.

Vedremo di seguito, nel corso di questo articolo, come funziona questa piattaforma, per capire quali sono le peculiarità, i costi e se davvero i vantaggi sono così interessanti da giustificare la scelta di questo servizio o la migrazione a NOW TV da altra piattaforma. Facciamo chiarezza.

Cos’è NOW TV: il contesto di riferimento

Prima di vedere da vicino come funziona NOW TV, soffermiamoci per breve tempo su alcuni tratti essenziali del Gruppo Sky, uno dei leader dell’intrattenimento digitale. Sky Group Limited, detto comunemente Sky, consiste in un conglomerato, ai vertici in Europa nel settore delle telecomunicazioni.

Oggi il Gruppo è attivo in gran parte dell’Europa occidentale, offrendo infatti i suoi servizi, oltre all’Italia, anche al Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Spagna. L’anno di creazione di Sky è l’ormai lontano 1988, quando il noto uomo d’affari Rupert Murdoch gettò le basi dell’azienda. Sky ha oggi sede a Londra ed è certamente da considerarsi al top del settore pay TV nel nostro continente, per numero utenti, numero dipendenti e soprattutto fatturato annuo.

L’azienda è presente in Italia già da molto tempo: infatti, giunse in Italia nel luglio 2003 e con il passare degli anni è diventata parte sostanziale delle abitudini di una fetta sempre più larga della popolazione, appassionata di film e serie TV da seguire comodamente sul divano. Anzi, può dirsi che Sky sia oggi punto di riferimento per tanti sportivi, cinefili e non solo.

Da ricordare altresì che l’azienda Sky è una multinazionale che ha sedi non solo nel Regno Unito, ma anche in Irlanda, Germania e Austria, ed è al momento una parte di primaria rilevanza della multinazionale americana Comcast – NBC Universal, che in concreto ne è proprietaria. Ma la sua grande popolarità deriva anche dal fatto che la struttura è assai solida in virtù di relazioni strette con società internazionali di chiara fama: ci riferiamo, ad esempio, a Warner Media, Viacom CBS, Disney. Anzi queste ultime arricchiscono l’offerta Sky con la forza dei propri canali e contenuti.

Su questa piattaforma è la varietà di proposte che spicca e risalta subito, rispetto all’offerta di altri competitori: intrattenimento, documentari, calcio, basket, cinema, documentari, storia, notizie, cartoni animati, e non soltanto: il panorama completo dell’offerta Sky è davvero ampio e variegato. Anzi si può pacificamente affermare che potenzialmente è in grado di accontentare i gusti di tutti gli spettatori, diversi per fascia sociale, formazione, gusti, interessi ed età. Con tutti i canali compresi nella piattaforma, non è inesatto sostenere che fare zapping tra i vari canali di Sky è uno tra i passatempi più graditi del cliente, incuriosito dall’attività di ricerca di contenuti sempre nuovi, che su Sky non mancano di certo.

Ma il servizio Sky non è pensato per il solo abbonato: con NOW TV abbiamo infatti il servizio di streaming realizzato da Sky che consente, a chi non ha parabola e un abbonamento satellitare, di poter godere della maggior parte dei contenuti presenti su Sky avvalendosi di una connessione a internet di almeno 2,5 Mbps. Insomma, è un validissimo modo per non perdersi serie TV, cinema, documentari ma soprattutto lo sport. E ciò senza doversi vincolare al classico abbonamento, soluzione che non a tutti i telespettatori piace, specialmente a coloro che guardano la TV di tanto in tanto.

E attenzione a questo dettaglio: NOW TV e Sky GO sono due servizi completamente diversi. Come accennato, pur essendo di proprietà di Sky, il primo non implica di dover sottoscrivere alcun abbonamento satellitare, mentre il secondo si. Di Sky Go abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo.

NOW TV: quali sono i dispositivi compatibili?

NOW TV, come accennato, è il servizio streaming per guardare i film, le serie TV gli show e lo sport di Sky, che include la possibilità di disdire in ogni momento. Basta una connessione al web e l’utilizzo di uno fra i seguenti dispositivi compatibili con il servizio:

SMART TV:

Smart TV Samsung: modelli dal 2015;

Smart TV LG: WebOs e successivi;

Smart TV Sony BRAVIA: modelli con il sistema operativo Android O (Android 8.x), Android P (Android 9.x), Android 10.

DISPOSITIVI TV:

NOW Smart Stick;

Fire TV Stick 4K – 1a Gen. (2018), Fire TV Stick – 2a & 3a Gen. (2016-2019-2020-2021), Fire TV Stick – Basic Edition (2017), Fire TV Cube-2a Gen (2019), Fire TV Stick Lite – 1a Gen. (2020);

Apple TV 4K e Apple TV HD;

NOW Box;

Vodafone TV;

Chromecast e Chromecast Ultra;

GAME CONSOLE;

Xbox Series X e Series S​;

Xbox One e One S;

PlayStation 5;

PlayStation 4.

Aprendo una breve parentesi, ricordiamo che la NOW Smart Stick è una specie di “chiavetta” da inserire alla porta HDMI del televisore per poter accedere a tutti i contenuti del proprio abbonamento NOW ed app come Netflix, DAZN, Prime Video e altre ancora.

TABLET:

Tablet con sistema operativo iOS 9.0 e successivi;

Tablet con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati.

SMARTPHONE:

​iPhone con sistema operativo iOS 9.0 e successivi;

Smartphone con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati.

COMPUTER:

​PC con sistema operativo Windows 7, 8.1, 10;

Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi.

Quali sono i browser supportati da Now TV?

Sul sito web ufficiale del servizio è indicato chiaramente che tutti i browser sono compatibili con NOW TV. Ci riferiamo dunque a:

Google Chrome sia su MAC che Windows;

Mozilla Firefox;

Safari (ma attenzione soltanto su Mac, non su PC con sistema operativo Windows).

Ovviamente è consigliabile aggiornare il browser alla versione più recente, per visualizzare i contenuti nel modo più fluido possibile. La visione dei contenuti è collegata al sistema operativo del proprio PC Windows o MAC.

Al primo tentativo di streaming sarà richiesto all’utente di compiere il download da browser del Player Desktop NOW. Inoltre, come risulta opportunamente indicato nel sito web ufficiale: “se dovessi riscontrare problemi, forse hai un servizio di blocco dei pop-up; controlla di non averlo attivato. Se stai utilizzando un PC aziendale e non possiedi i permessi da amministratore, non potrai installare il nostro Player. Ma puoi contattare l’amministratore del sistema per l’installazione“.

NOW TV: su quanti dispositivi è possibile vedere i contenuti in streaming?

Il cliente deve sapere che può associare fino ad un massimo di 6 dispositivi: questi potranno essere cambiati tutte le volte che si desidera. Al cliente piena libertà di scelta.

Si può vedere NOW TV sul dispositivo preferito, tra NOW Smart Stick, Smart TV, Game Console, Fire TV, Apple TV, PC, Tablet, Smartphone. Non solo: come chiaramente riportato nel sito web ufficiale, l’utente può guardare i Pass Entertainment, Cinema e Kids su due schermi allo stesso tempo. Ma attenzione: per il Pass Sport mensile la visione dei relativi contenuti su più schermi al contempo non è ammessa.

NOW TV: come funziona la registrazione al servizio?

In molti potrebbero chiedersi quali sono i passi da compiere per registrarsi al servizio e se nel complesso l’iter può ritenersi agevole e di facile completamento. Ebbene, la risposta da darsi è positiva. Infatti, registrarsi è semplicissimo, ecco gli step da seguire:

scelta dell’offerta NOW più adatta alle proprie esigenze;

scelta di e-mail e password;

inserimento dei propri dati personali;

scelta del metodo di pagamento preferito tra carta di credito/prepagata o conto Paypal (non sono invece accettate carte di credito virtuali);

se il cliente ha un codice promozionale potrà inserirlo qui e sarà attivato al termine della registrazione.

Completate queste poche e semplici mosse, l’utente è registrato e può avvalersi da subito dei contenuti di NOW TV dal proprio dispositivo preferito.

NOW TV: come funziona il servizio di streaming?

Come accennato in precedenza, il servizio in oggetto è stato pensato soprattutto per gli utenti che non intendono sottostare ai tradizionali vincoli dell’abbonamento e per chi non può o non desidera installare la parabola necessaria per la visione dei canali Sky; oggi, il servizio NOW TV consente infatti l’accesso via web a un’ampia selezione dei programmi della pay TV con sede a Londra, versando la quota per il singolo evento televisivo o un mese alla volta.

In altre parole, NOW offre proposte mensili che si possono disdire quando si vuole e ticket giornalieri utili, per esempio, se si vuole guardare solo la partita della propria squadra preferita e/o una serie di eventi sportivi che si svolgono in un certo giorno. Tuttavia, sempre facendo riferimento al Pass che tra poco vedremo.

Come accennato, il servizio è accessibile da un amplissimo numero di dispositivi, e di fatto sfrutta l’esperienza tecnologica di Sky Go per consentire la visione di serie TV, film e show televisivi in modalità on demand, oltre a partite e grandi eventi in live streaming (vale a dire in diretta via web). Si tratta chiaramente di un’offerta molto interessante e che potrebbe davvero convincere tante persone.

Insomma, per poter vedere NOW TV è sufficiente accedere al sito internet della piattaforma di video streaming web, da pc o dispositivo connesso compatibile, e scegliere la propria modalità di pagamento, tramite un’offerta strutturata in ticket mensili o per singoli eventi.

I ticket vanno comprati in anticipo e di fatto equivalgono a del credito prepagato: finito il credito, a meno che l’utente non abbia scelto l’opzione del rinnovo automatico, NOW TV non compie ulteriori addebiti né applica vincoli di sorta. Ciò distingue nettamente questo servizio dall’abbonamento alla Pay TV classico.

Cosa si può guardare su NOW TV?

E’ legittimo chiedersi quali sono i contenuti che si possono vedere su questa piattaforma. Ebbene, c’è l’imbarazzo della scelta. Infatti, il catalogo è veramente ricco, dato che include i programmi di Sky. In sintesi abbiamo le seguenti proposte:

NOW Sport: calcio italiano e internazionale, motori, basket e molto altro;

NOW Cinema: con film sempre nuovi da non perdere, oltre mille titoli e prime visioni a pochi mesi dall’uscita dalle sale, ma anche produzioni originali Sky;

NOW Entertainment: con show popolarissimi come X Factor e Alessandro Borghese – 4 ristoranti;

NOW Kids: ossia il catalogo di programmi più amati da bambini e ragazzi con tanti canali ad hoc, come Cartoon Network, Nickelodeon, DeAKids, BabyTV e contenuti on demand. Mentre l’interfaccia è di semplice utilizzo, anche da parte dei giovanissimi.

Prova gratuita NOW TV: è possibile?

Un’altra domanda che si potrebbero porre molti potenziali clienti del servizio NOW TV è se è consentito effettuare una prova a costo zero, per vedere se davvero la piattaforma è adatta alle proprie esigenze di telespettatore.

Ebbene, la risposta da darsi è negativa. Come già per Netflix, che in linea generale non consente la prova gratuita, non è possibile provare i contenuti di Sky, ossia sport, serie TV e film in streaming e on demand. Vero è tuttavia che in passato i nuovi clienti di NOW TV hanno avuto la possibilità di provare il servizio gratis per 7 o più giorni.

Infatti, nel corso del 2020 è stata più volte concessa la possibilità ai nuovi clienti di provare senza nessun costo NOW TV per un periodo breve di tempo. Vedremo se in futuro la compagnia deciderà di mettere a disposizione nuovamente questa agevolazione.

Le offerte e i costi di NOW TV: ecco quali sono

Vediamo a questo punto quelle che sono le offerte NOW TV attive al momento.

NOW Pass Sport

Calcio, Motori, Tennis, Basket e tutto lo Sport di Sky;

in super HD;

solo fino al 30 Settembre;

disdetta in ogni momento;

costo pari a 14,99€/mese, ma 5,99€ per il primo mese.

L’offerta Sport include le partite di calcio e dello sport firmato Sky: vale a dire, la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione, la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24, il calcio europeo, i motori, il tennis internazionale e non solo.

Eventi sportivi NOW TV: cosa si può guardare live?

la Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata (i match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45);

la Serie BKT 2021-24 con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout;

la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione;

la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2021-2024, con tutte le partite visibili anche grazie a Diretta Gol;

una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021-2024;

tutti i Gran Premi di Formula 1® fino alla fine della stagione 2022, tutta la MotoGP™ fino alla fine della stagione 2021;

il tennis internazionale inclusi Wimbledon fino al 2022, tutti i tornei ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250 a stagione fino al 2023;

lo spettacolo della NBA con la Regular Season, i Playoff, le Finals e l’All Star Weekend fino alla stagione 2022/23, il basket europeo con una scelta di partite della Turkish Airlines EuroLeague e della 7DAYS EuroCup fino alla stagione 2023/24;

i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 e altro ancora.

Eventi sportivi NOW TV: cosa si può guardare on demand?

gli highlights delle partite;

le rubriche sportive più amate come History Remix;

le interviste ai campioni dello sport come.

Attenzione però l’offerta Sport 5,99 euro per il primo mese anziché 14,99 euro è attivabile soltanto fino al 30/09/2021. Dal secondo mese il Pass Sport si rinnoverà automaticamente al prezzo di listino in vigore pari a 14,99 euro al mese. L’utente può disattivarlo quando desidera, almeno 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

Come accennato sopra, lo sport NOW TV è disponibile su PC, Smartphone, Tablet e in Super HD sulla tua TV della propria abitazione, utilizzando una Smart TV compatibile, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV, Google Chromecast, Vodafone TV o una game console Xbox e Playstation.

NOW Pass Cinema + Entertainment

Film, Serie TV e Show di Sky, 2 schermi in contemporanea;

disdetta in ogni momento;

costo pari a 14,99€/mese;

3 euro per il primo mese.

L’offerta Cinema e Entertainment include:

i Film, le Serie TV e gli Show di Sky in HD;

le produzioni Sky Original;

i documentari su scienza, storia e arte.

L’utente può guardare più di mille film on demand come Tenet e Wonder Woman, produzioni originali Sky come Genitori vs Influencer e tanti settori di intrattenimento per tutti gli interessi dei telespettatori, con nuovi titoli aggiunti ogni settimana.

Rimarchiamo che questa offerta è attivabile fino al 31 ottobre 2021.

Il servizio si attiva automaticamente al momento dell’acquisto e con esso si potrà sfruttare tutte le caratteristiche del Pass Cinema e Entertainment. Alla fine del primo mese l’offerta si rinnoverà al prezzo di 14,99 euro al mese. Anche in questo caso, la disdetta è facile da attuare, in ogni momento ed entro le 24 ore prima della fine del periodo di visione su nowtv.it.

Ricordiamo nuovamente che il servizio NOW TV è disponibile su PC, Smartphone, Tablet e sulla propria TV di casa utilizzando una Smart TV compatibile, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV, Google Chromecast, Vodafone TV o una game console Xbox e Playstation.

Conclusioni: perchè scegliere NOW TV?

Alla luce di quanto detto finora, sono certamente più d’uno gli elementi che giocano a favore di questa piattaforma digitale.

Insomma, a fronte di costi tutto sommato contenuti ed in linea con quelli del mercato, un interessante vantaggio è rappresentato dall’assenza di vincoli di abbonamento. Non solo: si può accedere da tantissimi dispositivi differenti; si può acquistare solo quello che piace o una sola volta per un singolo evento, facendo comunque riferimento ai Pass (meccanismo del ‘ticket’). E’ un servizio interessante ed adatto specialmente per chi fa un uso sporadico della tv oppure non è molto tempo a casa ma quando è nel relax della propria abitazione intende gustarsi un evento sportivo o un film di alto livello. Infatti, si può agevolmente sospendere l’utilizzo per un periodo di tempo senza pagare a vuoto. E’ insomma un meccanismo di pagamento ‘a consumo‘ che ha certamente la sua ragion d’essere.

Il catalogo poi è molto ampio, sia per i contenuti in streaming che per quelli on demand. Mentre il sito web ufficiale propone i contenuti in modo chiaro e ben articolato, rendendo certamente NOW TV una scelta smart, comoda e libera. Ma attenzione al prerequisito da rappresentato dal wifi adatto e valido a supportare la visualizzazione dei contenuti. Se non lo è, è meglio aggiornarlo e passare poi a questa piattaforma.